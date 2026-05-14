Rinoplastia alia estética e função respiratória

Segundo levantamento de 2024 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), a rinoplastia ocupa a quinta posição entre os procedimentos estéticos mais realizados no mundo, com mais de um milhão de cirurgias registradas. No Brasil, o procedimento também se destaca, com mais de 100 mil casos contabilizados no mesmo período.

Entre os pacientes que buscam a rinoplastia, a médica otorrinolaringologista Dra. Tayslara Belarmino observa que, em muitos casos, a insatisfação não é apenas estética, podendo interferir na forma como a pessoa se percebe, se relaciona e vivencia o dia a dia. Segundo a especialista, é comum que pacientes relatem desconforto com a própria imagem, com impactos na autoestima e na autoconfiança.

“Esse incômodo pode vir acompanhado de questões funcionais que afetam a qualidade de vida, como fadiga, insônia, baixo desempenho em atividades físicas e dificuldade respiratória. Quando esse desconforto ultrapassa a aparência e passa a impactar o bem-estar e a saúde, ele deve ser avaliado por um otorrinolaringologista”, informa.

A profissional ressalta que o nariz tem uma função respiratória extremamente importante, e alterações estruturais como desvio de septo, hipertrofia dos cornetos ou colapso de válvula nasal podem comprometer o fluxo de ar. Em muitos casos, explica, o paciente procura a cirurgia por uma questão estética e, durante a avaliação, são identificadas também causas funcionais que precisam ser tratadas.

“Nesses casos, a rinoplastia pode ser associada à correção funcional, trazendo não apenas melhora na aparência, mas também na respiração e na qualidade de vida”, acrescenta.

Avaliação individual e expectativas do paciente

A indicação de rinoplastia, de acordo com a especialista, exige uma análise individualizada. São considerados fatores como proporções faciais, características anatômicas do nariz, espessura da pele, suporte estrutural, dinâmica respiratória e as expectativas do paciente. Também é fundamental compreender motivações e alinhar o que é tecnicamente possível.

“Hoje, a rinoplastia moderna não busca um ‘nariz padrão’, e sim um resultado harmônico, funcional e coerente com a identidade de cada rosto”, pontua. Na prática, a Dra. Tayslara Belarmino afirma que isso significa evitar excessos, valorizar a harmonia facial e usar técnicas que sustentem o nariz a longo prazo.

Nesse contexto, a médica reforça a importância de uma abordagem integrada. “Quando consideramos estética e respiração, aumentamos as chances de um resultado mais completo, que seja funcional e duradouro. Muitas vezes, uma rinoplastia bem-sucedida é percebida como um rosto mais equilibrado, sem que se identifique, necessariamente, a realização da cirurgia”, avalia.

Avanços técnicos e recuperação pós-operatória

Segundo a especialista, a rinoplastia evoluiu significativamente nos últimos anos, tanto no planejamento quanto na execução cirúrgica. Atualmente, há técnicas mais conservadoras e recursos como a rinoplastia ultrassônica, que permite maior precisão nas fraturas ósseas, com menor trauma aos tecidos.

“Isso se traduz em mais segurança, menor risco de sangramento, menos edema no pós-operatório e uma recuperação mais confortável e rápida para o paciente”, frisa.

Informação e decisão consciente

Para quem considera realizar o procedimento, mas ainda tem dúvidas, a recomendação é buscar informações de qualidade e passar por uma avaliação criteriosa com um especialista habilitado. A Dra. Tayslara Belarmino destaca que a insegurança é comum, especialmente em uma cirurgia que envolve a identidade facial.

Uma consulta detalhada, segundo ela, permite esclarecer expectativas, compreender as indicações reais e avaliar o momento adequado para a cirurgia. “Mais do que decidir operar, é importante tomar uma decisão consciente, baseada em critérios técnicos e na individualidade de cada paciente”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar o site da Dra. Tayslara Belarmino: https://dratayslarabelarmino.com/?