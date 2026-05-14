Cirurgia pós-gestação reúne técnicas para redefinir silhueta

A gestação e o período de amamentação promovem alterações fisiológicas significativas no organismo feminino, impactando a estrutura das mamas, do abdômen e a distribuição da gordura corporal. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a busca por intervenções reparadoras após este ciclo é frequente, fundamentada no conceito de associação de técnicas para a recuperação da forma física anterior à gravidez.



Durante o período gestacional, ocorre a distensão dos tecidos e da musculatura abdominal. Conforme explica o Cirurgião Plástico Dr. Fábio Selbach, a separação dos músculos retos do abdômen, denominada diástase, é uma das principais ocorrências funcionais e estéticas. A correção é realizada por meio da abdominoplastia, procedimento que permite a plicatura (reaproximação com pontos) da musculatura e a remoção do excesso de pele decorrente da perda de elasticidade natural.

No que tange à região mamária, o aumento de volume durante a lactação e a subsequente regressão podem resultar em ptose (queda) e perda de preenchimento. A mastopexia é a técnica indicada para elevar as mamas, podendo ser associada à inclusão de implantes quando há necessidade de restaurar o volume perdido.

Critérios de segurança e tempo de espera

A realização de cirurgias plásticas combinadas exige critérios rigorosos de segurança. O Dr. Fábio Selbach esclarece que a indicação clínica estabelece que as intervenções devem ocorrer somente após o encerramento completo do ciclo gravídico-puerperal.

Período de estabilização: recomenda-se aguardar o prazo mínimo de seis meses após o término da amamentação;

recomenda-se aguardar o prazo mínimo de seis meses após o término da amamentação; Equilíbrio hormonal: este intervalo é necessário para que as oscilações hormonais se estabilizem e os tecidos mamários retornem ao estado basal;

este intervalo é necessário para que as oscilações hormonais se estabilizem e os tecidos mamários retornem ao estado basal; Avaliação individual: a viabilidade de associar múltiplos procedimentos em uma única etapa cirúrgica depende das condições de saúde da paciente e do tempo total de anestesia previsto para o ato operatório.



Dúvidas frequentes sobre cirurgia plástica pós-parto

Abaixo, o Dr. Fábio Selbach esclarece os principais questionamentos técnicos sobre a realização de procedimentos combinados:

O que significa Mommy Makeover?



É um termo utilizado para descrever a combinação de cirurgias plásticas (geralmente mamas, abdômen e lipoaspiração) realizadas em um único tempo cirúrgico ou em etapas, com o objetivo de restaurar as características físicas alteradas pela maternidade.

Quanto tempo dura uma cirurgia combinada?



O tempo cirúrgico varia conforme a complexidade dos procedimentos associados, apresentando uma média de 6 a 7 horas de duração.

Qual o valor desta cirurgia?



Em conformidade com as normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Código de Ética Médica, não é permitida a divulgação de valores de cirurgias ou orçamentos por meio da internet ou redes sociais. O custo depende de fatores hospitalares e técnicos definidos após avaliação presencial.

Qual o IMC ideal para a realização do procedimento?



Para a segurança da paciente e otimização dos resultados, o Índice de Massa Corporal (IMC) recomendado deve estar abaixo de 30, preferencialmente na faixa de normalidade (entre 18,5 e 24,9). Pacientes com sobrepeso acentuado possuem riscos aumentados de complicações tromboembólicas e de cicatrização.

Quantos quilos é ideal para fazer abdominoplastia?



Não há um peso fixo em quilogramas, mas sim a necessidade de estabilidade ponderal. É recomendado que a paciente esteja próxima do seu peso ideal e que não planeje novas gestações ou grandes oscilações de peso após a cirurgia.

Quem possui hipotireoidismo pode realizar a cirurgia?



Sim, desde que a patologia esteja devidamente controlada e monitorada por um endocrinologista. O controle hormonal é essencial para a segurança anestésica e para a recuperação tecidual no pós-operatório.

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É possível realizar a cirurgia em conjunto com o parto (cesárea)?



Não é recomendada a associação de cirurgias plásticas estéticas ao ato do parto. O organismo materno encontra-se sob intenso estresse fisiológico, com grandes variações de volume sanguíneo e edema, o que compromete a segurança e o resultado estético final.