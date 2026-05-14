Ettos Comunicação Digital marca 10 anos de trajetória

A agência de marketing digital Ettos Comunicação Digital foi fundada por Bruna Sotte de Carvalho e, há cerca de dez anos, presencia a expansão de canais digitais em um setor transformado pela digitalização da comunicação entre empresas e consumidores.

Sotte é publicitária com pós-graduação em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais e em Inteligência Competitiva e Inovação em Marketing. À frente da empresa, oferece serviços de estratégia de marketing, consultoria digital, tráfego pago, gerenciamento de redes sociais, desenvolvimento de sites e produção de conteúdo.

Segundo a publicitária, a adaptabilidade e a inovação constante são fundamentais em um setor que muda rapidamente, como o marketing digital. “Fundar a Ettos me ensinou a importância de ouvir, experimentar e estruturar processos que tragam resultados reais, não apenas estratégias bonitas no papel”.

A especialista lembra que um dos maiores desafios foi demonstrar o valor estratégico do marketing digital para empresas que ainda estavam muito focadas em métodos tradicionais. “Ao longo da minha trajetória, aprendi que cada empresa tem sua própria jornada de marketing, e que entender profundamente o público e os objetivos do cliente é essencial”.

Para Sotte, aprender a gerenciar a própria empresa enquanto entrega resultado aos clientes é um desafio constante, mas muito enriquecedor. “É necessário conciliar criatividade com resultados mensuráveis, criando soluções personalizadas para cada cliente, mesmo quando recursos ou equipes são limitados”.

A publicitária destaca que os cursos de Advertising and Society, pela Duke University, e Exercising Leadership: Foundational Principles, pela Harvard Online, foram fundamentais para ampliar sua visão de marketing e inovação em um contexto global.

“Eles me ensinaram a olhar para tendências de consumo, comportamento digital e inteligência artificial (IA) de forma estratégica, aplicando conceitos avançados em projetos reais. Além disso, ajudaram a consolidar uma abordagem baseada em dados, análise e experimentação, que hoje é a base da forma como estruturamos estratégias na Ettos”, conta Sotte.

Principais transformações

De acordo com a especialista, nos últimos dez anos, o marketing digital evoluiu de uma comunicação unidirecional para experiências mais personalizadas e estratégicas. Ela pontua que pequenas empresas não eram tão vistas e tinham dificuldade em competir com grandes marcas, mas, hoje, elas conseguem se destacar e alcançar seu público de forma direta, eficiente e segmentada.

A pandemia de covid-19 acelerou de forma definitiva a transformação do marketing digital, tornando a presença online uma necessidade para empresas de todos os tamanhos. Se antes o digital era visto como diferencial e pequenos negócios tinham pouca visibilidade, após esse período o comportamento do consumidor mudou, passando a pesquisar mais, comparar opções e esperar respostas rápidas e personalizadas em múltiplos canais.

“Nesse novo cenário, a IA deixou de ser tendência e passou a ocupar um papel central, ajudando marcas a compreender melhor o consumidor, personalizar experiências em escala e otimizar ações de marketing. Ainda assim, estratégia, visão crítica e sensibilidade humana seguem sendo essenciais, pois a tecnologia potencializa decisões, mas é o profissional de marketing quem direciona o caminho e constrói conexões reais com o público”, afirma a publicitária.

Segundo Sotte, empresas que estruturam sua presença digital de forma estratégica ganham mais visibilidade, autoridade, consistência na comunicação, aumento no engajamento, geração de leads qualificados e crescimento de receita. Ela acrescenta que, muitas vezes, ocorre uma mudança cultural interna, com times mais engajados em dados e processos, alinhando marketing, vendas e inovação.

“O marketing digital é uma forma de conectar pessoas e negócios de maneira significativa. Ao longo da minha carreira, aprendi que a criatividade precisa estar alinhada aos objetivos reais do cliente, e que cada ação só faz sentido quando gera impacto concreto e transforma experiências. Estou empolgada com o futuro do marketing e as oportunidades da inovação e da tecnologia para entregar experiências relevantes e memoráveis”, ressalta.

Para a publicitária, a IA, a automação avançada, a personalização em tempo real e as experiências multicanal integradas serão as grandes tendências nos próximos anos.

As expectativas da empresária acompanham dados do mercado. O Relatório sobre o Estado do Marketing em 2026 da HubSpot atesta que 61% dos profissionais de marketing acreditam que o setor está passando pela maior transformação dos últimos 20 anos devido à IA. De acordo com a análise, neste ano, o crescimento será cada vez mais impulsionado por diferenciação, confiança e relevância, com o público recompensando marcas autênticas, úteis e humanas e a automação escalando a execução.

“O avanço das mídias sociais, do marketing de conteúdo e da automação transformou a forma de se relacionar com o público. Atualmente, a IA e a tecnologia permitem criar campanhas mais criativas e impactantes, oferecendo oportunidades para empresas de todos os tamanhos se destacarem no mercado digital”, avalia a profissional.

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