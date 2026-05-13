A Multi-Color Corporation conclui com sucesso a reestruturação financeira abrangente

A Multi-Color Corporation ("MCC" ou a "Empresa") anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de seu processo de reestruturação financeira e a saída do processo de recuperação judicial pré-acordado (Capítulo 11).

A reestruturação pré-acordada da Empresa reduziu a dívida líquida em aproximadamente US$ 3,8 bilhões, reduziu as despesas com juros anuais em mais de US$ 330 milhões e estendeu os vencimentos da dívida de longo prazo para 2033. Mais de 99% dos acionistas votantes aprovaram o Plano de Reorganização da MCC. Após a conclusão do processo de reestruturação financeira, a MCC também recebeu um aporte significativo de US$ 889 milhões em novas ações ordinárias e preferenciais da CD&R e de um grupo de credores garantidos da MCC, para apoiar o crescimento e o investimento de longo prazo da Empresa.

"Hoje é um marco significativo para a MCC, também para nossos clientes, colegas e parceiros que nos apoiaram ao longo deste processo", disse Hassan Rmaile, presidente e CEO da MCC. "Nos últimos meses, continuamos a atender e conquistar clientes com diligência, aprimoramos nossas operações e agora – com um balanço patrimonial significativamente mais sólido – temos a base financeira necessária para acelerar os investimentos nas capacidades que nos tornam o parceiro global preferido para soluções inovadoras e premium de rotulagem em diversos setores. Entramos neste próximo capítulo focados em impulsionar o crescimento lucrativo, aprimorar a excelência operacional e investir em nossos colaboradores e cultura, enquanto trabalhamos para gerar valor sustentável de longo prazo para todas as partes interessadas."

Com a reestruturação financeira concluída, a CD&R permanece como acionista majoritária da MCC. A CD&R é acompanhada por alguns credores da MCC como acionistas minoritários.

Informações Adicionais

Para mais informações sobre a reestruturação da MCC, incluindo acesso a documentos judiciais, acesse www.veritaglobal.net/MCC. As partes interessadas com dúvidas podem entrar em contato com a Verita Global, agente de reclamações e notificações da Empresa, pelo telefone (866) 967-1788 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou +1 (310) 751-2688 (internacional) ou enviar uma consulta para www.veritaglobal.net/MCC/inquiry.

Assessoria

Os escritórios de advocacia Kirkland & Ellis LLP e Cole Schotz P.C. atuam como consultores jurídicos, o Evercore Group L.L.C. atua como banco de investimento, a AlixPartners, LLP atua como consultora financeira e a FGS Global atua como consultora de comunicação estratégica da Empresa. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP atua como consultor jurídico especial da LABL, Inc. Debevoise & Plimpton LLP e Latham & Watkins LLP atuam como consultores jurídicos da CD&R, e Moelis & Company LLC atua como consultor financeiro. Milbank LLP e PJT Partners atuam como consultores jurídicos e financeiros, respectivamente, para o grupo ad hoc de credores garantidos.

Sobre a MCC

A Multi-Color Corporation (MCC) é líder global em soluções de rótulos premium, fornecendo soluções inovadoras e sustentáveis ??para algumas das marcas mais reconhecidas do mundo em uma ampla gama de categorias de produtos voltados para o consumidor. A MCC está comprometida em oferecer as melhores soluções de rótulos do mundo para que seus clientes construam suas marcas e agreguem valor às comunidades onde atuam.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas declarações prospectivas referentes à situação financeira, aos resultados operacionais e aos negócios da MCC e suas subsidiárias, bem como a certos planos e objetivos relacionados. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo fato de não se referirem apenas a fatos históricos ou atuais. Declarações prospectivas frequentemente utilizam palavras como “antecipar”, “almejar”, ??“esperar”, “possibilitar”, “estimar”, “pretender”, “planejar”, ??“meta”, “acreditar”, “esperar”, “objetivar”, “continuar”, “irá”, “poderá”, “deverá”, “seria”, “conseguiria” ou outras palavras de significado semelhante. Essas declarações são baseadas em suposições e avaliações feitas pela Companhia e em sua percepção de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros e outros fatores. Por sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, e os fatores descritos no contexto de tais declarações prospectivas neste documento podem fazer com que os resultados e desenvolvimentos reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Embora se acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não há garantia de que tais expectativas se concretizarão e, portanto, recomenda-se cautela ao depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste documento. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou corrigir as informações contidas neste documento (seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores), exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Existem diversos fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas.

Entre os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas, incluem-se mudanças nas forças globais, políticas, econômicas, comerciais, competitivas, de mercado, da cadeia de suprimentos e regulatórias; taxas de câmbio e de juros futuras; alterações nas taxas de impostos e quaisquer futuras fusões ou aquisições; incertezas e custos relacionados ao Acordo de Recuperação Judicial (RSA) e ao processo do Capítulo 11, incluindo, entre outros, potenciais efeitos adversos do processo do Capítulo 11 sobre a liquidez e os resultados operacionais da Companhia, inclusive em relação aos seus relacionamentos com clientes, parceiros de distribuição, fornecedores e outros terceiros; a rotatividade de funcionários e a capacidade da Companhia de reter a alta administração e outros funcionários-chave devido às distrações e incertezas inerentes ao processo do Capítulo 11; o impacto de quaisquer iniciativas de redução de custos; quaisquer outros processos legais ou regulatórios; a capacidade da Companhia de obter capital de giro, incluindo o cumprimento das restrições impostas pelos termos e condições de qualquer financiamento de devedor em recuperação judicial, como o financiamento mencionado neste documento; e o risco de que qualquer plano de reorganização resultante disso não seja implementado. Consulte o Plano Conjunto Pré-aprovado de Reorganização da Multi-Color Corporation e suas Afiliadas Devedoras, conforme o Capítulo 11 do Código de Falências [Processo nº 754], e a Declaração de Divulgação Relativa ao Plano Conjunto Pré-Aprovado de Reorganização da Multi-Color Corporation e suas Afiliadas Devedoras, nos termos do Capítulo 11 do Código de Falências [Processo nº 18], para considerações adicionais e fatores de risco associados ao processo de recuperação judicial (Capítulo 11) da empresa. Nada neste comunicado à imprensa deve ser interpretado como uma previsão ou estimativa de lucro para qualquer período, e nenhuma declaração neste comunicado à imprensa deve ser interpretada como significando que o desempenho financeiro da empresa para os exercícios financeiros atuais ou futuros necessariamente corresponderá ou excederá seus resultados históricos. Além disso, este comunicado à imprensa não se destina a, não constitui e não deve ser interpretado como, considerado parte de, ou utilizado em conexão com qualquer informação ou memorando de oferta, contrato de compra de valores mobiliários, ou oferta, convite ou recomendação para subscrever, comprar, adquirir ou vender quaisquer valores mobiliários ou outros instrumentos ou participações financeiras ou qualquer outra transação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260511655481/pt/

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