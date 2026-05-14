Festival de Soluções Sociais reúne projetos de todo o país

Entre os dias 27 e 29 de maio de 2026, acontece o Festival de Soluções Sociais para o Brasil, em Brasília (DF). O evento, realizado pela Fundação Banco do Brasil em parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), reunirá iniciativas de todo o país que utilizam tecnologias sociais para enfrentar desafios nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, geração de renda e desenvolvimento sustentável.

A programação inclui exposições, rodas de conversa, palestras, oficinas, atrações culturais e feira de sociobiodiversidade, além de apresentações de projetos e atividades interativas, com a participação de representantes de organizações sociais, poder público, universidades e comunidades beneficiadas. O festival abordará temáticas como educação financeira, povos originários, literatura, direitos humanos, vulnerabilidade social, transformações no mundo do trabalho e agricultura familiar.

Para o presidente da Fundação BB, André Machado, o festival representa um momento estratégico para dar visibilidade a soluções concretas que já estão transformando o país. “O Festival de Soluções Sociais mostra, na prática, que o Brasil já produz respostas eficazes para muitos dos seus desafios. São iniciativas desenvolvidas em interação com as comunidades, com alto impacto e grande potencial de reaplicação. Ao reconhecer e fortalecer essas tecnologias sociais, a Fundação Banco do Brasil contribui para ampliar o alcance dessas soluções e gerar transformação real na vida das pessoas”, afirma.

Premiação

Durante o festival, serão anunciados os vencedores do 13º Prêmio Fundação BB de Tecnologia Social, uma das principais iniciativas de reconhecimento e fomento a soluções inovadoras desenvolvidas pela própria sociedade. Serão destinados até R$ 6 milhões para 40 iniciativas, incluindo recursos em dinheiro e apoio a projetos para a reaplicação das tecnologias sociais vencedoras do Desafio Fundação BB 40 anos.

Criado em 2001, o prêmio já destinou mais de R$ 22 milhões em premiações e impulsionou cerca de R$ 1 bilhão em investimentos para reaplicação de tecnologias sociais em diferentes territórios do Brasil. As iniciativas certificadas nesta edição passam a integrar a rede Transforma!, plataforma digital que reúne mais de 900 tecnologias sociais reconhecidas por promoverem soluções efetivas para desafios socioambientais.

“Ao longo de mais de duas décadas, essas iniciativas têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida de milhares de brasileiros, especialmente em regiões mais vulneráveis”, reforça André Machado.

O festival também se consolida como espaço de articulação entre diferentes atores, estimulando parcerias e ampliando o debate sobre caminhos sustentáveis para o desenvolvimento do país.

Apoiadores

O Festival de Soluções Sociais para o Brasil é uma realização da Fundação Banco do Brasil, com apoio do CCBB Brasília, da BB Asset, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão em Tecnologia Social (ABEPETS).

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Serviço:



Evento: Festival de Soluções Sociais para o Brasil

Data: 27 a 29 de maio de 2026

Local: CCBB Brasília – ST de Clubes Especial Sul trecho 2 - Plano Piloto, Brasília

Evento gratuito, com retirada de ingressos a partir das 12h do dia 26/05

Transmissão: Canal da Fundação Banco do Brasil no YouTube