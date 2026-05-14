A Carta lança a Carta Law com a aquisição da Avantia

A Carta, plataforma de planejamento de recursos empresariais (ERP) com agentes para capital privado, anunciou hoje a aquisição da Avantia, um escritório de advocacia líder em serviços jurídicos e de compliance com inteligência artificial para gestores de ativos. A aquisição lança a Carta Law — a maior solução integrada de serviços jurídicos e de compliance nativa de IA para mercados privados — unificando fluxos de trabalho jurídicos e de compliance com operações de fundos em uma plataforma única.

Empresas de capital privado operam há muito tempo com infraestrutura fragmentada, com administração de fundos, compliance e serviços jurídicos distribuídos entre fornecedores diferentes. Equipes de negociação aguardam dias por acordos de confidencialidade. A integração de sócios comanditários a novos fundos é atrasada por pendências no processo de KYC (Conheça Seu Cliente). Os consultores jurídicos gerais perdem a visibilidade dos gastos com serviços jurídicos e dos precedentes institucionais. À medida que a velocidade das transações aumenta e a complexidade regulatória cresce, essa fragmentação se torna uma desvantagem competitiva e uma barreira operacional para os fundos. Com a aquisição da Avantia e o lançamento da Carta Law, o setor terá uma solução de plataforma única.

"A Avantia criou o melhor produto jurídico e de compliance para capital privado e agora estamos transformando-o em infraestrutura fundamental", disse Henry Ward, CEO da Carta. "As maiores empresas de capital privado do mundo estão pagando escritórios de advocacia de primeira linha por um grande volume de trabalho jurídico, que acaba sendo rotineiro, e não deveriam precisar fazer isso. A Carta Law muda esse cenário, conectando a entrega nativa de IA da Avantia, a precificação baseada em resultados e a revisão por advogados diretamente ao sistema de registro da Carta para capital privado."

A Carta Law oferece três recursos principais:

Rapidez com verificação institucional: Cada recomendação jurídica e de compliance é executada por IA para resultados rápidos e uniformes antes de ser verificada por advogados experientes de um escritório de advocacia registrado.

Cada recomendação jurídica e de compliance é executada por IA para resultados rápidos e uniformes antes de ser verificada por advogados experientes de um escritório de advocacia registrado. Revisão jurídica de nível institucional em escala: Os fluxos de trabalho jurídicos nativos de IA processam rapidamente um grande volume de trabalho transacional, eliminando o peso operacional de contratos e conformidade rotineiros, para que os diretores jurídicos e os diretores de conformidade possam se concentrar em riscos estratégicos de alto impacto.

Os fluxos de trabalho jurídicos nativos de IA processam rapidamente um grande volume de trabalho transacional, eliminando o peso operacional de contratos e conformidade rotineiros, para que os diretores jurídicos e os diretores de conformidade possam se concentrar em riscos estratégicos de alto impacto. Fluxos de trabalho orquestrados por agentes em operações de fundos: Codificar os padrões da empresa — desde as matrizes KYC até os detalhes dos acordos de confidencialidade — em uma única fonte de verdade, com supervisão jurídica.

A Avantia já conta com a confiança de mais de 200 gestores de ativos globais, incluindo 30% dos maiores fundos do mundo, dando suporte a transações em mais de US$ 15 trilhões em ativos sob gestão. Ao integrar o mecanismo de fluxo de trabalho de IA da Avantia, Ava, ao ERP da Carta, as empresas agora podem unificar as decisões jurídicas e de conformidade com as operações de fundos em uma única plataforma — seguindo o mesmo modelo que a Carta usou com tabelas de capitalização, avaliações, impostos sobre fundos e administração de fundos. Com a Carta Law, cada ação que resulta em um registro pode ser rastreada até uma ação legal e uma verificação de conformidade na mesma plataforma. As decisões de conformidade são registradas e auditáveis, criando uma memória institucional que orienta o trabalho futuro em negociações.

“Fundamos a Avantia em 2019 com uma aposta ousada: a de que a IA poderia gerar resultados jurídicos e de conformidade, e não apenas auxiliá-los”, disse James Sutton, CEO da Avantia. “Ser pioneiro nesse modelo de resultado como serviço impulsionou um rápido crescimento em algumas das maiores gestoras de ativos do mundo e, por fim, nos trouxe até aqui. Agora, como parte da Carta, estamos entusiasmados em levar essa inovação para todo o ecossistema.”

A Carta Law faz parte da estratégia de infraestrutura mais ampla da Carta para apoiar a transparência, a precisão e a agilidade na tomada de decisões para operações de fundos privados. No início deste ano, a Carta adquiriu a ListAlpha, integrando os fluxos de trabalho da equipe de negociação e de relações com investidores, além de insights baseados em IA, no mesmo ERP. A Carta está incorporando IA em todas as suas ofertas — por meio de plugins com Claude e outros modelos de IA, e agentes especializados que conectam a prospecção de negócios para equipes de investimento, análises de portfólio para LPs, insights sobre fundos para CFOs, engajamento de LPs para GPs e muito mais ao livro-razão do fundo.

Os clientes atuais da Avantia continuarão recebendo os mesmos serviços e agora podem conectar a Carta Law ao ERP completo da Carta — integrando os serviços jurídicos e de compliance com a administração de fundos, CRM, análises de portfólio e gestão de LPs.

Para saber mais, acesse carta.com/blog/avantia-law-acquisition/. Para obter mais informações sobre a Carta, acesse carta.com.

Sobre a Carta

A Carta é o ERP de gestão de ativos para capital privado, conectando todo o ecossistema — de GPs e LPs a CEOs, CFOs, funcionários e consultores. Com a confiança de 50.000 empresas em mais de 160 países, nossa plataforma otimiza todos os fluxos de trabalho de propriedade, facilitando a compreensão, a gestão e o crescimento do patrimônio. Com software e serviços desenvolvidos para escalabilidade, a Carta permite que você construa, invista e cresça com confiança. A plataforma de Administração de Fundos da Carta suporta 9.000 fundos e SPVs, representando mais de US$ 220 bilhões em ativos sob gestão, com ferramentas projetadas para aprimorar o impacto estratégico dos CFOs dos fundos. Reconhecida pela Fortune, Forbes, Fast Company, Inc. e Great Places to Work, a Carta está transformando a forma como o capital privado opera.

Para mais informações, acesse carta.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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