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Rinoplastia alia estética e função respiratória

Procedimento está entre os mais realizados no mundo e pode ir além da estética. Dra. Tayslara Belarmino, médica otorrinolaringologista com especialização em cirurgias plásticas faciais, explica o impacto da rinoplastia na respiração e na qualidade de vida

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Repórter
14/05/2026 13:01

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Rhinoplasty operation concept. Doctor making marks on female nose, young woman preparing for surgery, posing on beige background, closeup
Rhinoplasty operation concept. Doctor making marks on female nose, young woman preparing for surgery, posing on beige background, closeup crédito: DINO

Segundo levantamento de 2024 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), a rinoplastia ocupa a quinta posição entre os procedimentos estéticos mais realizados no mundo, com mais de um milhão de cirurgias registradas. No Brasil, o procedimento também se destaca, com mais de 100 mil casos contabilizados no mesmo período.

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Entre os pacientes que buscam a rinoplastia, a médica otorrinolaringologista Dra. Tayslara Belarmino observa que, em muitos casos, a insatisfação não é apenas estética, podendo interferir na forma como a pessoa se percebe, se relaciona e vivencia o dia a dia. Segundo a especialista, é comum que pacientes relatem desconforto com a própria imagem, com impactos na autoestima e na autoconfiança.

“Esse incômodo pode vir acompanhado de questões funcionais que afetam a qualidade de vida, como fadiga, insônia, baixo desempenho em atividades físicas e dificuldade respiratória. Quando esse desconforto ultrapassa a aparência e passa a impactar o bem-estar e a saúde, ele deve ser avaliado por um otorrinolaringologista”, informa.

A profissional ressalta que o nariz tem uma função respiratória extremamente importante, e alterações estruturais como desvio de septo, hipertrofia dos cornetos ou colapso de válvula nasal podem comprometer o fluxo de ar. Em muitos casos, explica, o paciente procura a cirurgia por uma questão estética e, durante a avaliação, são identificadas também causas funcionais que precisam ser tratadas.

“Nesses casos, a rinoplastia pode ser associada à correção funcional, trazendo não apenas melhora na aparência, mas também na respiração e na qualidade de vida”, acrescenta.

Avaliação individual e expectativas do paciente

A indicação de rinoplastia, de acordo com a especialista, exige uma análise individualizada. São considerados fatores como proporções faciais, características anatômicas do nariz, espessura da pele, suporte estrutural, dinâmica respiratória e as expectativas do paciente. Também é fundamental compreender motivações e alinhar o que é tecnicamente possível.

“Hoje, a rinoplastia moderna não busca um ‘nariz padrão’, e sim um resultado harmônico, funcional e coerente com a identidade de cada rosto”, pontua. Na prática, a Dra. Tayslara Belarmino afirma que isso significa evitar excessos, valorizar a harmonia facial e usar técnicas que sustentem o nariz a longo prazo.

Nesse contexto, a médica reforça a importância de uma abordagem integrada. “Quando consideramos estética e respiração, aumentamos as chances de um resultado mais completo, que seja funcional e duradouro. Muitas vezes, uma rinoplastia bem-sucedida é percebida como um rosto mais equilibrado, sem que se identifique, necessariamente, a realização da cirurgia”, avalia.

Avanços técnicos e recuperação pós-operatória

Segundo a especialista, a rinoplastia evoluiu significativamente nos últimos anos, tanto no planejamento quanto na execução cirúrgica. Atualmente, há técnicas mais conservadoras e recursos como a rinoplastia ultrassônica, que permite maior precisão nas fraturas ósseas, com menor trauma aos tecidos.

“Isso se traduz em mais segurança, menor risco de sangramento, menos edema no pós-operatório e uma recuperação mais confortável e rápida para o paciente”, frisa.

Informação e decisão consciente

Para quem considera realizar o procedimento, mas ainda tem dúvidas, a recomendação é buscar informações de qualidade e passar por uma avaliação criteriosa com um especialista habilitado. A Dra. Tayslara Belarmino destaca que a insegurança é comum, especialmente em uma cirurgia que envolve a identidade facial.

Uma consulta detalhada, segundo ela, permite esclarecer expectativas, compreender as indicações reais e avaliar o momento adequado para a cirurgia. “Mais do que decidir operar, é importante tomar uma decisão consciente, baseada em critérios técnicos e na individualidade de cada paciente”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar o site da Dra. Tayslara Belarmino: https://dratayslarabelarmino.com/?



Website: https://dratayslarabelarmino.com/

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