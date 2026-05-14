Livro discute desafios da liderança em produtos digitais

A relação entre tecnologia, crescimento e geração de valor para empresas é o eixo central do livro “Código Não é Produto – Como a tecnologia e os novos produtos criam crescimento real para as empresas”, de Bruno Salles, com lançamento marcado para 8 de junho de 2026, na sede da Rede Líderes. A publicação propõe uma reflexão sobre os limites da visão centrada apenas em desenvolvimento técnico e discute o papel estratégico da construção de produtos digitais conectados às necessidades reais dos clientes.

A obra parte de uma premissa recorrente no ambiente corporativo atual, em que empresas ampliaram investimentos em tecnologia, dados e automação, mas continuam enfrentando dificuldades para transformar capacidade técnica em crescimento sustentável. Ao longo dos capítulos, Bruno Salles argumenta que o diferencial competitivo deixou de estar exclusivamente na sofisticação tecnológica e passa a depender da capacidade de integrar produto, experiência do cliente, operação e estratégia de negócio.

O autor analisa como organizações frequentemente confundem desenvolvimento de software com criação de produto. Segundo a abordagem apresentada no livro, código representa apenas um dos elementos da entrega de valor. Produto envolve contexto, comportamento do consumidor, modelo operacional, experiência, retenção, distribuição e sustentabilidade financeira. A discussão ganha relevância em um momento em que empresas enfrentam pressão crescente por eficiência operacional, escalabilidade e retenção de clientes em mercados digitais cada vez mais competitivos.

Entre os temas abordados estão Product Market Fit, Channel Fit, estratégias de aquisição, modelos SaaS, experiência do cliente, omnichannel, hiperpersonalização e integração entre áreas de produto e tecnologia. O livro também explora diferenças estruturais entre mercados B2C e B2B, discutindo como ciclos de venda, comportamento de consumo e maturidade dos clientes influenciam decisões de produto e crescimento.

Outro ponto central da publicação é a crítica ao modelo de empresas que operam “projetos disfarçados de produtos”. Bruno Salles descreve organizações que acumulam customizações específicas para clientes sem construir plataformas escaláveis, criando operações complexas, dependentes de suporte constante e com dificuldade de expansão sustentável. A análise conecta aspectos técnicos, financeiros e organizacionais, abordando impactos sobre margem, retenção e experiência do cliente.

A obra também dedica espaço ao papel das lideranças na transformação digital. Em vez de apresentar tecnologia como elemento isolado, o autor propõe uma visão integrada entre áreas de produto, engenharia, negócios e experiência do consumidor. O argumento central é que inovação depende menos da adoção de ferramentas específicas e mais da capacidade organizacional de alinhar decisões em torno de problemas concretos do cliente.

Ao tratar de Customer Experience (CX), o livro destaca a conexão entre satisfação e crescimento financeiro. Indicadores como NPS, retenção e Customer Lifetime Value são apresentados como mecanismos de leitura estratégica do comportamento do consumidor e não apenas métricas operacionais. A discussão inclui ainda temas como redução de fricção em jornadas digitais, personalização em escala e uso de dados para tomada de decisão.

Outro eixo importante da publicação é o conceito de “o simples bem feito”, utilizado para discutir disciplina de execução em ambientes de alta complexidade tecnológica. O autor argumenta que muitas organizações ampliaram o volume de ferramentas, metodologias e estruturas, mas perderam clareza sobre entrega efetiva de valor. Nesse contexto, a capacidade de executar com consistência passa a ser tratada como vantagem competitiva.

Ao longo da obra, Bruno Salles também investiga o impacto das mudanças recentes nos modelos organizacionais e na dinâmica entre empresas, clientes e parceiros. O livro discute como ecossistemas digitais ampliaram a necessidade de colaboração entre diferentes atores do mercado e como inovação passou a depender de conexões entre produto, operação, dados e experiência.

A publicação integra o ecossistema da Rede Líderes, grupo que reúne mais de 850 líderes de diferentes áreas e empresas. A Rede Líderes atua como espaço para ouvir as melhores soluções do mercado e apresentar soluções baseadas em experiências reais. Nesse ambiente, temas ligados à transformação digital, gestão, crescimento e experiência do cliente vêm ganhando relevância diante das mudanças no comportamento de consumo e da pressão por eficiência nas organizações.

Bruno Salles escreve a partir da experiência em desenvolvimento de produtos digitais e liderança de operações orientadas por tecnologia. Ao longo do livro, o autor combina conceitos de produto, gestão, engenharia e experiência do cliente para discutir como empresas podem transformar tecnologia em resultado operacional e crescimento sustentável, especialmente em mercados marcados por velocidade de mudança, competição crescente e necessidade contínua de adaptação.

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