Prêmio Global de Enfermagem Aster Guardians anuncia os 10 finalistas para 2026

Por ocasião do Dia Internacional da Enfermagem, a Aster DM Healthcare anunciou os 10 finalistas da quinta edição do Prêmio Global de Enfermagem Aster Guardians 2026, selecionados entre mais de 134.000 inscrições de 214* países e economias. Um dos 10 finalistas será homenageado com o grande título e um prêmio de US$ 250.000. A Aster nomeou a Ernst & Young LLP como consultora do processo de premiação. A EY definiu um processo de avaliação em três etapas para determinar os finalistas e o vencedor.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260512871370/pt/

Aster Guardians Global Nursing Awards 2026 - Top 10 Finalists (Photo: AETOSWire)

Os 10 finalistas para 2026 incluem: Dr. Agimol Pradeep (Reino Unido), Dra. Aidah Alkaissi (Suécia), Dinah Sevilla (Arábia Saudita), Dr. Hammoda Abu-Odah (RAE de Hong Kong, China), Hindumbi Kaurom Kakkada (Índia), Johana Patricia Galván Barrios (Colômbia), Josephine Nelago Angula (Namíbia), Oluchi Angel Okoi (Nigéria), Peter Fore (Papua Nova Guiné), Ronald Mario Cañas Rojas (Colômbia). Para saber mais sobre os 10 finalistas, acesse: https://www.asterguardians.com/

O Dr. Azad Moopen, Fundador e Presidente da Aster DM Healthcare, disse, "O papel dos enfermeiros vai muito além do cuidado ao leito do paciente. Seu comprometimento, dedicação e compaixão os tornam a espinha dorsal dos sistemas de saúde ao redor do mundo. Muitas vezes, são os primeiros a identificar lacunas no sistema, impulsionar a inovação e orientar a geração de profissionais de saúde. É isto que torna sua contribuição indispensável e transformadora."

"A esmagadora resposta deste ano na quinta edição, com mais de 134.000 inscrições de 214 países e economias, reflete a dimensão e a importância de seu impacto. É uma verdadeira honra reconhecer estes 10 finalistas, cujo trabalho está impulsionando mudanças significativas em grande escala, muitas vezes em alguns dos ambientes de saúde mais desafiantes."

A rodada final irá contar com entrevistas com um distinto júri composto por líderes internacionais da área da saúde, e o vencedor será anunciado em um evento de gala na Índia.

* Conforme data.worldbank.org/country

Sobre a Aster DM Healthcare

Fundada em 1987 pelo Dr. Azad Moopen, a Aster DM Healthcare é uma provedora líder de serviços de saúde integrados, com forte presença em 5 países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e na Jordânia. A Aster está comprometida com a visão de fornecer assistência médica acessível e de alta qualidade, desde serviços primários até terciários, com a promessa de "Cuidaremos bem de você".

Fonte:AETOSWire

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Lavanya Mandal

Chefe de Relações Públicas e Comunicação Interna

Aster DM Healthcare

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