Aegea registra EBITDA de R$ 3 bi e amplia caixa em 33%

A Aegea Saneamento iniciou 2026 com crescimento operacional e financeiro impulsionado pela expansão das concessões de saneamento e pelo avanço das operações em diferentes regiões do Brasil. No primeiro trimestre do ano, a companhia registrou receita líquida proforma do Ecossistema de R$ 4,9 bilhões, alta de 13,5% em relação ao mesmo período de 2025. O resultado inclui os indicadores da Águas do Rio, concessionária da Aegea no Rio de Janeiro, que não é consolidada nas demonstrações financeiras da companhia.

O EBITDA recorrente do Ecossistema atingiu R$ 3 bilhões, resultado 65,3% superior ao observado no primeiro trimestre do ano passado. A geração operacional de caixa cresceu 33%, impulsionada pelo aumento de aproximadamente R$ 700 milhões na arrecadação, crescimento de 16,3% sobre o primeiro trimestre de 2025.

“Os resultados do trimestre refletem a evolução operacional das concessões, o crescimento da arrecadação e o avanço dos investimentos em infraestrutura de saneamento. Também ampliamos iniciativas voltadas à integração de processos e fortalecimento dos controles internos”, afirma Radamés Casseb, CEO da Aegea.

No período, a Aegea investiu R$ 1,6 bilhão na expansão dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto e base de clientes. Os investimentos fazem parte dos contratos de concessão e PPPs operados pela companhia e contribuem para as metas de universalização previstas no Marco Legal do Saneamento.

Os investimentos realizados no trimestre permitiram conectar cerca de 1,1 milhão de novas economias e beneficiar aproximadamente 3 milhões de pessoas. Além disso, a companhia incorporou mais 1,1 milhão de economias com o início das operações das concessionárias Águas do Pará e Águas do Piauí.

Com isso, a Aegea alcançou 14,6 milhões de economias atendidas, expansão de 16,9% da base operacional em relação ao primeiro trimestre de 2025. Atualmente, a companhia opera em 15 estados e 893 cidades brasileiras, atendendo mais de 39 milhões de pessoas.

A Aegea também iniciou um plano estruturado de fortalecimento de governança corporativa, aprimoramento de sistemas e controles internos. A iniciativa inclui revisão de processos, reforço das áreas de controladoria, contabilidade e gestão de riscos.

Paralelamente, a companhia implementou um plano de revisão de investimentos, custos e despesas operacionais, com previsão de redução de R$ 1,25 bilhão por ano ao longo dos próximos cinco anos — equivalente a cerca de 10% da estrutura registrada em 2025.

Em março de 2026, a Aegea recebeu aporte de R$ 1,2 bilhão de seus acionistas para financiar a expansão das operações e os investimentos previstos nos contratos de concessão.

Sobre a Aegea

A Aegea atua por meio de ativos de saneamento em todas as regiões do país. Com um crescimento sustentável, a Companhia saltou de seis municípios atendidos em 2010 para mais de 890 em 2025, distribuídos em 15 estados, beneficiando mais de 39 milhões de pessoas. Em 2023, expandiu sua atuação para a disposição final de resíduos sólidos urbanos, reforçando sua atuação em desenvolver soluções integradas para os desafios ambientais brasileiros. A posição relevante no setor que a empresa ocupa e essa evolução foram possíveis devido ao modelo de negócio da Companhia, que tem como base eficiência e expertise operacional, disciplina financeira e o alinhamento aos princípios ESG.

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Para mais informações, basta acessar: http://www.aegea.com.br/