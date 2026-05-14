BuyCo assessora venda da marca Vale do Sol para a Baldini

A Baldini Alimentos concluiu a aquisição das marcas Vale do Sol e Naturista, além de fórmulas e determinados ativos operacionais ligados à Panificação Tocantins Ltda., empresa com atuação no segmento de panificação industrial em Minas Gerais. A operação não inclui participação societária na Panificação Tocantins, que permanecerá ativa e direcionada a outras frentes de atuação.

A negociação foi assessorada pela BuyCo, empresa especializada em valuation, fusões e aquisições (M&A) e estruturação financeira para pequenas e médias empresas.

O movimento ocorre em um cenário de consolidação da indústria de alimentos e panificação no Brasil, marcado pelo fortalecimento de marcas regionais e pela busca por eficiência operacional e expansão comercial. Nos últimos anos, empresas do setor têm intensificado aquisições estratégicas para ampliar presença de mercado e capacidade de distribuição.

De acordo com Paulo Mendonça, head de M&A da BuyCo, a operação acompanha uma tendência de valorização de marcas já consolidadas junto ao consumidor.

“Existe um movimento crescente de empresas buscando acelerar expansão e ganho de competitividade por meio da aquisição de ativos já posicionados no mercado, especialmente nos segmentos de alimentação e bens de consumo”, afirma.

A Vale do Sol possui trajetória de quase quarenta anos no mercado de panificação industrial. Já a Baldini atua no segmento alimentício com foco em produtos panificados e industrializados.

Segundo Antônio Eustáquio Silveira, sócio da Baldini Alimentos, a operação está relacionada à estratégia da companhia de fortalecer a presença no segmento e ampliar a atuação comercial da empresa em categorias já consolidadas no mercado.

“A operação envolve não apenas a aquisição das marcas e ativos, mas também uma visão de continuidade e posicionamento de mercado. Existe um trabalho voltado ao fortalecimento comercial, expansão de presença e desenvolvimento de soluções alinhadas às demandas atuais do consumidor”, destaca.

Segundo João Vinhas, fundador da Vale do Sol, a negociação dos ativos faz parte de um novo direcionamento estratégico da companhia. “A Panificação Tocantins permanecerá ativa e direcionada a outras frentes de atuação”, ressalta.

O setor de alimentos tem registrado movimentações relacionadas à reorganização operacional, fortalecimento de marcas regionais e busca por eficiência logística e comercial, especialmente em categorias ligadas à panificação e produtos industrializados.

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