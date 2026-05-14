Boomi e Guru firmam parceria para oferecer conhecimento empresarial com IA, enriquecido pela ativação de dados em tempo real

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, e a Guru, plataforma de conhecimento empresarial com IA, anunciaram hoje uma parceria tecnológica para ajudar as organizações a desbloquear todo o valor de seus dados empresariais para a tomada de decisões orientada por IA. Apresentada no Boomi World 2026, a parceria torna a Guru parceira de lançamento do Boomi Connect, o novo serviço de conectores gerenciados da Boomi, e integra os agentes de conhecimento da Guru ao Agentstudio e ao Registro MCP da Boomi para fornecer insights mais ricos, precisos e acionáveis ??tanto para profissionais do conhecimento quanto para agentes de IA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260514647246/pt/

A Guru foi selecionada como parceira de lançamento do Boomi Connect porque sua plataforma de conhecimento com inteligência artificial representa um dos padrões de consumo de maior valor para conectividade empresarial gerenciada. Os agentes de conhecimento são tão eficazes quanto os dados aos quais têm acesso, e a capacidade da Guru de sintetizar insights em todos os sistemas empresariais a torna um campo de provas ideal para a abrangência, fidelidade e recursos em tempo real que o Boomi Connect oferece.

Preenchendo a lacuna do conhecimento em tempo real

As plataformas de conhecimento empresarial dependem de dados abrangentes, selecionados e oportunos para fornecer insights precisos. No entanto, informações críticas de negócios geralmente estão fragmentadas em dezenas de aplicativos SaaS, sistemas personalizados e infraestrutura legada, deixando os profissionais do conhecimento com respostas incompletas ou desatualizadas. O conhecimento verificado informa a verdade; os dados operacionais em tempo real informam o que está acontecendo agora. Decisões confiáveis ??baseadas em IA exigem ambos.

Por meio dessa parceria, os clientes podem aproveitar a camada de ativação de dados de nível empresarial da Boomi, permitindo que seus agentes de conhecimento recuperem informações de alta fidelidade e em tempo real de praticamente qualquer sistema empresarial. Os Agentes de Conhecimento da Guru agora podem utilizar ferramentas gerenciadas pela Boomi para combinar conhecimento empresarial verificado com registros de clientes em tempo real, métricas operacionais e dados de aplicativos no momento da consulta, fornecendo insights governados e em tempo real.

Com tecnologia Boomi Connect e o registro MCP

A integração aproveita dois novos recursos importantes da Boomi anunciados no Boomi World 2026:

O Boomi Connect é um serviço gerenciado que fornece acesso rápido a mais de 1.000 ferramentas empresariais desenvolvidas especificamente para consumo por IA. Com base em duas décadas de experiência da Boomi em conectores para integração, automação e integração de dados, o Boomi Connect gerencia o ciclo de vida de credenciais, o mapeamento de identidades e a execução segura de ferramentas, permitindo que plataformas como a Guru ingiram rapidamente dados empresariais de novas fontes sem desenvolvimento personalizado. Como parceira de lançamento, a Guru está entre as primeiras plataformas a adotar o Boomi Connect em escala, acelerando a amplitude e a profundidade do conhecimento empresarial disponível para seus agentes.

O registro MCP da Boomi fornece um catálogo centralizado e governado de servidores MCP (Model Context Protocol), o padrão emergente para conectar agentes de IA a ferramentas corporativas. O registro agrega servidores MCP gerados pela plataforma Boomi, registrados manualmente por usuários e descobertos em registros públicos, oferecendo às organizações um local único para descobrir, governar e consumir ferramentas prontas para IA. A própria Guru pode ser listada no Registro MCP como um servidor MCP, tornando seus recursos de conhecimento detectáveis ??e utilizáveis ??por qualquer framework de agentes compatível.

Da análise à ação

A parceria vai além do enriquecimento de conhecimento, chegando à ação autônoma. Quando a Guru identifica um problema ou oportunidade de negócios, os recursos de orquestração de agentes da Boomi podem fechar o ciclo de remediação: acionando fluxos de trabalho, atualizando registros, alertando as partes interessadas e tomando medidas corretivas em todos os sistemas corporativos. Esse pipeline da análise à ação pode ser orquestrado por meio de agentes criados no Agentstudio da Boomi, por meio de processos de integração que combinam vários agentes ou por meio de frameworks de agentes de terceiros, oferecendo às organizações flexibilidade na forma como operacionalizam a inteligência orientada por IA.

“A IA empresarial só é tão boa quanto os dados que a alimentam. Nossa parceria com a Guru demonstra o poder da plataforma da Boomi como camada de ativação de dados para a empresa com agentes”, disse Ed Macosky, diretor de Produtos e Tecnologia da Boomi. “Com o Boomi Connect e o Registro MCP, estamos simplificando o acesso de plataformas de conhecimento e agentes de IA a dados empresariais governados e em tempo real de mais de mil fontes. A Guru é exatamente o tipo de parceiro de alto valor para o qual criamos o Boomi Connect e, juntos, estamos mostrando o que é possível quando se combina profunda experiência em integração com conhecimento inteligente.”

“Os sistemas de IA não falham por falta de inteligência, mas sim por causa de conhecimento inconsistente e desatualizado”, disse Rick Nucci, CEO e cofundador da Guru. “A Guru serve como a Fonte de Verdade da IA, garantindo que o conhecimento corporativo seja verificado, governado e atualizado. Ao firmarmos parceria com a Boomi no lançamento do Boomi Connect, estamos estendendo esse conhecimento confiável aos sistemas onde o trabalho real acontece, fornecendo aos agentes de IA contexto confiável e acesso a dados de negócios em tempo real em toda a empresa.”

O Guru Knowledge Agent já está disponível no Boomi Marketplace.

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa especializada em ativação de dados para IA, impulsiona a empresa ao dar vida aos dados em toda a organização. A Boomi Enterprise Platform é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura essencial para a transformação. Ao unificar design e governança de agentes, gerenciamento de APIs e MCPs, integração e automação e gerenciamento de dados em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA com conectividade segura e escalável. Com a confiança de mais de 30 mil clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi ajuda organizações de todos os portes a alcançarem agilidade, eficiência e inovação em larga escala. Saiba mais em: boomi.com.

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Sobre a Guru

Guru é a fonte da verdade em IA para o conhecimento empresarial. Os agentes de conhecimento da Guru conectam, verificam e controlam o conhecimento da empresa em todos os sistemas, fornecendo respostas confiáveis ??tanto para pessoas quanto para agentes de IA. Com capacidade de autoaperfeiçoamento e reconhecimento de permissões, a Guru fundamenta todas as ferramentas de IA da empresa em um contexto preciso, explicável e orientado por políticas. Para mais informações, acesse getguru.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260514647246/pt/

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