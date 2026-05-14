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Arena Cross 2026 abre temporada com pilotos internacionais

Etapa de abertura terá grid internacional, ingressos esgotados e transmissão online para espectadores de diferentes países.

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Repórter
14/05/2026 17:55

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Arena Cross 2026 abre temporada com pilotos internacionais
Arena Cross 2026 abre temporada com pilotos internacionais crédito: DINO

A temporada 2026 do Arena Cross Brasil terá início neste sábado, 16 de maio, em Indaiatuba (SP), reunindo pilotos de sete países e com expectativa de grande público para a etapa de abertura do campeonato. O evento será realizado na Avenida Vitória Rossi Martini, 491, em uma nova área preparada para receber a estrutura da competição.

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A organização confirmou a participação de atletas do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha, França e Argentina, consolidando um dos grids mais internacionais das últimas temporadas do motocross nacional.

Entre os nomes confirmados estão o britânico Dean Wilson, atual campeão do Arena Cross, o norte-americano Kyle Peters, pentacampeão do AMA Arenacross, e o francês Greg Aranda, piloto com histórico de participações em competições europeias de supercross.

O Brasil será representado por pilotos como Enzo Lopes, Hector Assunção, Lucas Dunka, Guilherme Bresolin, Gustavo Pessoa, Caio Lopes e Vitor Borba.

Segundo a organização, a mudança de endereço da prova busca ampliar a estrutura oferecida ao público e às equipes. O espaço contará com pista técnica, arquibancadas, iluminação especial, praça de alimentação e áreas de convivência.

Além do aspecto esportivo, a expectativa é de impacto econômico regional devido ao aumento no fluxo de visitantes durante o fim de semana do evento. A presença de equipes, pilotos, familiares, imprensa especializada e espectadores deve movimentar setores ligados à hotelaria, alimentação, transporte e comércio.

“O Arena Cross movimenta diferentes setores da cidade-sede e acaba atraindo público de diversas regiões do país”, afirmou Carlinhos Romagnolli, diretor-geral do Arena Cross.

Os ingressos para arquibancada geral foram disponibilizados por meio de troca solidária mediante a doação de uma caixa de sabão em pó de 2,2 kg, destinada posteriormente a entidades assistenciais do município.

A programação oficial terá início às 16h, com abertura dos portões e treinos classificatórios. As provas das categorias 50cc, 65cc, AX2 e PRO acontecem ao longo da noite, com encerramento previsto para 22h30.

A etapa também contará com transmissão ao vivo pela internet por meio dos canais Arena Live Brasil e SportBay TV no YouTube, entre 18h e 22h30, ampliando o alcance internacional do campeonato.

Programação oficial – 16 de maio

  • 16h – Abertura dos portões
  • 16h10 – Treinos classificatórios
  • 18h10 – Sessão de autógrafos PRO
  • 19h10 – Abertura oficial
  • 19h20 – Super Pole PRO
  • 19h30 – Solenidade oficial
  • 19h50 – Prova 50cc
  • 20h20 – Prova 65cc
  • 21h – PRO – 1ª bateria
  • 21h30 – AX2
  • 22h – PRO – 2ª bateria
  • 22h20 – Premiação PRO
  • 22h30 – Encerramento


Pilotos confirmados – categoria PRO

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  • Enzo Lopes (Brasil)
  • Dean Wilson (Reino Unido)
  • Zack Williams (EUA)
  • Paulo Alberto (Portugal)
  • Vitor Borba (Brasil)
  • Kyle Peters (EUA)
  • Joan Cros (Espanha)
  • Caio Lopes (Brasil)
  • Lucas Dunka (Brasil)
  • Guilherme Bresolin (Brasil)
  • Greg Aranda (França)
  • Hector Assunção (Brasil)
  • Gustavo Pessoa (Brasil)
  • Tomas Matkovich (Argentina)
  • Kaique Cuquetto (Brasil)


O Arena Cross Brasil 2026 conta com patrocínio de Monster Energy, Honda, Pro Honda e Sportbay; copatrocínio de Yamaha, Kawasaki, Pirelli e Motul; apoio da Prefeitura de Indaiatuba, Prolink, Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), com realização da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).



Website: https://www.instagram.com/arenacrossbr

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