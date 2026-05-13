Quest Software Amplia Liderança em Dados e IA com Quest Data Modeler e Quest Data Intelligence, Aprimorando Sua Plataforma Confiável de Gerenciamento de Dados

AUSTIN, Texas, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Quest Software, líder global em gerenciamento de dados, segurança cibernética e modernização de plataformas, anunciou hoje dois grandes lançamentos da Quest Trusted Data Management Platform, a única plataforma SaaS unificada e completa do setor de dados confiáveis prontos para IA. Com base na Automated Data Product Factory, o novo recurso transformador introduzido no início deste ano, os novos recursos baseados em IA da plataforma oferecem tecnologia inovadora para equipes de dados modernas com o lançamento do Quest Data Modeler, uma ferramenta de modelagem de dados nativa da nuvem, e do Quest Data Intelligence, que amplia a biblioteca de assistentes de IA, abrangendo governança, linhagem, conformidade, produtos de dados, qualidade de dados e acesso em linguagem natural a dados governados. Para mais informações, visite: quest.com/data-management-platform .

A maioria das organizações reúne ferramentas de modelagem de dados, conjuntos de governança e assistentes de IA separados, o que os deixa com várias definições de nomenclatura, trilhas de auditoria quebradas e assistentes de IA executados em dados não governados. O Quest Data Modeler e o Quest Data Intelligence, trabalhando em conjunto dentro da Quest Trusted Data Management Platform, eliminam essa fragmentação, oferecendo aos clientes uma experiência confiável com uma compreensão compartilhada dos seus dados. A modelagem de dados estabelece a definição lógica e os padrões de nomenclatura, e a governança de dados mantém esses padrões consistentes em toda a plataforma, criando termos de negócios consistentes onde quer que os dados sejam consumidos. Os assistentes QuestAI falam o mesmo idioma com todos os usuários. O resultado é uma plataforma, uma trilha de auditoria e um entendimento compartilhado dos dados, desde como eles são estruturados até como são consumidos.

"Dados confiáveis são a espinha dorsal de qualquer estratégia moderna de IA, e nossa inovação contínua está ajudando as organizações a transformar a ambição da IA em valor comercial real – com menor risco, maior precisão e dados confiáveis que tornam possível a implantação mais rápida da IA", disse Michael Laudon, Diretor de Produtos e Tecnologia da Quest Software. “No ritmo em que todos estamos nos movendo na era da IA, a confiança não pode ser incorporada posteriormente – ela tem que ser incorporada desde o início para que as iniciativas de IA não fiquem estagnadas. É por isso que desenvolvemos a Quest Trusted Data Management Platform com vários pontos de entrada, cada um alinhado a diferentes estágios de dados corporativos e maturidade de IA, para que possamos atender nossos clientes onde eles estejam. Algumas organizações somente agora estão começando a abordar a visibilidade e a qualidade dos dados; outras estão operacionalizando a governança e a linhagem para atender aos requisitos regulatórios e de risco; e as mais avançadas estão gerenciando os dados como um produto, tornando-os continuamente confiáveis, reutilizáveis e escaláveis para IA, analítica e automação. Ao adicionar modelagem e inteligência de dados baseadas em IA, fornecemos às organizações uma solução única que abrange todo o ciclo de vida dos dados e ajuda na obtenção mais rápida de dados confiáveis e prontos para IA, independentemente de onde estejam na sua jornada.”

“A conclusão é que não existe IA confiável sem dados confiáveis e não existe dados confiáveis sem modelagem de dados sólida. É aí que tudo começa”, disse Rocky Creel, Diretor Executivo do JP Morgan Chase. “Cenários de dados fragmentados, definições inconsistentes e processos manuais atrasam tudo e reduzem a confiança no que entregamos nas etapas subsequentes. As soluções de modelagem de dados da Quest Software oferecem o rigor e a consistência de que precisamos na base com estruturas bem definidas, semânticas compartilhadas e projetos governados a partir dos quais cada capacidade seguinte pode ser criada. Quando os modelos estão certos, a governança, a linhagem e a prontidão da IA vêm a seguir. É por isso que a inovação contínua da Quest em modelagem de dados é tão essencial para ajudar na criação de um ecossistema de dados escalável, confiável e pronto para IA.”

Em todos os setores e organizações, as equipes de dados lidam com dados fragmentados e não confiáveis, o que limita sua prontidão para a IA e a agilização da conformidade regulatória, bem como com ferramentas e definições diferentes que minam a confiança nos resultados dos produtos de dados. As soluções existentes forneceram suporte para um desses problemas, mas a Quest Trusted Data Management Platform aborda todos os três em uma única oferta, sendo criada para o funcionamento das equipes de dados modernas. Com o Quest Data Modeler e o Quest Data Intelligence, a Trusted Data Management Platform agora governa as duas camadas mais importantes na pilha de dados moderna – como os dados são modelados e são governados. Nenhuma outra solução cobre as duas camadas em uma única oferta.

O Quest Data Modeler foi desenvolvido especificamente para pilhas de dados modernas e para eliminar o trade-off entre as ferramentas legadas que carecem de colaboração moderna e as ferramentas leves habilitadas para SaaS que carecem de governança. Com base na liderança da Quest em modelagem de dados, ele combina a modelagem de dados baseada em IA com a governança corporativa em uma única oferta, fornecendo colaboração em tempo real, definições de negócios governadas e nomenclatura padrão em ambientes híbridos e em nuvem, incluindo Microsoft Fabric, Databricks, Snowflake e outros. Os recursos do Quest Data Modeler incluem:

Modelagem Assistida por IA - uma interface de linguagem natural que gera e refina modelos, sugere convenções de nomenclatura consistentes e acelera a entrega por meio de fluxos de trabalho de proposta e revisão. Os ciclos de modelagem agora caem de semanas para horas sem sacrificar as trilhas de auditoria exigidas pelas organizações.

