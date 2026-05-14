Setor de seguros ganha nova entidade voltada à qualificação

A Associação Brasileira de Reguladores, Liquidantes e Peritos de Sinistros (ABRELPS), lançada oficialmente em São Paulo no último dia 7 de maio, marca um novo movimento de organização e fortalecimento institucional do segmento de regulação de sinistros no Brasil. A entidade surge com a missão de ampliar o nível técnico da atividade e consolidar boas práticas em um setor estratégico para o mercado segurador.

A iniciativa surge em um momento estratégico, marcado pela entrada em vigor da Lei nº 15.040/2024, que traz novas exigências e amplia a necessidade de qualificação técnica na análise e liquidação de sinistros. Nesse cenário, a ABRELPS pretende atuar como um agente estruturante, oferecendo certificação, padronização de competências e programas contínuos de capacitação.

“Escolhemos para nossa marca o símbolo do infinito que, no contexto institucional da ABRELPS, assume significados estratégicos e coerentes com a atividade de regulação e liquidação de sinistros. Primeiramente, a Continuidade técnica e operacional. A seguir temos a Interconexão de funções. O formato do infinito sugere dois fluxos interligados, que simboliza a interação entre regulação (análise de cobertura) e liquidação (quantificação do dano), funções distintas, porém indissociáveis. Mas não poderia faltar o Equilíbrio e a Simetria, que nos remete à busca por equilíbrio entre interesses potencialmente conflitantes: segurado, seguradora, ressegurador e demais envolvidos, reforçando a ideia de atuação técnica, imparcial e estruturada. Representa também o Conhecimento acumulado e a evolução constante, indicando que a atividade pericial e regulatória se constrói de forma cumulativa, baseada em prática reiterada, aprendizado contínuo e aperfeiçoamento técnico. Por fim, temos a Abrangência e perenidade institucional, que sugere uma entidade que transcende casos individuais, com atuação duradoura no mercado e vocação para consolidar padrões, boas práticas e desenvolvimento do setor. Em síntese, o símbolo não é meramente estético: ele traduz, de forma abstrata, a lógica sistêmica, contínua e integrada que caracteriza a atuação dos profissionais representados pela ABRELPS”, afirma Luís Felipe Pellon, presidente da ABRELPS.

A associação não se limitará a uma função representativa. A proposta é atuar de forma ativa na transformação do setor, criando critérios técnicos e éticos para certificação profissional, além de estabelecer um canal institucional de diálogo com reguladores e demais agentes do mercado.

Entre os pilares estratégicos está também a criação de mecanismos que aumentem a previsibilidade na resolução de disputas técnicas. A entidade pretende estruturar um centro especializado em mediação e arbitragem, voltado para conflitos relacionados à regulação de sinistros, além de implementar um selo de certificação para profissionais e empresas.

A composição da entidade reforça essa proposta. A ABRELPS nasce com a participação de profissionais experientes, advogados especializados no setor securitário e peritos com atuação prática consolidada. A diversidade de perfis busca garantir uma visão integrada entre técnica, negócio e regulação, fator considerado essencial para a evolução do mercado.

A associação contará com categorias para pessoas físicas e jurídicas, oferecendo benefícios como acesso a uma rede qualificada de relacionamento, participação em discussões regulatórias, programas de formação e certificação, além de iniciativas de visibilidade e reconhecimento no setor.

“A nossa Associação não surgiu por acaso. Ela é fruto de reflexão, de aprendizado e também de tentativas anteriores que não avançaram. Desta vez, fizemos diferente. O Willian Fernandez, da AddValora, presidente de nosso Conselho Deliberativo, reuniu um grupo forte e deu a partida. Começamos com clareza de propósito, com pragmatismo e com um compromisso muito claro: construir algo sólido, útil e duradouro, através de ações concretas, como estabelecer critérios técnicos e éticos claros para o exercício da profissão, criar um selo de certificação que valorize quem atua com excelência, fomentar a capacitação contínua e a produção de conhecimento, atuar de forma ativa junto a reguladores, liquidantes e peritos, bem como ao mercado segurador, e criar mecanismos que tragam mais previsibilidade e segurança jurídica às decisões técnicas”, comenta o presidente.

Também estão previstas parcerias estratégicas com outras entidades relevantes, ampliando o alcance institucional da associação e fortalecendo sua atuação no mercado.

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Com esse conjunto de iniciativas, a ABRELPS se posiciona como uma resposta direta às novas demandas do setor, impulsionadas pela modernização regulatória. A expectativa é que a entidade contribua para a profissionalização da regulação de sinistros, o aumento da confiança nas relações contratuais e o desenvolvimento do mercado de seguros no Brasil e no cenário internacional.