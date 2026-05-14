Stitch capta US$ 25 milhões em rodada Série A liderada por Andreessen Horowitz

A Stitch, o sistema operacional desenvolvido para instituições financeiras modernas, anunciou hoje que captou US$ 25 milhões em uma rodada de financiamento Série A liderada pela Andreessen Horowitz (a16z). O investimento marca a estreia da a16z no CCG e eleva o financiamento total da Stitch para US$ 35 milhões. Além da a16z, os investidores atuais Arbor Ventures, COTU Ventures, Raed Ventures e SVC também participaram da rodada.

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Mohamed Oueida - Founder & CEO, Stitch (Photo: AETOSWire)

Apesar de terem investido mais de US$ 1 trilhão em transformação digital nos últimos três anos, a maioria das instituições financeiras ainda opera com a mesma infraestrutura fragmentada e legada que define o setor há décadas. Globalmente, os bancos gastam US$ 700 bilhões por ano em tecnologia — no entanto, o lançamento de um novo produto ainda leva anos, e a atualização de um sistema central ainda apresenta o risco de paralisar as operações.

Agora, com a IA remodelando todos os setores, essa lacuna de infraestrutura tornou-se essencial: nenhuma instituição financeira pode adotar a IA de forma significativa sem antes ter um sistema de registro limpo e confiável como base.

Criada por profissionais com anos de experiência em empresas como NPCI, FIS, Barclays, Santander e Azentio, a Stitch foi projetada para estabelecer essa base. A plataforma oferece às instituições financeiras uma solução única, nativa da nuvem, que abrange empréstimos, cartões, pagamentos e contabilidade — uma solução que pode ser adotada gradualmente, módulo por módulo, sem a necessidade de substituir os sistemas existentes da noite para o dia. Ao substituir o sistema central fragmentado por um sistema de registro moderno, a Stitch desbloqueia a transformação por IA que as instituições esperam, mas que não conseguem alcançar sem a infraestrutura adequada.

“As instituições financeiras em todo o mundo operam com infraestruturas fragmentadas e legadas que deveriam ter sido deixadas para trás há 20 anos. Agora, todas as instituições querem adotar IA, mas IA sobre uma infraestrutura falha é um beco sem saída”, disse Mohamed Oueida, fundador e CEO da Stitch. “Criamos a Stitch para resolver esse problema e temos orgulho de ter a Andreessen Horowitz ao nosso lado.”

Somente nos últimos seis meses, mais de US$ 5 bilhões foram transacionados na plataforma Stitch. O número de clientes cresceu 10 vezes em 2025 e a receita cresceu 20 vezes no mesmo período.

A Stitch opera atualmente nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), na África — incluindo Egito e Quênia — e no Sudeste Asiático, com clientes como Raya Financing (o braço de empréstimos da Hyundai e da Peugeot), LuLu Exchange, Noqodi e Foodics. A empresa planeja continuar sua expansão com o objetivo de atender instituições financeiras em todo o mundo.

“As instituições financeiras estão sobrecarregadas com décadas de dívidas de infraestrutura, e essa dívida é agora o maior obstáculo à adoção da IA. O que a Stitch está construindo — um sistema de registro moderno e unificado — é o que torna todo o resto possível. Estamos entusiasmados em apoiá-los e honrados em fazer deste o nosso primeiro investimento na região”, disse Alex Rampell, sócio-gerente da Andreessen Horowitz.

O novo capital será destinado à aceleração do desenvolvimento de produtos, ao aprofundamento da presença da Stitch no GCC e na região MENA em geral, e à expansão de suas operações globais de entrada no mercado.

Para mais informações, acesse https://stitch.co.

Sobre a Stitch

A Stitch é uma provedora de tecnologia financeira com sede em Riad, que oferece um sistema operacional desenvolvido para instituições financeiras modernas.

Com uma plataforma unificada, a Stitch desbloqueia um conjunto crescente de casos de uso, desde empréstimos e cartões até pagamentos e contabilidade, oferecendo às equipes tudo o que precisam para lançar produtos mais rapidamente, operar com mais eficiência e escalar com confiança.

Substituindo sistemas fragmentados e legados por uma arquitetura moderna, a Stitch tem a missão de simplificar a forma como o mundo cria e opera produtos financeiros, para que as instituições que dependem dela possam se concentrar no que mais importa: seus clientes.

Para mais informações, acesse https://stitch.co

Sobre a Andreessen Horowitz

A Andreessen Horowitz (também conhecida como a16z) é uma empresa de capital de risco que apoia empreendedores ousados ??que estão construindo o futuro por meio da tecnologia. Investimos em empresas de tecnologia em estágio inicial, de capital de risco a crescimento, em biotecnologia e saúde, aplicativos para consumidores e empresas, criptomoedas, fintechs, infraestrutura e empresas que contribuem para o dinamismo americano. A a16z possui mais de US$ 90 bilhões sob gestão em diversos fundos.

*Fonte: AETOSWire

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Shehan Mohamed

Diretor de Marketing

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