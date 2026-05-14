Amazfit lança o Cheetah 2 Ultra: o relógio de corrida em trilha de alto desempenho projetado para dominar as trilhas de montanha mais difíceis

A Amazfit, marca líder global de dispositivos vestíveis inteligentes de propriedade da Zepp Health, anunciou hoje o Cheetah 2 Ultra. Aproveitando o impulso do recém-lançado Cheetah 2 Pro — projetado para maratonistas de estrada —, o Ultra é um instrumento especializado para corredores de trilha que medem o sucesso em elevação, terrenos imprevisíveis e horas passadas em movimento.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260513474416/pt/

Built for ultra distances and mountain racing, the Cheetah 2 Ultra combines long battery life, precision navigation, and advanced training insights to carry more distance and control more load.

O Cheetah 2 Ultra da Amazfit foi desenvolvido para corredores que se preparam para ultramaratonas e corridas de montanha, oferecendo 33 horas de duração da bateria com GPS otimizado para corrida em trilha, mapas de contorno coloridos, estrutura em titânio grau 5 e insights avançados de treinamento e recuperação. A Amazfit projetou o Cheetah 2 Ultra para apoiar a preparação necessária para corridas de montanha de longa distância do início ao fim.

Projetado para a distância, estruturado para a carga

Nas ultramaratonas, a distância é mantida graças à resistência, mas a carga deve ser suportada pela estrutura. O Cheetah 2 Ultra combina uma luneta, uma estrutura e uma tampa traseira de titânio grau 5 com vidro de safira resistente a arranhões, oferecendo integridade estrutural e resistência excepcionais sem adicionar peso desnecessário. Construído para suportar os rigores das trilhas técnicas de montanha e manter-se leve no pulso, o relógio possui uma tela AMOLED vibrante de 1,5 polegada com brilho máximo de até 3.000 nits, garantindo legibilidade nítida desde as primeiras horas da manhã nas montanhas até o final do dia. Uma lanterna integrada com modos ajustáveis de luz branca, vermelha, SOS e Boost de até 300 lux aumenta a confiança durante os esforços matinais e noturnos nas montanhas.

Autonomia da bateria pronta para trilhas que acompanha a distância

Projetado para suportar longos trechos de treinamento e corrida, ele oferece até 33 horas de autonomia da bateria no modo trail running, com o visor sempre ligado, monitoramento de frequência cardíaca, GPS de dupla frequência, posicionamento por todos os satélites e navegação por mapa ativados. Fora das trilhas, os usuários podem contar com até 30 dias de duração típica da bateria, o que ajuda o Cheetah 2 Ultra a acompanhar tanto os ciclos de treinamento quanto o dia a dia.

Navegue com confiança em qualquer terreno

O Cheetah 2 Ultra oferece navegação de precisão projetada para a complexidade das corridas de montanha.

Posicionamento de dupla frequência com seis satélites: uma antena GPS com polarização circular garante o rastreamento preciso e confiável da rota em florestas densas, cânions íngremes e terrenos técnicos;

Nitidez pronta para as montanhas: uma tela AMOLED vibrante de 1,5 polegada, protegida por um vidro de safira resistente a arranhões, apresenta brilho máximo de 3.000 nits, tornando os dados facilmente legíveis sob a luz intensa do sol em grandes altitudes;

Navegação colorida: mapas topográficos e de curvas de nível proporcionam uma navegação ágil, com velocidades de renderização 2,5 vezes mais rápidas e de atualização 12 vezes mais rápidas do que antes. Com eles, os corredores podem criar percursos ponto a ponto, pesquisar pontos de interesse nas proximidades e recalcular automaticamente a rota, sem a necessidade de um celular ou conexão de rede. Dessa forma, a navegação permanece confiável mesmo quando a concentração e o terreno exigem o máximo dos corredores. O modo de corrida em trilha atualizado inclui uma nova visão geral de elevação, que codifica por cores a dificuldade do declive ao longo de toda a rota, oferecendo aos corredores uma visão clara e imediata do que está por vir e de como lidar com isso. O modo de corrida em trilha também aplica cálculos de fator de carga para inclinação, resistência do terreno e ganho vertical, de modo que os dados do exercício reflitam a verdadeira intensidade do esforço na montanha.

Treine de forma híbrida, prepare-se melhor

O Treinamento Híbrido no aplicativo Zepp organiza a preparação em termos de resistência, força e recuperação. A Estrutura Semanal mostra como a carga de treinamento é distribuída, permitindo que os atletas aumentem o volume sem a fadiga que prejudica os longos blocos de treinamento. O monitoramento de energia BioCharge™ traduz a recuperação noturna em um sinal de prontidão diária. Além disso, informações sobre VO? máximo, nível de fadiga, status de treinamento, HRV, sono e carga de treinamento ajudam os corredores a entenderem quando devem se esforçar e quando devem se recuperar. O Focus transforma esses sinais em uma recomendação clara de treinamento, ajudando a apoiar o progresso a longo prazo a cada dia.

Com o Cheetah 2 Ultra capturando o desempenho no momento, o sistema se estende da preparação à execução, conectando a forma como os corredores planejam, executam, se recuperam e se adaptam ao longo do tempo.

Métricas que definem o progresso ao longo da distância

O Cheetah 2 Ultra transforma dados de treinamento em orientações significativas para corredores de montanha. Métricas avançadas de corrida, como limiar de lactato, potência de corrida, análise de ritmo, monitoramento da marcha e previsões de tempo de chegada, oferecem aos corredores uma compreensão mais clara de seus movimentos e de como podem melhorar seu desempenho. O tempo de contato com o solo e o monitoramento da postura adicionam uma camada de profundidade biomecânica, ajudando os corredores a treinarem com maior precisão em terrenos exigentes.

Para um controle mais aprofundado, o relógio se integra a plataformas avançadas de terceiros, como TrainingPeaks, Runna e Intervals.icu, e sincroniza atividades com o Strava. Com 64 GB de armazenamento interno, o Cheetah 2 Ultra suporta também mais de 100 horas de podcasts e mapas adicionais.

“O Cheetah 2 Ultra foi desenvolvido para corredores de trilha que enfrentam exposição prolongada em terrenos imprevisíveis”, afirmou Wayne Huang, CEO da Zepp Health. “Com foco em um design ‘Structured for Load’, refinamos a resistência por meio da arquitetura, e não do volume, criando uma ferramenta que acompanha o corredor da primeira milha de preparação ao último metro da corrida.”

Preço e disponibilidade

O Cheetah 2 Ultra estará disponível para compra a partir do dia 13 de maio de 2026 por US$ 599,99 no site Amazfit.com.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, líder global em dispositivos vestíveis inteligentes e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

A Amazfit fabrica dispositivos vestíveis inteligentes com foco no movimento: treino com intenção, recuperação com equilíbrio, e evolução ao longo do tempo. Criada para a maneira como as pessoas treinam hoje, a Amazfit combina resistência, força e recuperação em um ritmo único e coerente que apoia o progresso sustentável com o decorrer do tempo.

Por trás da Amazfit está a Zepp, que constrói a inteligência que dá suporte à essa experiência de treino. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de mídia

Max Borges Agency para a Amazfit

amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury

Diretora de Relações Públicas, Amazfit América do Norte

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