Modelagem Colaborativa em Tempo Real - possibilita que arquitetos de dados, engenheiros de análise, analistas de negócios e administradores de dados trabalhem em um único espaço de trabalho ao vivo, com comentários e discussões tratados diretamente no espaço de trabalho de modelagem para eliminar o trabalho em silos.

Repositório de Modelo de Empresa - oferece um repositório Mart centralizado com bloqueio de modelos, histórico de versões, resolução de conflitos de vários usuários e gerenciamento de mudanças controlado, proporcionando às equipes de dados o rigor necessário para grandes programas de várias equipes e uma infraestrutura de governança que outros modeladores nativos da nuvem não oferecem.

Modelagem Full-Stack - inclui modelagem de dados conceituais, lógicos e físicos em um só lugar, com visibilidade em todas as camadas, garantindo que "cliente" e "receita" signifiquem a mesma coisa em todas as equipes, painéis e sistemas de IA.

erwin Heritage and Hybrid Coexistence - permite que dezenas de milhares de organizações que dependem dos investimentos existentes da erwin, possam migrar ativos, manter fluxos de trabalho híbridos e migrar para a nuvem no seu próprio ritmo, oferecendo a capacidade de proteger décadas de disciplina de modelagem sem começar do zero — um caminho que nenhum concorrente nativo da nuvem pode igualar.



O Quest Data Intelligence é baseado no histórico da Quest de recursos incomparáveis e comprovados de inteligência e governança de dados, infundindo inovações orientadas por IA para ajudar diretamente as organizações a fornecer dados confiáveis e prontos para IA, na velocidade e escala das demandas modernas de IA reduzindo o risco regulatório. Os recursos do Quest Data Intelligence incluem:

Gerenciador de Políticas Alimentado por IA - oferece uma governança que acompanha a regulamentação, em vez de correr atrás dela. Esse recurso gera políticas diretamente de algumas das estruturas regulatórias mais rigorosas – incluindo a Lei de IA da UE, a Estrutura de Gerenciamento de Riscos de IA do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) e o GDPR, com aplicação de políticas em tempo real no ponto de acesso aos dados, oferecendo uma abordagem de política como código apoiada por monitoramento contínuo de conformidade e trilhas de auditoria completas.

Biblioteca Ampliada do QuestAI Assistant - com base no QuestAI Stewardship Assistant ajuda as organizações a desenvolver glossários de negócios até 75% mais rápido e a integrar novas fontes de dados até 10x mais rápido. Os novos assistentes agora abrangem glossário e propriedade, linhagem de dados, conformidade, produtos de dados e qualidade de dados.

Universal Semantic Assistant - fornece acesso em linguagem natural a insights governados e confiáveis, alimentados pela camada semântica da Quest, eliminado a lacuna persistente entre as questões de negócios e os dados técnicos que as respondem.





MDSap Tech, um Quest Platinum Partner e SAP Gold Partner dentro do ecossistema do Midis Group, tem mais de 30 anos de experiência ajudando organizações em toda a Europa, Oriente Médio e África a modernizar suas estratégias de gerenciamento de dados, analítica e transformação digital. “A Quest Software está dando um grande passo à frente com a mais recente evolução da modelagem de dados, tornando-a mais colaborativa, acessível e eficiente. O Quest Data Modeler tem o potencial de ampliar substancialmente a participação além dos usuários técnicos tradicionais, permitindo que os usuários de negócios tenham um papel mais ativo no processo de modelagem, o que é extremamente importante para todas as organizações”, disse Ömer Akgül, Gerente de Soluções de Tecnologia e Analítica da MDSap Tech. “Esta nova oferta pode trazer benefícios substanciais às organizações, incluindo um melhor alinhamento entre os negócios e a TI, ciclos de iteração mais rápidos e uma representação mais precisa das necessidades dos negócios. A integração dos recursos baseados em IA se destaca como um facilitador fundamental, ajudando a simplificar tarefas complexas de modelagem e acelerar a produtividade.”

A Tecnet Dati tem mais de 30 anos de experiência como empresa de consultoria de TI, oferecendo serviços de IA, analítica avançada, governança e gerenciamento de dados e muito mais, além de ser Quest Platinum+ Partner. “A interface do usuário é muito mais leve, e ainda fornece a substância e a funcionalidade principal para alguém que pode não ter tanta experiência com modelagem de dados”, disse Renato Comes, Diretor de Vendas e Marketing da Tecnet Dati. “Com a integração com o repositório Mart, viabiliza a implementação de um ambiente híbrido onde os consumidores downstream menos técnicos podem criar os modelos para atender as necessidades dos negócios, enquanto as equipes de modelagem podem refiná-los de um ponto de vista mais aprofundado. Ele cria um ecossistema de modelagem de colaboração, velocidade e escala.”

Sobre a Quest Software

A Quest Software cria a tecnologia e as soluções que constroem a base para a IA corporativa. Com foco no gerenciamento e na governança de dados, segurança cibernética e modernização de plataformas, a Quest ajuda as organizações a enfrentar seus desafios mais urgentes com dados confiáveis e prontos para IA, identidades seguras e plataformas modernizadas. Em todo o mundo, mais de 45.000 empresas, incluindo mais de 90% das empresas da Fortune 500, contam com a Quest Software. Para mais informações, visite www.quest.com ou siga a Quest Software no LinkedIn , Facebook , e X (antigo Twitter) .

Contato com a Mídia:

Matt Hurst

Dirigente de Comunicações Corporativas

matt.hurst@quest.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9719737)