A Boomi revela inovações que impulsionam a empresa com agentes

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, anunciou hoje uma grande expansão da Plataforma Empresarial Boomi no Boomi World 2026, apresentando novos recursos em fluxos de trabalho com agentes orquestrados, engenharia de agentes, conectividade de agentes governada, contexto de agentes fundamentado e infraestrutura de agentes localizada. Juntas, essas inovações foram projetadas para impulsionar a empresa com agentes — onde agentes e humanos trabalham juntos para gerar ações e operacionalizar a IA em escala.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260513960421/pt/

Boomi Unveils Innovations That Power the Agentic Enterprise

A empresa chegou a um momento decisivo, com a IA se tornando a principal interface para o trabalho e o MCP emergindo como o novo padrão. Embora a transição para uma empresa com agentes e sem interface gráfica seja inevitável, essa visão está colidindo com os custos exorbitantes da nuvem e dados presos. Para muitos, adicionar agentes em camadas a um cenário fragmentado apenas amplia as lacunas de governança e os riscos operacionais. A Boomi resolve esses desafios com uma base de dados ativa que conecta, governa e orquestra todas as camadas do negócio. Ao unificar TI, desenvolvedores, profissionais do conhecimento e agentes de IA, a Boomi fornece a base segura e confiável necessária para operar onde quer que os negócios aconteçam.

“Toda transformação empresarial tem um momento decisivo para a plataforma. Para a IA com agentes, esse momento é agora”, disse Ed Macosky, diretor de Produtos e Tecnologia da Boomi. “Os clientes não precisam de mais ferramentas desconectadas, eles precisam de uma base de dados ativa que conecte dados, orquestre fluxos de trabalho e governe a IA para pessoas e agentes. Com essas novas inovações, estamos expandindo a Plataforma Empresarial da Boomi para tornar essa base uma realidade.”

Da Fragmentação ao Fluxo: Uma plataforma criada para execução com agentes

À medida que as empresas aceleram a adoção da IA, muitas estão enfrentando desafios para escalar além dos casos de uso iniciais devido a sistemas fragmentados e à falta de infraestrutura operacional. Para solucionar isso, a Boomi introduziu novos recursos em cinco áreas principais:

Conectividade de Agentes Governança

Boomi Connect: Oferece conectividade segura e governada entre ferramentas de IA (como Claude, Copilot e Gemini) e aplicativos corporativos por meio de mais de 1.000 ferramentas gerenciadas e habilitadas para MCP. O Boomi AI Gateway permite a aplicação de políticas integradas, controle de custos e observabilidade.

Oferece conectividade segura e governada entre ferramentas de IA (como Claude, Copilot e Gemini) e aplicativos corporativos por meio de mais de 1.000 ferramentas gerenciadas e habilitadas para MCP. O Boomi AI Gateway permite a aplicação de políticas integradas, controle de custos e observabilidade. Registro de MCP: Expande a IA com controle por meio de um catálogo centralizado para descobrir, governar e gerenciar servidores MCP em registros da Boomi e de terceiros.

Fluxos de Trabalho de Agentes Orquestrados

Boomi Orchestrate: Ajuda os clientes a transformar ideias de negócios em fluxos de trabalho de agentes de nível corporativo mais rapidamente. As equipes de negócios e de TI podem combinar agentes, APIs, integrações, fluxos de eventos e modelos de dados em uma experiência de orquestração universal usando linguagem natural.

Ajuda os clientes a transformar ideias de negócios em fluxos de trabalho de agentes de nível corporativo mais rapidamente. As equipes de negócios e de TI podem combinar agentes, APIs, integrações, fluxos de eventos e modelos de dados em uma experiência de orquestração universal usando linguagem natural. Simulação de Agentes (prévia do Labs Innovation): Permite que as organizações simulem e validem o comportamento do agente antes da implantação, aumentando a confiança e reduzindo o risco operacional.

Engenharia de Agentes

Boomi Companion: Acelera a engenharia de agentes na plataforma Boomi. Os desenvolvedores agora podem projetar, construir, testar, implantar e diagnosticar integrações por meio de linguagem natural usando suas ferramentas de IA preferidas.

Acelera a engenharia de agentes na plataforma Boomi. Os desenvolvedores agora podem projetar, construir, testar, implantar e diagnosticar integrações por meio de linguagem natural usando suas ferramentas de IA preferidas. Incorporação de Agentes do Agentstudio: Ativa agentes onde sua equipe trabalha com novas APIs e recursos de incorporação. Os desenvolvedores podem invocar agentes da Boomi de qualquer arquitetura ou pipeline, enquanto usuários não técnicos podem exibi-los com segurança em aplicativos, portais e experiências digitais personalizados.

