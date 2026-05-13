Educação ilimitada é motor de novo modelo de gestão da Bayer

A organização baseada em competências tem sido cada vez mais adotada por empresas em todo o mundo. Nesse modelo, as pessoas são alocadas em projetos e desafios com base no que sabem fazer, não no cargo que ocupam. A “skills-based organization” já é utilizada por 70% dos empregadores nos Estados Unidos, segundo levantamento da NACE (National Association of Colleges and Employers, ou Associação Nacional de Faculdades e Empregadores, em tradução livre) divulgado em janeiro de 2026.

Organizações que adotam o modelo são 79% mais propensas a oferecer uma experiência positiva ao colaborador e 63% a atingir resultados, segundo relatório da Deloitte. O modelo tem sido adotado mesmo por empresas tradicionais e consolidadas. A Bayer, multinacional com 130 anos de história no Brasil e atuação nas áreas de Saúde e Agricultura, é um desses exemplos.

A empresa está implementando o novo modelo operacional, que substitui as estruturas hierárquicas tradicionais por um sistema mais descentralizado e colaborativo, e permite que os talentos fluam livremente entre projetos e desafios. “Acreditamos que cada colaborador tem muito mais a oferecer do que o seu cargo consegue mostrar. Nosso papel é criar as condições para que esse potencial apareça”, afirma Anna Carolina Chiavone Frias, Head de Remuneração Total na Bayer. “Quando investimos na educação, estamos alavancando o potencial dos nossos colaboradores e, ao mesmo tempo, construindo as equipes que a Bayer precisa para inovar e crescer”, completa.

Para que a skill-based organization funcione, contudo, há uma condição inegociável: os colaboradores precisam estar em constante desenvolvimento e construir novas habilidades para assumir novos desafios. Em uma empresa com 4.600 colaboradores e três divisões distintas (Farmacêutica, Agrícola e Saúde do Consumidor), como a Bayer, escalar e personalizar esse desenvolvimento era um desafio real. Para superar essa questão, a empresa firmou parceria com a Unico Skill, criadora do primeiro benefício educação ilimitado do país.

Com a Unico Skill, os colaboradores das divisões Farmacêutica, Agrícola e de Saúde do Consumidor passam a ter acesso a uma plataforma com milhares de opções de cursos, desde graduações e MBAs até idiomas e mentorias. Segundo a executiva da Bayer, essa ampla gama de aprendizado é a base para a nova cultura de desenvolvimento da empresa, que passa a conectar talentos a projetos e oportunidades com base em suas competências, e não mais em cargos. “A educação é o instrumento que dá a cada um o protagonismo para construir sua trajetória e explorar novas oportunidades dentro da própria Bayer. Nosso objetivo é quebrar silos e permitir que as habilidades de nossos talentos sejam alocadas onde podem gerar maior impacto e valor, acelerando um novo modelo de trabalho mais ágil e dinâmico”, acrescenta.

Segundo a Bayer, a iniciativa reforça o compromisso de desbloquear o potencial máximo de seus talentos, dando autonomia e protagonismo aos colaboradores em seu desenvolvimento. “A Bayer é uma referência em inovação em seus setores. Faz todo sentido que uma empresa com esse DNA busque no mercado o que existe de mais inovador e tecnológico para democratizar o acesso à educação dentro do seu negócio. Eles entendem que colaboradores mais preparados e engajados são chave para continuar crescendo”, sustenta o CEO da Unico Skill, Joca Oliveira.

O que é a Unico Skill

A Unico Skill é uma empresa brasileira que, nas palavras de Joca Oliveira, “conecta organizações, colaboradores e instituições de ensino, com o objetivo de democratizar a educação de qualidade no Brasil”. A empresa que quiser oferecer educação ilimitada a seus colaboradores paga um valor mensal fixo por pessoa. A partir daí, os trabalhadores passam a ter acesso à plataforma com mais de 26 mil opções de graduações, pós, cursos livres, técnicos, de idiomas e mentorias, em mais de 100 instituições de ensino do Brasil, como PUC-PR, PUCRS, Mackenzie, Estácio, CNA, entre outros, e algumas das melhores universidades internacionais.



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O retorno sobre o investimento (ROI) é de até 4 vezes: para cada real investido pela empresa, os colaboradores consomem quatro reais em educação de qualidade. Para o trabalhador, o impacto é ainda mais profundo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) analisados pela Unico Skill mostram que profissionais com ensino superior completo ganham, em média, 160% a mais do que aqueles com ensino médio, e têm menos da metade da chance de permanecer desempregados.