Mobix Labs adquire empresa americana de Terras Raras e Minerais Críticos que impulsiona a Defesa e a Segurança Nacional

A Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) anunciou hoje a assinatura de uma Carta de Intenções não vinculativa para adquirir a Special Project Delivery LLC ("SPD"), uma plataforma de infraestrutura estratégica que constrói cadeias de suprimentos soberanas nos EUA para elementos de terras raras, minerais críticos e armazenamento de energia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260514053576/pt/

U.S.A F-35 Lightning II

A aquisição proposta expandiria a Mobix Labs — que já é fornecedora de sistemas avançados de defesa e aeroespaciais dos EUA e de seus aliados — para um dos setores industriais mais importantes do ponto de vista estratégico mundial.

Principais Fatos em Resumo

~ Estima-se que cerca de 418 quilogramas de materiais de terras raras sejam utilizados em cada caça F-35 Lightning II.

Estima-se que cerca de de materiais de terras raras sejam utilizados em cada caça F-35 Lightning II. ~ Estima-se que cerca de 4.500 quilogramas de materiais de terras raras sejam utilizados em cada submarino nuclear da classe Virginia.

Estima-se que cerca de de materiais de terras raras sejam utilizados em cada submarino nuclear da classe Virginia. Dezenas de bilhões de dólares já estão sendo investidos globalmente em infraestrutura estratégica de minerais críticos, com potencial para atingir centenas de bilhões na próxima década.

já estão sendo investidos globalmente em infraestrutura estratégica de minerais críticos, com potencial para atingir na próxima década. A China domina uma parcela significativa da mineração e refino de terras raras em nível global, de acordo com fontes governamentais e da indústria amplamente citadas.

Os países da OTAN, AUKUS e Five Eyes identificaram publicamente a independência em terras raras como uma prioridade geopolítica fundamental para a próxima década.

A partir de 2027, novas restrições do Departamento de Defesa dos EUA sobre certos materiais magnéticos de terras raras de origem chinesa devem acelerar a demanda dos aliados.

Por que este momento é importante?

"Durante as décadas em que liderei a Microsemi, observei nossos clientes dos setores de defesa e aeroespacial tornarem-se cada vez mais dependentes de um conjunto restrito de materiais estratégicos que nem sempre conseguiam obter com segurança", disse James Peterson, presidente do Conselho da Mobix Labs e ex-CEO da Microsemi. "Hoje, as terras raras e os minerais críticos se tornaram um dos campos de batalha competitivos decisivos da próxima década. A SPD é a plataforma certa no momento certo — alinhada com as regulamentações federais, tecnicamente validada e montada por uma equipe excepcional. Acreditamos que a combinação com a SPD oferece à Mobix Labs e seus acionistas uma oportunidade substancial de longo prazo."

Uma plataforma criada para impulsionar os Minerais Críticos dos EUA

Fundada em 2019, a SPD construiu uma plataforma de energia e minerais críticos nos EUA, alinhada às principais iniciativas federais que estão remodelando a base industrial do Oeste americano — incluindo o Projeto Vault, a parceria público-privada de US$ 12 bilhões do Banco de Exportação e Importação dos EUA para a resiliência de recursos críticos, a Lei de Produção de Defesa e o Escritório de Programas de Empréstimo do Departamento de Energia.

O trabalho da SPD inclui a recuperação de elementos de terras raras a partir de matérias-primas nacionais subutilizadas — incluindo cinzas de carvão americanas antigas — usando tecnologias de extração validadas por parceiros de pesquisa de defesa dos EUA. A SPD está publicamente alinhada com os Departamentos de Energia e Defesa dos EUA, o Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, duas das maiores empresas de serviços públicos dos EUA e três parceiros financeiros institucionais.

A SPD é liderada pelo cofundador e CEO Paul Singarella, ex-sócio da Latham & Watkins com formação no MIT, e pelo cofundador e CFO John Dewey, que traz consigo mais de US$ 2 bilhões em experiência acumulada em desenvolvimento de infraestrutura.

Sem terras raras, não há F-35, submarino ou míssil.

Não existe F-35 Lightning II sem materiais de terras raras. Sem F-22 Raptor. Sem F/A-18. Sem submarino da classe Virginia. Sem destróier da classe Arleigh Burke. Sem interceptor Patriot ou THAAD. Sem Tomahawk. Sem Javelin. Sem radar avançado. Sem satélite de defesa. Sem centro de dados de IA.

As terras raras e os minerais críticos são cada vez mais vistos como o petróleo da moderna economia de defesa, aeroespacial, de IA e industrial avançada — e as mesmas plataformas que dependem deles já incorporam as tecnologias da Mobix Labs hoje.

Uma cadeia de suprimentos liderada pelos EUA, apoiada por Washington e nossos aliados

Dos Estados Unidos e Reino Unido à Austrália, Canadá, Japão, Coreia do Sul e Índia, nações aliadas estão empenhadas em construir cadeias de suprimentos independentes, fora da China, para materiais estratégicos. A proposta de fusão entre Mobix e SPD se encaixaria perfeitamente nessa transformação.

