Dealist lança plataforma DealMatch

A Dealist anuncia o lançamento do DealMatch, plataforma que marca a virada da companhia de uma operação intensiva em consultoria para um novo ciclo orientado a produto, tecnologia e escala. A proposta é consolidar a empresa como infraestrutura de deals para o mercado de venture capital no Brasil e atuar como copiloto dos founders em captação.

O DealMatch foi desenhado para concentrar em um único ambiente elementos que hoje ainda aparecem de forma dispersa no mercado, como matchmaking com investidores e corporações, inteligência de oportunidades, recursos de apoio à captação, benefícios e conteúdo estratégico para founders. A tese da empresa é que a próxima etapa de amadurecimento do ecossistema brasileiro depende menos de ampliar discurso e mais de construir infraestrutura.

Fundada em 2023, em São Paulo (SP), a Dealist construiu uma presença nacional ao percorrer os 27 estados brasileiros por meio de rodadas de negócios, programas de inovação, ações de educação empreendedora e iniciativas voltadas à conexão entre startups, investidores, corporações e agentes do ecossistema. Nos últimos anos, participou da movimentação de mais de R$ 480 milhões em intenções de investimento e, para 2026, a Dealist prevê a intermediação de cerca de R$ 1 bilhão em negócios.

Essa experiência prática, até então executada majoritariamente de forma consultiva e operacional, é o que agora ganha forma de plataforma. “O DealMatch é o primeiro passo para que o capital de risco deixe de ser percebido como um ‘clube fechado’ e passe a operar como um mercado mais acessível para quem tem bons ativos”, diz Rafael Ribeiro, CEO da Dealist.

“Mapeamos os principais fundos de venture capital do país para garantir que o empreendedor, onde quer que ele esteja, tenha uma linha direta com quem toma decisões de investimento”, acrescenta Ribeiro.

Venture Capital é o tipo de investimento focado em empresas pequenas ou médias, geralmente startups, que estão em estágio inicial ou de rápido crescimento. Ribeiro afirma que, nos últimos anos, esse mercado amadureceu, com o Brasil sendo hoje o país da América Latina com melhor ambiente de negócios para startups. O dado está no ranking Innovators Business Environment Index 2026, compilado pela StartupBlink e repercutido pela Exame.

Nesse contexto, o executivo aponta três tendências claras: a descentralização do dealflow (fluxo de negócios), a busca por eficiência operacional e a profissionalização da jornada do founder.

“Durante anos, operamos esse mercado no campo. Participamos da criação de conexões, da organização de rodadas, da preparação de startups e da aproximação com investidores e corporações. Agora, estamos transformando essa expertise em produto. Queremos ser o copiloto dos empreendedores em captação, oferecendo mais clareza, contexto, preparo e acesso”, pontua Ribeiro.

A exemplo, durante uma rodada de investimentos promovida pela Dealist no Startup Summit 2025, a startup AutoClipper conseguiu avançar em negociações que resultaram, no início de 2026, em um aporte da Stars Aceleradora. Segundo Gerson Soares, CEO da AutoClipper, a funcionalidade da Dealist foi conectar a empresa “com a pessoa certa dentro da organização”, permitindo aprofundar a apresentação sobre o posicionamento e o potencial de mercado da startup.

Para Monnaliza Medeiros, sócia da Dealist e Chief Product Officer do DealMatch, esse movimento responde a uma lacuna estrutural do mercado. “O país formou founders talentosos em todas as regiões, mas o acesso ainda não acontece na mesma velocidade em que os negócios surgem. Existe uma lacuna entre quem está construindo boas empresas e quem efetivamente consegue acessar as conversas, os investidores e as oportunidades certas. O DealMatch nasce com o intuito de reduzir essa distância”, informa.

Ela acentua que a plataforma traduz não apenas o aprendizado recente da empresa, mas também a bagagem acumulada dos sócios ao longo de décadas de atuação. “Estamos reunindo em produto a experiência construída pela Dealist nos últimos três anos e também a trajetória dos executivos que estão no mercado de inovação e startups há mais de 20 anos. Isso nos dá uma visão prática sobre como gerar conexões com mais qualidade e maior probabilidade de avanço real”, conta Monnaliza Medeiros.

Em relação ao futuro do mercado, Ribeiro acredita que a tecnologia vai eliminar grande parte do trabalho manual de captação de recursos. Isso inclui, em sua opinião, o fim do envio de planilhas e apresentações por e-mail, com processos cada vez mais baseados em dados em tempo real e inteligência de conexão.

O mercado está também entrando em um novo ciclo impulsionado pela inteligência artificial (IA), que acelera significativamente a forma como negócios são construídos, testados e escalados, destaca Ribeiro.

Essa evolução cria um descompasso com o modelo tradicional de investimento — se startups evoluem em semanas ou poucos meses, não faz sentido que processos de avaliação levem de 6 a 12 meses, frisa o CEO.

“A eficiência deixa de ser diferencial e passa a ser requisito nesse cenário. Plataformas como o DealMatch surgem justamente para reduzir atritos operacionais, encurtar ciclos de decisão e trazer mais agilidade para o mercado de venture capital”, sintetiza Ribeiro.

Sobre a Dealist



Sediada na Faria Lima, em São Paulo (SP), a Dealist é uma empresa brasileira voltada à conexão entre startups, investidores, corporações e oportunidades estratégicas. A companhia já atendeu parceiros como ArcelorMittal, Learning Village, SEST SENAT, Sebrae e ALLOS.

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Para saber mais, basta acessar o site da Dealist: https://www.dealist.com.br