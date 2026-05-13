Colégio Sagrado Coração de Jesus comemora 115 anos

Em 2026, o Colégio Sagrado Coração de Jesus celebra seu 115.º aniversário. Fundado em 1911 pelas Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo, o colégio iniciou suas atividades com 27 alunas em um imóvel localizado na esquina das ruas Cláudio Manoel e Pernambuco, em Belo Horizonte.

Dois anos depois, já com 80 estudantes, a instituição transferiu?se para a sede atual, situada na Rua Professor Moraes. O prédio, tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal em 1992, permanece como a base física da escola, inserido no contexto urbano da Savassi.

A atual diretora do colégio, Ana Amélia Rigotto Fernandes, conta que, além das mudanças físicas, com a ampliação dos espaços e a modernização da infraestrutura, o Sagrado atravessou todos esses anos renovando continuamente seu trabalho pedagógico, de modo a formar jovens abertos às transformações do mundo e capazes de enfrentar desafios contemporâneos. “Mas mantendo sempre a essência de uma escola missionária que busca despertar o que há de mais humano e potente em cada um”, completa.

O Sagrado faz parte da Rede de Educação Missionárias Servas do Espírito, junto a outros três colégios e mais três escolas assistenciais, presentes em Juiz de Fora, Rio de Janeiro e São Paulo. Reconhecimentos oficiais incluem a Comenda da Ordem do Mérito Legislativo Municipal, concedida pela Câmara Municipal de Belo Horizonte às Missionárias Servas do Espírito Santo em 1989, e, no último ano, a certificação como Escola de Referência Google for Education de educação básica, a única da cidade com tal distinção internacional.

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Para marcar o aniversário, a comunidade escolar participará de uma série de atividades ao longo de 2026. Entre os eventos, destaca?se uma celebração pública programada para o dia 23 de maio, às 9h, na capela do colégio, aberta a ex?alunos, familiares e demais interessados.