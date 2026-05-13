A Boomi anuncia intenção de adquirir a Lunar.dev para fornecer conectividade de agentes governada em toda a empresa

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, anunciou hoje a assinatura de uma carta de intenções para adquirir a Lunar.dev, inovadora em IA e gateway MCP. A aquisição proposta deverá enriquecer a Plataforma Empresarial Boomi e o Boomi Connect com recursos avançados para governar e escalar o uso de IA em sistemas empresariais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260513400764/pt/

Boomi Announces Intent to Acquire Lunar.dev to Deliver Governed Agent Connectivity Across the Enterprise

À medida que as organizações passam da experimentação de IA para a produção, controlar como os agentes e os aplicativos de IA interagem com os LLMs em escala tornou-se fundamental. A Lunar.dev atende a essa necessidade com um gateway de IA que oferece controle granular e baseado em políticas sobre as interações de IA, com a visibilidade, segurança e desempenho necessários para ambientes corporativos. Esses recursos permitem que as organizações passem da fase piloto para a produção com confiança, garantindo que a IA opere de forma confiável, segura e dentro dos parâmetros definidos.

“Na Boomi, vemos uma clara mudança da experimentação com IA para a implementação no mundo real”, disse Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. “Nossa intenção de adquirir a Lunar.dev está focada em uma prioridade: dar aos clientes controle sobre cada interação entre IA, dados e aplicativos. Isso é essencial para construir confiança e escalar a IA com segurança.”

Fortalecendo a Governança e o Controle de IA

Com a Lunar.dev, a Boomi introduzirá uma camada de controle centralizada e descentralizada para gerenciar interações de IA em toda a empresa. Isso permite que as organizações:

Imponham políticas e governança refinadas em todas as interações com IA

Controlem com precisão e segurança o acesso da IA ??aos dados e sistemas corporativos

Obtenham total visibilidade da atividade da IA, incluindo prompts, respostas e ações subsequentes

Operem IA em escala com roteamento e execução de alto desempenho

Implantem com flexibilidade, incluindo controle total do locatário em ambientes locais, nuvem privada e soberanos

Expandindo o Boomi Connect com conectividade de agente governada

Espera-se que o Lunar.dev se torne um componente essencial do Boomi Connect, ampliando a capacidade da Boomi de habilitar conectividade segura e governada entre ferramentas de IA (por exemplo, Claude, Copilot, Gemini) e aplicativos corporativos por meio de mais de 1.000 ferramentas gerenciadas e habilitadas para MCP. Com o Lunar.dev, a Boomi adicionará um gateway MCP que, adicionalmente, oferece:

Gerenciamento de custos e observabilidade

Conectividade de IA escalável em ambientes híbridos e multicloud

Juntamente com o Registro MCP da Boomi, as organizações podem descobrir, governar e gerenciar serviços de IA por meio de um catálogo centralizado em ambientes Boomi e de terceiros.

Esses recursos estabelecem o Boomi Connect como uma base unificada para conectividade de agentes governados, permitindo que as organizações escalem a IA com segurança em toda a empresa.

Apoiando a próxima fase de Agentic AI

Essa mudança reflete a visão da Boomi para a empresa agente: ir além de ferramentas fragmentadas em direção a uma plataforma unificada para conectividade, automação e governança.

"Trata-se de ajudar os clientes a transformar a IA em uma capacidade operacional confiável", acrescentou Lucas. "Com a governança incorporada em todas as camadas, as organizações podem avançar mais rapidamente, mantendo o controle."

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa especializada em ativação de dados para IA, impulsiona a empresa ao dar vida aos dados em toda a organização. A Boomi Enterprise Platform é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura essencial para a transformação. Ao unificar design e governança de agentes, gerenciamento de APIs e MCPs, integração e automação e gerenciamento de dados em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA com conectividade segura e escalável. Com a confiança de mais de 30 mil clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi ajuda organizações de todos os portes a alcançarem agilidade, eficiência e inovação em larga escala. Saiba mais em: boomi.com.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Kristen Walker

Comunicação Global

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