"A SPD foi criada para trazer para os EUA os materiais, tecnologias e infraestrutura que definem a soberania nacional no século XXI — terras raras, minerais críticos e os sistemas de energia que impulsionam a Revolução Industrial da IA", disse Paul Singarella, cofundador e CEO da SPD. "Uma fusão com a Mobix Labs uniria nossa plataforma diretamente a uma empresa de tecnologia de defesa e dupla utilização, de capital aberto, que já opera nos ecossistemas de defesa e aeroespacial para os quais nossos materiais foram projetados."

A Mobix Labs pretende contribuir para a construção da infraestrutura industrial soberana que impulsionará esse futuro.

Status da Transação

A Carta de Intenções com a SPD não é vinculativa e estabelece uma estrutura para a due diligence e a negociação de acordos definitivos. Não há garantia de que um acordo definitivo será firmado ou que a transação proposta será concluída.

Sobre a Mobix Labs

A Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) é uma empresa de tecnologia de defesa e dupla utilização com sede em Irvine, Califórnia, que fornece componentes avançados e tecnologias sem fio para os setores aeroespacial, de defesa, segurança nacional e outras aplicações de alta confiabilidade.

Sobre a Special Project Delivery LLC

A Special Project Delivery LLC ("SPD") é uma plataforma privada de desenvolvimento de infraestrutura dos EUA com atuação em minerais críticos, armazenamento de energia e infraestrutura hídrica no oeste dos EUA. A SPD foi fundada em 2019 e está sediada em Newport Beach, Califórnia.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, ambas conforme alteradas, e destina-se a ser abrangida pelas disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, bem como por disposições semelhantes sob as leis de valores mobiliários aplicáveis ??fora dos EUA. As declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações referentes a: a proposta de aquisição da Special Project Delivery LLC ("SPD"); os benefícios previstos, a importância estratégica, o escopo, a estrutura e o cronograma da proposta de aquisição; a negociação, a execução e a consumação de contratos definitivos; o portfólio de projetos da SPD, sua arquitetura de capital, o alinhamento com programas federais, a validação de tecnologia, a liderança e os marcos operacionais; as posições da SPD em minerais críticos, armazenamento de energia e infraestrutura hídrica no oeste dos EUA; o tamanho, o crescimento e a trajetória do mercado global de terras raras e minerais críticos; O impacto esperado das restrições de fornecimento do Departamento de Defesa dos EUA, do Projeto Vault, da Lei de Produção de Defesa, do Escritório de Programas de Empréstimo do Departamento de Energia e de outras iniciativas federais de política industrial; desenvolvimentos geopolíticos, regulatórios e comerciais; estimativas de consumo de terras raras e minerais críticos por plataforma de defesa; prioridades industriais e de aquisição de nações aliadas; e a estratégia de negócios mais ampla da Mobix Labs, seu crescimento, perspectivas e projeções nos mercados de defesa, aeroespacial, minerais críticos e mercados adjacentes. Essas declarações são normalmente identificadas por palavras como "antecipar", "acreditar", "poder", "estimar", "esperar", "pretender", "talvez", "planejar", "potencial", "projetar", "dever", "irá", "iria" e expressões semelhantes.

As declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas e premissas atuais da Mobix Labs e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos. Tais fatores incluem, mas não se limitam a: a capacidade das partes de negociar e executar acordos definitivos dentro do prazo previsto ou mesmo de executá-los; o cumprimento das condições habituais de fechamento; os resultados e conclusões da due diligence; a capacidade de concluir a transação proposta nos termos previstos ou mesmo de concluí-la; a capacidade de concretizar os benefícios estratégicos, comerciais ou financeiros previstos da transação proposta; a capacidade de integrar qualquer negócio adquirido e reter pessoal-chave; a capacidade da SPD de avançar com seu portfólio de projetos, garantir a participação em programas federais e atingir marcos operacionais; o tamanho, o cronograma e o crescimento reais do mercado de terras raras e minerais críticos; o desenvolvimento e a comercialização de tecnologias de extração de terras raras, incluindo aquelas que envolvem matéria-prima de cinzas de carvão; desenvolvimentos geopolíticos, regulatórios, comerciais, de controle de exportação e tarifários, incluindo as políticas de exportação chinesas e as restrições de fornecimento de defesa dos EUA; as condições dos mercados de capitais e a disponibilidade de financiamento; a concorrência; a capacidade da empresa combinada de participar de programas federais de política industrial; e as condições macroeconômicas. e os demais riscos descritos nos documentos da Mobix Labs junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e relatórios subsequentes nos Formulários 10-Q e 8-K, disponíveis em www.sec.gov.

A Carta de Intenções com a SPD não é vinculativa e não há garantia de que as partes celebrarão um acordo definitivo, que a transação proposta será concluída ou que os benefícios estratégicos, comerciais ou financeiros previstos serão efetivamente alcançados. As estimativas de consumo de terras raras e minerais críticos por plataforma de defesa refletem fontes públicas da indústria e do governo e estão sujeitas a variações. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste comunicado. Exceto conforme exigido pela legislação aplicável, a Mobix Labs não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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