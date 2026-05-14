A Futurionex iniciou os preparativos para a solicitação de licença sob o marco regulatório MiCA, marcando uma fase-chave em sua estratégia de conformidade para a Europa





DENVER, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A exchange Futurionex anunciou o início dos preparativos para o pedido de licença sob o regulamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) da União Europeia, com previsão de protocolar a documentação final no terceiro trimestre de 2026. Esse avanço marca uma etapa decisiva no processo de conformidade global da plataforma, sinalizando sua aceleração estratégica no mercado europeu e o compromisso com o aprimoramento da credibilidade regulatória.

O MiCA é reconhecido como um dos primeiros marcos regulatórios sistematizados para ativos digitais entre as grandes economias globais, representando um ponto de inflexão na transição do setor cripto de uma expansão desordenada para um desenvolvimento mais regulado. A decisão da Futurionex reflete um alinhamento proativo às tendências regulatórias e um passo central em sua estratégia de expansão internacional. Com a regulação cripto em constante evolução, o mercado europeu, pela sua segurança jurídica e ampla base de investidores, consolida-se como um dos principais focos de conformidade para as plataformas do setor.

Por que a conformidade europeia é uma peça indispensável na estratégia global da Futurionex? Segundo o responsável pela plataforma, a conformidade regulatória deixou de ser um item complementar para se tornar uma condição fundamental à sustentação das operações a longo prazo. A transparência e a estrutura institucional europeias elevam o grau de normatização do mercado. Com a licença MiCA, a Futurionex poderá expandir operações nos 27 Estados-membros da UE, fortalecendo sua credibilidade perante investidores profissionais e instituições parceiras.

Para garantir o envio da documentação no terceiro trimestre de 2026, a Futurionex investe no aprimoramento interno: adequação das estruturas de capital, fortalecimento dos mecanismos de segregação de ativos dos clientes e atualização dos sistemas de monitoramento anti-lavagem de dinheiro (AML), alinhando sua lógica operacional às exigências europeias de governança, transparência e controle de riscos.

Ao priorizar a conformidade europeia, a Futurionex constrói uma barreira competitiva baseada na confiança institucional. Com investidores globais cada vez mais atentos à segurança dos ativos, à transparência e à capacidade de operação sustentável, plataformas dispostas a padrões regulatórios elevados tendem a conquistar posições mais sólidas. O início desses preparativos estabelece uma base institucional mais consistente para a expansão global da Futurionex nas etapas seguintes.

David Lee

DavidLee@futurionex.org

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae974d5f-32cf-48fd-a4a1-f8e5fc7a937c/pt

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9720141)