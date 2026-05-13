Angelalign Technology Inc. (6699.HK) aplaude rejeição, pelo Tribunal Europeu, da demanda por violação de patente

Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel") (http://www.angelaligner.com) afirmou hoje estar grata pela Divisão Local de Düsseldorf (Alemanha) do Tribunal Unificado de Patentes ter rejeitado o pedido da Align Technology Inc. (ALGN) para que a Angel cessasse o uso de sua Solução de Extração de Premolares A7.

Angel negou que o protocolo de movimentação dentária A7 infrinja quaisquer patentes, conforme alegado pela Align Technology Inc. (ALGN). O tribunal rejeitou o pedido da Align para que Angel interrompesse liminarmente o uso do recurso, decisão que Angel aplaudiu.

"Respeitamos a decisão da Divisão Local de Düsseldorf e continuaremos defendendo que a Angel não violou nenhuma patente válida", afirmou o Dr. Arno Riße, advogado da Angel no escritório de advocacia Arnold Ruess, em Düsseldorf. "Agradecemos a decisão do tribunal de não conceder o pedido de medidas cautelares da Align. A Angel leva os direitos de propriedade intelectual a sério e tem o cuidado de não infringir patentes legítimas."

“Negamos categoricamente as alegações de violação de direitos autorais e estamos plenamente confiantes em nossa posição", acrescentou Richard Hirschland, Diretor Comercial e Vice-Presidente Sênior da Angel. “Esperamos continuar usando o processo judicial para contar a história de sucesso da Angel e ajudar a atrair mais clientes para a empresa em todo o mundo."

Durante seus mais de 20 anos de história, a Angel possui uma rica tradição de inovação clinicamente comprovada. Há muitos anos, lideramos com orgulho o mercado de alinhadores transparentes em inovação. Entre nossos produtos de ponta, se destacam o premiado angelButton, o angelHook, o sistema de avanço mandibular A6 (que celebra seu décimo aniversário), o sistema angel KiD e o Intelligent Root System. A empresa está comprometida em promover uma concorrência justa e saudável no mercado, beneficiando médicos e seus pacientes.

Os produtos da Angel recebem regularmente altas pontuações de satisfação dos médicos. Nosso sistema de fabricação flexível tem sido amplamente elogiado por transformar ideias clínicas complexas em soluções viáveis. Estas inovações, impulsionadas por uma cultura corporativa que prioriza o bem-estar de funcionários e clientes, levaram a um crescimento mundial impressionante da Angel, que deverá continuar.

Sobre a Angelalign Technology Inc.

Fundada em 2003 e celebrando mais de 2 milhões de sorrisos ao redor do mundo, a Angelalign Technology Inc. (HK:6699) (Angel Aligner) fornece produtos e serviços de alinhadores transparentes com tecnologia digital para atender às necessidades de profissionais da odontologia e pacientes em todo o mundo. Atualmente, a segunda maior empresa de alinhadores do mundo, o portfólio inovador da empresa, que inclui o sistema de alinhadores KiD, o angelButton, o Avanço Mandibular A6, o angelHook e a plataforma de planejamento digital iOrtho™, reflete mais de 23 anos de inovação clínica e uma missão de oferecer Complexidade com Confiança para ortodontistas e seus pacientes. Cotada na Bolsa de Valores de Hong Kong em 2021, a Angelalign lançou sua estratégia de expansão mundial em 2023, com produtos e serviços agora presentes em mais de 60 países e regiões. A Angel Aligner entrou no mercado norte-americano há três anos e vem se expandindo com rapidez, inclusive com uma nova fábrica de 52 mil pés quadrados (4.831 m²) nos EUA. Saiba mais em www.angelaligner.com

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Sue Kolb

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