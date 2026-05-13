Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

A Boomi anuncia intenção de adquirir a Lunar.dev para fornecer conectividade de agentes governada em toda a empresa

Aquisição proposta amplia os recursos de gateway de IA da Boomi, permitindo que as empresas governem grandes volumes de tráfego para IA pronta para produção

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
13/05/2026 17:17

compartilhe

SIGA

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, anunciou hoje a assinatura de uma carta de intenções para adquirir a Lunar.dev, inovadora em IA e gateway MCP. A aquisição proposta deverá enriquecer a Plataforma Empresarial Boomi e o Boomi Connect com recursos avançados para governar e escalar o uso de IA em sistemas empresariais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260513400764/pt/

Boomi Announces Intent to Acquire Lunar.dev to Deliver Governed Agent Connectivity Across the Enterprise

Boomi Announces Intent to Acquire Lunar.dev to Deliver Governed Agent Connectivity Across the Enterprise

À medida que as organizações passam da experimentação de IA para a produção, controlar como os agentes e os aplicativos de IA interagem com os LLMs em escala tornou-se fundamental. A Lunar.dev atende a essa necessidade com um gateway de IA que oferece controle granular e baseado em políticas sobre as interações de IA, com a visibilidade, segurança e desempenho necessários para ambientes corporativos. Esses recursos permitem que as organizações passem da fase piloto para a produção com confiança, garantindo que a IA opere de forma confiável, segura e dentro dos parâmetros definidos.

“Na Boomi, vemos uma clara mudança da experimentação com IA para a implementação no mundo real”, disse Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. “Nossa intenção de adquirir a Lunar.dev está focada em uma prioridade: dar aos clientes controle sobre cada interação entre IA, dados e aplicativos. Isso é essencial para construir confiança e escalar a IA com segurança.”

Fortalecendo a Governança e o Controle de IA

Com a Lunar.dev, a Boomi introduzirá uma camada de controle centralizada e descentralizada para gerenciar interações de IA em toda a empresa. Isso permite que as organizações:

  • Imponham políticas e governança refinadas em todas as interações com IA
  • Controlem com precisão e segurança o acesso da IA ??aos dados e sistemas corporativos
  • Obtenham total visibilidade da atividade da IA, incluindo prompts, respostas e ações subsequentes
  • Operem IA em escala com roteamento e execução de alto desempenho
  • Implantem com flexibilidade, incluindo controle total do locatário em ambientes locais, nuvem privada e soberanos

Expandindo o Boomi Connect com conectividade de agente governada

Espera-se que o Lunar.dev se torne um componente essencial do Boomi Connect, ampliando a capacidade da Boomi de habilitar conectividade segura e governada entre ferramentas de IA (por exemplo, Claude, Copilot, Gemini) e aplicativos corporativos por meio de mais de 1.000 ferramentas gerenciadas e habilitadas para MCP. Com o Lunar.dev, a Boomi adicionará um gateway MCP que, adicionalmente, oferece:

  • Gerenciamento de custos e observabilidade
  • Conectividade de IA escalável em ambientes híbridos e multicloud

Juntamente com o Registro MCP da Boomi, as organizações podem descobrir, governar e gerenciar serviços de IA por meio de um catálogo centralizado em ambientes Boomi e de terceiros.

Esses recursos estabelecem o Boomi Connect como uma base unificada para conectividade de agentes governados, permitindo que as organizações escalem a IA com segurança em toda a empresa.

Apoiando a próxima fase de Agentic AI

Essa mudança reflete a visão da Boomi para a empresa agente: ir além de ferramentas fragmentadas em direção a uma plataforma unificada para conectividade, automação e governança.

"Trata-se de ajudar os clientes a transformar a IA em uma capacidade operacional confiável", acrescentou Lucas. "Com a governança incorporada em todas as camadas, as organizações podem avançar mais rapidamente, mantendo o controle."

Boomi World

Participe das palestras do Boomi World ao vivo em Chicago no LinkedIn para ouvir as últimas novidades dos executivos, clientes e parceiros da Boomi:

Saiba mais sobre o Boomi World

Sobre a Boomi

A Boomi, empresa especializada em ativação de dados para IA, impulsiona a empresa ao dar vida aos dados em toda a organização. A Boomi Enterprise Platform é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura essencial para a transformação. Ao unificar design e governança de agentes, gerenciamento de APIs e MCPs, integração e automação e gerenciamento de dados em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA com conectividade segura e escalável. Com a confiança de mais de 30 mil clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi ajuda organizações de todos os portes a alcançarem agilidade, eficiência e inovação em larga escala. Saiba mais em: boomi.com.

© 2026 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "B" e Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou de suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato para a Imprensa:

Kristen Walker

Comunicação Global

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kristenwalker@boomi.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay