Boomi e Red Hat cooperam em IA agêntica pronta para produção

Boomi, empresa especializada em ativação de dados para IA, e Red Hat, líder mundial em soluções de código aberto, anunciaram hoje uma cooperação estratégica, a fim de oferecer uma plataforma única e integrada para implementar a IA agêntica em larga escala.

Para muitas organizações, criar IA de produção hoje significa reunir inúmeras opções de fornecedores desconectados, abrangendo criadores de agentes, ferramentas de orquestração, plataformas de governança, provedores de modelos, middleware de integração e infraestrutura de segurança, o que pode levar a vazamentos de dados e custos imprevisíveis. A Boomi e a Red Hat vêm trabalhando juntas para simplificar a inovação em IA para os clientes, combinando o Agentstudio da Boomi com o poder a nível empresarial da Red Hat AI. Isto facilita às organizações a criação de agentes que resolvem problemas empresariais reais, enquanto oferecem suporte aos padrões corporativos de soberania, flexibilidade de infraestrutura e confiabilidade de desempenho.

Em conjunto, a Boomi e a Red Hat cooperam para oferecer uma solução integrada desenvolvida para simplificar o modo como as organizações operacionalizam a IA, através de:

Ativação de IA com dados empresariais confiáveis ??em tempo real : O Boomi Agentstudio conecta agentes de IA diretamente a dados confiáveis ??e em tempo real em todos os aplicativos, sistemas e processos que a empresa utiliza, indo além de dados de demonstração ou fluxos de trabalho amostrais.

: O Boomi Agentstudio conecta agentes de IA diretamente a dados confiáveis ??e em tempo real em todos os aplicativos, sistemas e processos que a empresa utiliza, indo além de dados de demonstração ou fluxos de trabalho amostrais. Ampliação de operações de IA confiáveis ??em fluxos de trabalho complexos : O Boomi Agent Control Tower e o Boomi Gateway estabelecem diretrizes determinísticas para ajudar a aplicar políticas e são criados para fornecer visibilidade das ações dos agentes. A camada de orquestração do Boomi coordena os agentes para mitigar execuções não autorizadas e vazamento de custos, enquanto a base de código aberto da Red Hat AI e os serviços de observabilidade de aplicativos ajudam a proporcionar governança e confiança contínuas.

: O Boomi Agent Control Tower e o Boomi Gateway estabelecem diretrizes determinísticas para ajudar a aplicar políticas e são criados para fornecer visibilidade das ações dos agentes. A camada de orquestração do Boomi coordena os agentes para mitigar execuções não autorizadas e vazamento de custos, enquanto a base de código aberto da Red Hat AI e os serviços de observabilidade de aplicativos ajudam a proporcionar governança e confiança contínuas. Execução e otimização do desempenho e do custo da IA ??em escala: A Red Hat AI oferece uma estrutura de IA integrada com um ambiente de execução nativo do Kubernetes para inferência de alto desempenho; agentes otimizados para segurança; e governança de IA integrada; implantável em ambientes de nuvem híbrida, incluindo centros de dados soberanos. Além disto, o roteador de modelos inteligente da Boomi foi desenvolvido para otimizar custos, atribuindo solicitações de agentes ao modelo correto em tempo real, com base na complexidade da tarefa e na sensibilidade dos dados.

"Todos os líderes empresariais com quem converso fazem a mesma pergunta: como obter um ROI real em IA sem perder o controle de meus dados, minha segurança ou meu orçamento?", disse Steve Lucas, Presidente e Diretor Executivo da Boomi. "A resposta não é integrar dezenas de fornecedores; é ter uma plataforma unificada. Com a Red Hat, damos às organizações a capacidade de ativar seus dados, orquestrar a IA em toda a empresa e executá-la com melhor segurança em seu próprio ambiente, a um custo que torna a IA viável em escala."

"A próxima era das empresas será definida por aqueles que conseguirem transformar a IA de um experimento centralizado em uma realidade de negócios distribuída", disse Mike Ferris, Diretor de Estratégia e Diretor de Operações da Red Hat. "Ao combinar a base de IA de código aberto empresarial da Red Hat com a orquestração de agentes da Boomi, ajudamos as organizações com a soberania arquitetural necessária para liderar em IA sem comprometer seus dados, seus custos ou sua autonomia futura."

Ao combinar a base de dados ativa da Boomi com os recursos de nuvem híbrida aberta da Red Hat, as organizações podem substituir sistemas e ferramentas fragmentados por uma base unificada que ajuda a reduzir a complexidade e os custos operacionais. Este enfoque foi criado para dar suporte à soberania dos dados, mantendo os dados corporativos em ambientes controlados, ajudando as empresas a ir além dos projetos-piloto de IA e a adotar sistemas prontos para produção e escaláveis.

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, impulsiona a empresa agêntica ao dar vida aos dados em toda a organização. A Plataforma Empresarial da Boomi é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura essencial para impulsionar a transformação agêntica. Ao unificar o perfil e a governança de agentes, o gerenciamento de APIs e MCPs, a integração e a automação, e o gerenciamento de dados em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA ??com conectividade segura e escalável. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi ajuda organizações de todos os portes a obter agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

Sobre a Red Hat

A Red Hat é líder em tecnologia de nuvem híbrida aberta, oferecendo uma base confiável, consistente e abrangente para inovação transformadora em TI e aplicações de IA. Seu portfólio de tecnologias de nuvem, desenvolvimento, IA, Linux, automação e plataforma de aplicativos permite qualquer aplicação, em qualquer lugar. do centro de dados à borda. Como a principal provedora mundial de soluções de software de código aberto para empresas, a Red Hat investe em ecossistemas e comunidades abertas para resolver os desafios de TI do futuro. Em cooperação com parceiros e clientes, a Red Hat os ajuda a criar, conectar, automatizar, proteger e gerenciar seus ambientes de TI, com suporte de serviços de consultoria e premiadas ofertas de treinamento e certificação.

Declarações prospectivas

Exceto pelas informações e discussões históricas aqui contidas, as declarações presentes neste comunicado à imprensa podem constituir declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações prospectivas estão baseadas em suposições atuais da empresa quanto ao desempenho financeiro e comercial futuro. Estas declarações envolvem diversos riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado à imprensa se refere apenas à data em que foi feita. Exceto conforme exigido por lei, a empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas.

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Comunicação Global

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