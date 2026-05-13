A Nikkiso assina acordo com a Maran Tankers Management para fornecer suporte pós-venda

O Grupo Clean Energy & Industrial Gases da Nikkiso (Nikkiso CE&IG) anunciou hoje que assinou um contrato de serviços de longo prazo com a empresa de transporte marítimo de petroleiros Maran Tankers Management Inc.

De acordo com o contrato de cinco anos, a Nikkiso CE&IG fornecerá suporte pós-venda global abrangente para as bombas de alta pressão da Maran Tankers, incluindo reparos programados de válvulas de extremidade fria em intervalos definidos. Para garantir o menor tempo de resposta possível, a Nikkiso CE&IG manterá um estoque crítico em seus Centros Marítimos em todo o mundo, permitindo que as extremidades frias sejam recebidas pelos navios em questão de dias, em vez da média de meses do setor. A Nikkiso CE&IG também fornecerá orientação técnica à Maran Tankers e realizará revisões gerais completas durante os períodos programados de docagem.

Sean Fanniff, presidente da Unidade de Negócios de Serviços Criogênicos da Nikkiso CE&IG, afirmou: “Com centros marítimos no Sudeste Asiático, Europa, Oriente Médio, Estados Unidos e China, podemos oferecer aos nossos clientes uma abordagem global coordenada e um serviço integrado de porto a porto.

A Maran Tankers é uma operadora líder no setor de navios-tanque, e este acordo representa mais um passo em nosso crescimento no mercado marítimo. Estamos ansiosos para trabalhar juntos nos próximos anos, dando suporte à frota da Maran Tankers.”

O acordo surge na sequência da assinatura de uma parceria estratégica de serviços com a Exion Asia Pte Ltd, enquanto a Nikkiso CE&IG continua fortalecendo sua posição como parceira de confiança no mercado marítimo.

Sobre o Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group é um fornecedor líder mundial de equipamentos, soluções e serviços criogênicos, atendendo à crescente demanda do mercado por energia e gases industriais com menor emissão de carbono, através de produtos inovadores e soluções colaborativas. Impulsionamos o futuro dos mercados de energia, transporte, marítimo, aeroespacial e de gases industriais.

O Grupo é liderado pela Cryogenic Industries, Inc., uma subsidiária integral da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Para saber mais sobre a Nikkiso CE&IG, acesse NikkisoCEIG.com.

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