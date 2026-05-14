WVA celebra regulamentação argentina e pede que Brasil abandone proibição de 16 anos

BRASÍLIA, Brasil, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A World Vapers' Alliance (WVA) celebra a decisão histórica da Argentina de regulamentar os cigarros eletrônicos e convoca as autoridades brasileiras a seguirem o mesmo caminho.

Com a publicação da Resolução 549/2026 , em 4 de maio, o Ministério da Saúde argentino deu fim a 15 anos de proibição, estabelecendo um marco regulatório que inclui registro obrigatório, padrões de qualidade e rastreabilidade para vapes, tabaco aquecido e bolsas de nicotina. A medida representa uma virada de página na política de saúde pública da região.

Do outro lado da fronteira, o Brasil segue preso a uma lógica proibicionista que já demonstrou seu fracasso. Desde 2009, a ANVISA veda a comercialização de vapes, mas o mercado ilegal prosperou, sem qualquer controle de qualidade ou proteção ao consumidor. Ao mesmo tempo, o tabagismo continua ceifando mais de 160.000 vidas brasileiras por ano , de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

A experiência internacional aponta o caminho. Reino Unido, Suécia e Nova Zelândia, países que adotaram políticas de redução de danos baseadas em evidências, registraram quedas consistentes nas taxas de tabagismo. A conclusão é direta: quando fumantes têm acesso legal e regulado a alternativas menos nocivas, vidas são salvas.

A regulamentação argentina é, em parte, fruto de anos de mobilização. A campanha Vapeo Responsable , uma ativação da WVA na Argentina, reuniu mais de 10.000 assinaturas e contribuiu para que o debate fosse pautado pela ciência, não pelo proibicionismo.

"A proibição atual está falhando tanto para os fumantes quanto para a saúde pública. O Brasil deveria seguir modelos bem-sucedidos de redução de danos e dar aos fumantes acesso a produtos regulamentados e menos nocivos. É hora de colocar a saúde das pessoas em primeiro lugar e exigir políticas baseadas na ciência. A Argentina já começou a abrir esse caminho, e o Brasil precisa seguir o mesmo rumo", afirma Amanda Victória de Matos, gerente de Mídias Sociais da WVA.

A WVA reforça que a regulamentação não é um incentivo ao consumo — é uma resposta responsável à realidade. A Argentina deu o primeiro passo na América Latina. O Brasil tem agora a oportunidade de liderar a próxima etapa dessa transformação regional.

Contato para imprensa

Amanda Matos

info@worldvapersalliance.com

www.worldvapersalliance.com

Sobre a World Vapers’ Alliance

A World Vapers’ Alliance dá voz aos consumidores de produtos de nicotina em todo o mundo e promove uma regulação baseada em evidências que apoia a redução de danos. A aliança reúne consumidores, especialistas e organizações para garantir que os benefícios da redução de danos sejam reconhecidos globalmente.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9720478)