Congresso Nacional recebe tributo a JK em cerimônia

Brasília sediou, no dia 7 de maio, no Auditório Nereu Ramos do Congresso Nacional, a cerimônia “Tributo a JK – Exaltação ao Empreendedorismo”, realizada pela Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito (ABRAHM). O evento marcou os 25 anos da fundação da Legião de Honra do Presidente Juscelino Kubitschek e reuniu representantes do setor empresarial, autoridades públicas, pesquisadores e integrantes de instituições nacionais e internacionais.

A programação incluiu a concessão de honrarias voltadas ao reconhecimento de trajetórias profissionais em diferentes áreas. Entre os participantes estiveram empresários, representantes do setor público, integrantes do mercado financeiro, pesquisadores e representantes diplomáticos.

De acordo com a organização, a edição comemorativa relembrou a criação da Ordem JK e sua trajetória ao longo dos anos. O primeiro homenageado com a condecoração foi o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.

Nesta edição, foram reconhecidas personalidades dos setores de agronegócio, empreendedorismo digital, educação, economia, saúde, ciência e poder público. Entre os homenageados estiveram o empresário Eike Fuhrken Batista da Silva e o juiz Alan Ide, condecorado como Personalidade Brasileira do Ano. Também receberam homenagens o pesquisador Luciano Paiva e profissionais ligados ao mercado financeiro, como Nefertith Esteves, Patrícia Aiello e Matheus Puppe.

As homenagens concedidas a Eike Batista e ao juiz Alan Ide foram conduzidas pelo empresário Diogo Ferraz Britto Lins, atual Chanceler da Ordem JK para os Estados Unidos da América, que participou da cerimônia representando a atuação institucional da entidade no exterior.

O evento também contou com a apresentação do projeto “Influencer Seguro”, da Associação Brasileira da Influência Digital (ABRID), voltado à proteção de imagem e reputação de influenciadores digitais. Participaram do anúncio representantes ligados ao setor de comunicação e plataformas digitais.

A programação reuniu ainda representantes do mercado imobiliário e lideranças femininas ligadas a diferentes áreas de atuação.

A mesa de honra foi presidida pela senadora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas e contou com representantes diplomáticos, como o embaixador do Sultanato de Omã, Abdulghaffar Albulushi, além de integrantes do Conselho de Honrarias ao Mérito da Academia.

As honrarias concedidas pela entidade incluem a “Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek”, nos graus de Comendador e Personalidade Brasileira do Ano.

A cerimônia foi conduzida pelo comendador Regino Barros, presidente da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito. Segundo Barros, a proposta do evento é registrar trajetórias profissionais e reunir representantes de diferentes setores.

“A cerimônia tem como objetivo reconhecer trajetórias profissionais e promover a integração entre diferentes áreas de atuação”, declarou.

Durante a programação, também foram formalizadas nomeações ligadas à atuação internacional da entidade.

Foi anunciada a criação da Câmara de Comércio Brasil & Sultanato de Omã, iniciativa voltada à aproximação institucional e comercial entre os dois países. A presidência da Câmara ficará sob responsabilidade do empresário Mazin Ali Khalfan Al Wahibi.

Durante o evento, o empresário Diogo Ferraz Britto Lins, comendador da Ordem JK há 12 anos, foi nomeado Chanceler Internacional da Ordem JK para os Estados Unidos da América. Ferraz atua no setor de importação e distribuição de autopeças, com foco no mercado de reposição automotiva e relacionamento com fornecedores internacionais.

Ao comentar a participação no evento, o empresário afirmou: “É uma honra participar de um momento que reúne representantes de diferentes áreas, como empreendedorismo, ciência e instituições públicas. O setor automotivo também está inserido nesse contexto e tem papel importante na dinâmica econômica”.

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Segundo a organização, o evento tem como objetivo reconhecer iniciativas e trajetórias profissionais desenvolvidas em áreas como empreendedorismo, ciência e atuação institucional.