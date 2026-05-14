A MOBX adquire empresa americana de Terras Raras e Minerais Críticos para a defesa

A Mobix Labs (Nasdaq: MOBX) anunciou hoje uma Carta de Intenções não vinculativa para adquirir a Special Project Delivery LLC ("SPD"), uma empresa americana que constrói cadeias de suprimentos soberanas para elementos de terras raras, minerais críticos e armazenamento de energia.

A aquisição proposta expandiria o trabalho da Mobix Labs na área de segurança nacional — que já fornece caças, mísseis, submarinos e satélites para os EUA e seus aliados — diretamente para um dos setores industriais mais importantes estrategicamente do mundo. A MOBX está entrando diretamente na cadeia de suprimentos que impulsiona a infraestrutura moderna de defesa, aeroespacial e de IA.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas referentes à proposta de aquisição da Special Project Delivery LLC ("SPD"), as quais estão sujeitas aos riscos e incertezas descritos nos documentos da Mobix Labs arquivados na SEC e em disposições similares de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis ??fora dos EUA. A Carta de Intenções não é vinculativa e não há garantia de que um acordo definitivo será firmado ou que a transação proposta será concluída.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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