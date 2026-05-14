ABB adquire fabricante italiana de transformadores

A provedora de tecnologias de eletrificação e automação industrial ABB anunciou acordo para adquirir a fabricante italiana de transformadores, conversores e retificadores Specialtrasfo.

O negócio engloba toda a empresa, que conta com sede e três fábricas no norte da Itália, operações em mais de 70 países e um portfólio de soluções de transmissão de energia amplamente reconhecido em segmentos que demandam aplicações de alto rigor.

Em comunicado, a ABB disse que a aquisição incorpora ao seu portfólio soluções otimizadas, com destaque para transformadores especialistas, principal foco da oferta, que encontram aplicações em segmentos como geração de energia, transporte marítimo, metalurgia, mineração, offshore, além de toda a indústria de transformação.

“Essa aquisição estratégica expande nossa oferta e fortalece a resiliência da nossa cadeia de suprimentos em transformadores de alta demanda, reforçando a capacidade da ABB de fornecer soluções integradas e confiáveis”, afirmou no texto Juha Koskela, presidente da Divisão High Power, da Área de Motion, da ABB.

“Ao combinar motores, inversores e transformadores de alta potência em um único portfólio de alta qualidade, continuamos a ajudar os clientes a atenderem com confiança às suas necessidades específicas do setor”, seguiu o executivo no texto.

Em 2025, a Specialtrasfo gerou receitas de aproximadamente 80 milhões de euros, metade dos quais referentes à oferta feita pela ABB. A empresa, fundada em 1946, em Milão, Itália, emprega atualmente 130 colaboradores.

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A aquisição deve ser concluída apenas no terceiro trimestre de 2026, após a aprovação de autoridades regulatórias. A empresa será integrada à Divisão Motion High Power da ABB. Os valores do negócio não foram divulgados.