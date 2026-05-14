Seguro fiança se torna alternativa em contratos de aluguel

Ao alugar um imóvel, é necessário fornecer uma garantia ao locatário, usada em casos de inadimplência. Uma das opções mais eficazes, que tem despontado até mesmo dentre as mais tradicionais — como o uso de fiadores — é o seguro fiança locatícia.

Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o seguro fiança locatícia teve crescimento real de 27,77% no primeiro trimestre de 2026, com relação ao mesmo período do ano passado. A modalidade tem se consolidado como uma das principais alternativas ao agregar conveniências tanto para inquilinos quanto para proprietários, durante toda a vigência da locação.

O serviço funciona como uma caução e algumas imobiliárias já trabalham exclusivamente com essa garantia, por representar maior segurança para o dono do imóvel: a inadimplência deixa de ser uma batalha judicial imediata e passa a ser um risco coberto dentro das condições do contrato. “O proprietário recebe os valores inadimplentes com maior rapidez e previsibilidade, contando com um processo estruturado de cobrança e indenização”, explica Alessandra Monteiro, diretora técnica da Pluna Corretora de Seguros.

Já o inquilino que opta por essa garantia, comenta Alessandra, terá menos barreiras e mais liquidez ao substituir o depósito alto por uma taxa mensal (ou única), transformando um custo de entrada elevado em um desembolso muito menor e previsível. “Além disso, o locatário não precisa buscar um fiador para o contrato de locação ou imobilizar três meses de aluguel como caução. Isso libera valores para custear mudança, mobília ou reformas”, diz.

Para além do aluguel

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Sendo assim, o seguro aluguel possui diversas vantagens para o inquilino, para o proprietário e para a imobiliária Além de ser rápido e sem burocracia, o produto oferece serviços de emergência gratuitos para a manutenção da residência, como chaveiro, vidraceiro, eletricista, encanador, conserto de eletrodomésticos, entre outros. A cobertura pode incluir ainda gastos com condomínio; IPTU; danos ao imóvel causados pelo inquilino; multas por rescisão contratual; pintura e pequenas reformas ao final do contrato. “O principal é ser vantajoso para os envolvidos, agregando tranquilidade para todas as etapas do contrato”, finaliza Alessandra.