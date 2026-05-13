Tecban apresenta soluções para varejistas na APAS Show 2026

A Tecban, empresa de soluções que integra o físico e o digital para tornar o ecossistema financeiro mais eficiente e inclusivo, está com presença confirmada na APAS Show 2026, evento do segmento supermercadista que acontece entre os dias 18 e 21 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. Neste ano, a companhia leva ao evento o conceito “Soluções do tamanho que seu varejo precisa”, destacando um portfólio completo voltado ao público varejista.

Durante o evento, os visitantes conhecerão as principais soluções da companhia voltadas à otimização da gestão do dinheiro físico, além de um portfólio completo para o atendimento ao varejo. Entre os destaques está o Banco24Horas max, o caixa eletrônico que permite o depósito de dinheiro diretamente no equipamento, sem a necessidade de envelope. A solução contribui para maior eficiência na gestão de numerário e no fluxo de caixa dos varejistas, ao mesmo tempo em que reduz custos operacionais, como os relacionados ao transporte de valores.

Com o objetivo de atender os diversos perfis varejistas, a Tecban oferece o maxGestão, solução que orquestra gestão de numerário, segurança e eficiência no controle das operações, combinando a tomada de decisão e a otimização dos processos. A solução, anteriormente conhecida como +Varejo, evoluiu para oferecer uma experiência mais robusta, centralizando informações, ampliando a confiabilidade dos dados e fortalecendo a gestão do numerário de ponta a ponta.

Para os pequenos comércios, a Tecban tem a opção do mini Banco24Horas. Instalado diretamente no caixa do estabelecimento comercial, o dispositivo permite a realização de transações bancárias, como pagamento de contas, recargas de celular e saque diretamente do caixa do varejista, otimizando a sua gestão de sangria enquanto atrai clientes, que já estarão no comércio. O estabelecimento ainda conta com bonificação em todas as transações de saques, recargas e pagamentos realizadas e potencializa a economia local.

Entre as soluções apresentadas em seu estande, a Tecban leva ao evento modelos personalizados de transporte e logística de valores, além de soluções para o processamento de numerário, com foco na redução de custos e no aumento da eficiência operacional. Exemplo disso é o Cofre Inteligente, que viabiliza a sangria de grandes volumes de dinheiro diretamente no ponto de venda. Com foco em segurança, a solução contribui para a mitigação de riscos ao permitir o controle do fluxo de numerário das filiais, oferecendo informações precisas e maior agilidade nos processos. Além disso, todo o valor depositado já conta com seguro e é creditado ao lojista em até 24 horas.

“Queremos mostrar que a Tecban tem um ecossistema completo, com soluções que vão do mini ao max, e se ajustam ao tamanho e à necessidade de cada varejista. Atuamos para aumentar a eficiência e segurança na gestão do dinheiro físico do varejo, além de garantir que parceiros e usuários tenham acesso a serviços financeiros de forma prática e inclusiva. E claro, com os serviços da Tecban atendendo os clientes do varejista, queremos aumentar o fluxo dentro das lojas”, afirma Luiz Cartolano, superintendente comercial da Tecban.

Participante da APAS Show desde 2019, a Tecban reforça seu posicionamento como parceira estratégica do varejo ao oferecer soluções que impulsionam o fluxo de clientes, aumentam as vendas e simplificam a operação no dia a dia. A proposta é atender desde pequenos comércios até grandes redes, com soluções adaptáveis a diferentes necessidades.

Além da demonstração das soluções, os visitantes do estande poderão participar de dinâmicas interativas e conhecer, na prática, como a integração entre o físico e digital pode transformar a operação do varejo.

As inscrições para o evento podem ser feitas diretamente no site da APAS Show (lembrando que as inscrições são gratuitas para supermercadistas, mas pagas para visitantes que não trabalham no setor).

Serviço:

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Evento: APAS Show 2026

Data: 18 a 21 de maio de 2026

Horário: 18 a 20 de maio, das 12h às 20h | 21 de maio, das 12h às 18h

Local: Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo, SP)

Estande Tecban: 117 – Rua 2-A/B