Contexto de Agente Fundamentado

Boomi Knowledge Hub: Elimina silos de conhecimento e forneça pesquisa e recuperação precisas e governadas em toda a sua empresa. Uma camada de contexto única e unificada garante que os agentes de IA e as pessoas sempre trabalhem com informações confiáveis ??e atualizadas.

Elimina silos de conhecimento e forneça pesquisa e recuperação precisas e governadas em toda a sua empresa. Uma camada de contexto única e unificada garante que os agentes de IA e as pessoas sempre trabalhem com informações confiáveis ??e atualizadas. Boomi Meta Hub: Fundamenta os agentes de IA e as pessoas em definições de negócios confiáveis ??e aprovadas por especialistas, melhorando a precisão do agente, eliminando interpretações fragmentadas e garantindo uma lógica de negócios consistente em escala.

Infraestrutura de Agente Localizada

Runtime de Agente Distribuído: Reduz a latência na nuvem e controle os custos implantando agentes localmente, mantendo os dados confidenciais protegidos pelo firewall. Essa abordagem oferece suporte à privacidade de dados e ao controle da infraestrutura por meio de runtimes e modelos de linguagem hospedados localmente.

Reduz a latência na nuvem e controle os custos implantando agentes localmente, mantendo os dados confidenciais protegidos pelo firewall. Essa abordagem oferece suporte à privacidade de dados e ao controle da infraestrutura por meio de runtimes e modelos de linguagem hospedados localmente. Instâncias multirregionais do Agentstudio: Dimensiona agentes globalmente e com confiança, mantendo os metadados e a execução do agente em regiões específicas, aplicando limites de IA e conformidade regional.

Um futuro sem interface gráfica, impulsionado pela ativação de dados

Juntas, essas inovações posicionam a Boomi como a camada de orquestração e governança para a empresa sem interface gráfica — onde agentes de IA interagem dinamicamente com os sistemas corporativos sem depender de interfaces de aplicativos tradicionais. Ao combinar integração, automação, gerenciamento de APIs, prontidão de dados e governança de agentes em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações ativem dados confiáveis ??em toda a empresa, orquestrem fluxos de trabalho que abrangem humanos e agentes de IA, governem a execução em tempo real e escalem a IA com confiança.

“Por meio de nossa participação no programa de parceiros de design da Boomi, tivemos contato antecipado com o Boomi Orchestrate e seu potencial para simplificar a forma como projetamos e executamos fluxos de trabalho complexos”, disse Venkata Kalikrishna Chekka, gerente sênior de Soluções de Integração Empresarial da Suffolk. “A capacidade de reunir integrações, APIs e recursos emergentes orientados por IA em uma camada de orquestração unificada é um passo significativo. Isso nos dá uma base mais flexível para otimizar as operações e explorar como os processos orientados por agentes podem impulsionar maior eficiência em toda a empresa.”

“O mercado está se voltando rapidamente para plataformas que oferecem suporte não apenas à conectividade, mas também à execução governada em fluxos de trabalho orientados por IA”, disse Alexander Wurm, analista principal da Nucleus. “À medida que as empresas superam a fase de experimentação, a capacidade de orquestrar dados, APIs e agentes em uma arquitetura unificada está se tornando um requisito fundamental para a escalabilidade da IA.”

“Estamos entrando na próxima fase da IA ??empresarial, onde o sucesso não será definido pela quantidade de agentes implantados, mas sim pela qualidade da conexão, governança e fundamentação em dados confiáveis”, disse Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. “Com mais de 30.000 clientes e IA guiada por centenas de milhões de integrações, estamos ajudando as organizações a migrar de um modelo conectado e automatizado para um modelo totalmente orientado por agentes, transformando a IA em impacto operacional real.”

A disponibilidade e o cronograma do produto podem variar e estão sujeitos a alterações.

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, impulsiona a empresa proativa, dando vida aos dados em toda a empresa. A Plataforma Empresarial da Boomi é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura proativa essencial para impulsionar a transformação proativa. Ao unificar o design e governança de agentes, gerenciamento de API e MCP, integração e automação e gerenciamento de dados em uma única plataforma, o Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA ??com conectividade segura e escalonável. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, o Boomi ajuda organizações de todos os tamanhos a alcançar agilidade, eficiência e inovação em escala. Descubra mais em boomi.com.

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Kristen Walker

Comunicação Global

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