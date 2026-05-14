MIS-SP recebe 11ª edição do MegaCities ShortDocs

O festival internacional MegaCities ShortDocs chega à sua 11ª edição com uma noite de premiação no MIS-SP. O evento reúne produções nacionais focadas em soluções inovadoras para desafios urbanos, sociais e ambientais nas grandes cidades. Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), a mostra é aberta ao público, com entrada gratuita e retirada de ingressos uma hora antes da sessão.

Criado há 11 anos pela organização francesa Métropole du Grand Paris — sob o marco climático da COP15 —, o festival é promovido no Brasil desde 2022 pela plataforma São Paulo São.

Esta edição conta com o oferecimento da ApexBrasil, aliança estratégica com Embratur e TV Cultura, além do apoio institucional do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Cinema Solução

Nesta 11ª edição, o público poderá acompanhar uma diversidade de ações individuais e coletivas que promovem impactos positivos no ecossistema urbano:

Meio Ambiente e Urbanismo: projetos como o jardim urbano em “Projeto Pazipe” (SP) e o reflorestamento em “Raízes Perdidas” (SP).

Águas Urbanas: a memória dos rios paulistanos é resgatada em “Rios Invisíveis” (Tadeu Jungle) e “Onde Eu Nasci Passa um Rio” (Sofia Byington), além do impacto social do projeto Meninos da Billings em “Águas de Memória”.

Território e Diversidade: a preservação de manguezais no Espírito Santo (“Mangue é Vida”) e os desafios do saneamento em aldeias indígenas (“Chama Nova, Terra Antiga”).

Impacto Social: o balé como ferramenta de transformação em comunidades fluminenses no curta “Pontas”.

Incentivo à produção independente

Com 250 inscrições de 27 países, o Brasil se destaca com 40 obras inscritas e 20 finalistas. Uma novidade desta edição é a categoria especial Melhor Curta em Solução de Impacto, fruto da parceria com a Estratégia Nacional da Economia de Impacto (Enimpacto/MDIC), que visa incentivar investimentos de impacto social e ambiental.



Para Maurício Machado, responsável pelo Festival no Brasil e criador da marca São Paulo São, a iniciativa é muito importante, pois “o festival dá voz a quem luta diariamente por cidades mais resilientes e mais justas. Esses documentários traçam um retrato dos principais desafios para as questões urbanas atuais e sinalizam para soluções futuras dos problemas urgentes das grandes cidades”. “E isso pode inspirar outro morador a colocar em prática um projeto que mudará a vida de um vizinho, de uma família, de um bairro ou de uma cidade”, destaca ele.

Os curtas foram avaliados por um júri multidisciplinar com base na força das soluções apresentadas, qualidade narrativa, conexão emocional com os personagens e impacto positivo das obras. Entre os jurados estão Mauro Calliari (Folha de S.Paulo), Chantal Brissac (Pro Coletivo), Adonis Alonso (Blog do Adonis), Marcelo Karloni (Br Cidades), Mauricio Machado (São Paulo São), Marina Bragante (Vereadora da Frente Parlamentar de Direito à Cidade Sustentável), Sérgio Lopes (Conteúdos Diversos) e Kellen Moraes (Editora Trip).

O festival global concede um total de € 15 mil em prêmios. Os vencedores das categorias principais recebem € 1 mil e garantem presença na cerimônia internacional em Paris.

Lançamentos e engajamento social

Além das exibições, a noite contará com dois momentos de destaque:

Pré-lançamento do livro “Direito à Cidade”: do professor e urbanista Carlos Moreno (Universidade Paris Sorbonne), autor que inspirou políticas públicas globais com o conceito da “Cidade de 15 Minutos”.

Campanha de Combate à Violência contra a Mulher: uma iniciativa da ONG Turma do Bem em parceria com o projeto 1000 Palavras, utilizando produtos sociais para dar visibilidade aos canais de denúncia e apoio às vítimas.



Serviço:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Evento de premiação: 11° Edição do Festival MegaCities ShortDocs

Data: 30 de maio de 2026

Horário: 19h (recepção) - 20h (início da cerimônia)

Local: MIS-SP (Av. Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo)

Ingressos: entrada franca (retirada 1h antes do evento)

Realização: São Paulo e Métropole du Grand Paris

O evento de premiação é um oferecimento: ApexBrasil

Parcerias estratégicas: Embratur e Ministério do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços e TV Cultura (MDIC)

Apoio institucional: MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima)

Apoio: Heineken, Mamba Water e tênis Veja

Causa: Turma do Bem