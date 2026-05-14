Crescimento da população idosa desafia planos de saúde

O envelhecimento acelerado da população brasileira tem ampliado a pressão sobre os planos de saúde e colocado em evidência os desafios da saúde suplementar no país. Com o aumento da expectativa de vida e da incidência de doenças crônicas, cresce também a demanda por atendimento médico contínuo, exames e acompanhamento especializado, especialmente entre pessoas acima dos 60 anos.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a população idosa cresceu 57,4% entre 2010 e 2022. Em 2023, o Brasil passou da marca de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, movimento que deve se intensificar nas próximas décadas e impactar diretamente os serviços de saúde públicos e privados.

O cenário também preocupa especialistas do setor. Representantes da saúde suplementar alertam que o envelhecimento populacional exige mudanças estruturais no modelo de atendimento, com maior foco em prevenção, acompanhamento contínuo e integração do cuidado. A avaliação é que o aumento da média de idade dos beneficiários eleva os custos assistenciais e cria desafios para manter os planos financeiramente sustentáveis e acessíveis.

Pesquisas sobre demografia e envelhecimento apontam ainda que o Brasil vive uma transição acelerada da pirâmide etária, com redução proporcional da população jovem e aumento contínuo da população idosa. A tendência reforça a necessidade de políticas voltadas ao envelhecimento saudável e de soluções que reduzam a sobrecarga no sistema público de saúde.

Nesse contexto, empresas do setor têm buscado ampliar soluções específicas para a terceira idade. A Ligamar Seguros defende que adaptar produtos e ampliar a cobertura para idosos é essencial para garantir qualidade no atendimento e sustentabilidade ao sistema.

Para o CEO da empresa, Manoel Alexandre de Oliveira, o plano de saúde passou a ter papel estratégico na proteção da população idosa diante do aumento da longevidade. “O envelhecimento da população exige um novo olhar do mercado. Garantir acesso ao plano de saúde na terceira idade é fundamental para preservar a qualidade de vida e evitar sobrecarga no sistema público”, afirma.

Segundo o setor, já existem no mercado planos voltados especificamente à rotina da terceira idade, com coberturas adaptadas e serviços direcionados às necessidades desse público. A proposta é ampliar o acompanhamento preventivo e reduzir complicações médicas de longo prazo.

A Ligamar Seguros afirma apostar em iniciativas focadas na continuidade do cuidado e no atendimento personalizado. Entre as soluções adotadas pela empresa está um serviço de concierge para auxiliar clientes na marcação de consultas e exames conforme a disponibilidade de agenda. “Criamos um atendimento dedicado para apoiar o cliente no agendamento de consultas e exames. É um cuidado adicional voltado principalmente para quem precisa de mais suporte na rotina de saúde”, diz Manoel Alexandre.

A discussão sobre planos de saúde para idosos envolve ainda questões relacionadas a preço, cobertura e inclusão, já que essa faixa etária costuma demandar mais serviços médicos, impactando o equilíbrio financeiro do setor.

Para Manoel Alexandre, a resposta passa por inovação e planejamento de longo prazo. “O futuro da saúde suplementar depende de produtos mais acessíveis, sustentáveis e adaptados à realidade de uma população que envelhece rapidamente”, completa o executivo.

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