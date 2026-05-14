Arena Cross 2026 abre temporada com pilotos internacionais

A temporada 2026 do Arena Cross Brasil terá início neste sábado, 16 de maio, em Indaiatuba (SP), reunindo pilotos de sete países e com expectativa de grande público para a etapa de abertura do campeonato. O evento será realizado na Avenida Vitória Rossi Martini, 491, em uma nova área preparada para receber a estrutura da competição.

A organização confirmou a participação de atletas do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha, França e Argentina, consolidando um dos grids mais internacionais das últimas temporadas do motocross nacional.

Entre os nomes confirmados estão o britânico Dean Wilson, atual campeão do Arena Cross, o norte-americano Kyle Peters, pentacampeão do AMA Arenacross, e o francês Greg Aranda, piloto com histórico de participações em competições europeias de supercross.

O Brasil será representado por pilotos como Enzo Lopes, Hector Assunção, Lucas Dunka, Guilherme Bresolin, Gustavo Pessoa, Caio Lopes e Vitor Borba.

Segundo a organização, a mudança de endereço da prova busca ampliar a estrutura oferecida ao público e às equipes. O espaço contará com pista técnica, arquibancadas, iluminação especial, praça de alimentação e áreas de convivência.

Além do aspecto esportivo, a expectativa é de impacto econômico regional devido ao aumento no fluxo de visitantes durante o fim de semana do evento. A presença de equipes, pilotos, familiares, imprensa especializada e espectadores deve movimentar setores ligados à hotelaria, alimentação, transporte e comércio.

“O Arena Cross movimenta diferentes setores da cidade-sede e acaba atraindo público de diversas regiões do país”, afirmou Carlinhos Romagnolli, diretor-geral do Arena Cross.

Os ingressos para arquibancada geral foram disponibilizados por meio de troca solidária mediante a doação de uma caixa de sabão em pó de 2,2 kg, destinada posteriormente a entidades assistenciais do município.

A programação oficial terá início às 16h, com abertura dos portões e treinos classificatórios. As provas das categorias 50cc, 65cc, AX2 e PRO acontecem ao longo da noite, com encerramento previsto para 22h30.

A etapa também contará com transmissão ao vivo pela internet por meio dos canais Arena Live Brasil e SportBay TV no YouTube, entre 18h e 22h30, ampliando o alcance internacional do campeonato.

Programação oficial – 16 de maio

16h – Abertura dos portões

16h10 – Treinos classificatórios

18h10 – Sessão de autógrafos PRO

19h10 – Abertura oficial

19h20 – Super Pole PRO

19h30 – Solenidade oficial

19h50 – Prova 50cc

20h20 – Prova 65cc

21h – PRO – 1ª bateria

21h30 – AX2

22h – PRO – 2ª bateria

22h20 – Premiação PRO

22h30 – Encerramento



Pilotos confirmados – categoria PRO

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Enzo Lopes (Brasil)

Dean Wilson (Reino Unido)

Zack Williams (EUA)

Paulo Alberto (Portugal)

Vitor Borba (Brasil)

Kyle Peters (EUA)

Joan Cros (Espanha)

Caio Lopes (Brasil)

Lucas Dunka (Brasil)

Guilherme Bresolin (Brasil)

Greg Aranda (França)

Hector Assunção (Brasil)

Gustavo Pessoa (Brasil)

Tomas Matkovich (Argentina)

Kaique Cuquetto (Brasil)



O Arena Cross Brasil 2026 conta com patrocínio de Monster Energy, Honda, Pro Honda e Sportbay; copatrocínio de Yamaha, Kawasaki, Pirelli e Motul; apoio da Prefeitura de Indaiatuba, Prolink, Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), com realização da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).