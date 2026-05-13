Allp Fit cresce 75% de faturamento no 1º trimestre de 2026

No primeiro trimestre de 2026, o grupo Allp Fit obteve resultados expressivos, alcançando 70 unidades abertas em 15 estados do Brasil. Em comparação com o mesmo período de 2025, a rede de academias apresentou o crescimento de faturamento em 75%, 36% no número de alunos, acompanhado por um aumento de 12% no ticket médio. Os resultados mostram um negócio que busca fortalecimento e solidez, gerando valor tanto para a franqueadora quanto para os franqueados.

Neste primeiro trimestre, unidades com mais de seis meses de operação atingiram EBITDA de 52% (média de 33%), enquanto unidades recém-inauguradas (com menos de seis meses) registraram margem bruta de 34%.

Atualmente, o grupo conta com 70 unidades abertas e 207 vendidas em fase de projeto e implantação. A expectativa é terminar o ano de 2026 com 125 unidades abertas. “O objetivo é o fortalecimento de operação em áreas onde já estamos atuando, como o projeto no Vale do Aço, berço da Allp Fit”, comenta o CEO & Founder Anderson Franco.

Entre os principais fatores que impulsionaram o crescimento da base de alunos e a atração de novos clientes estão o posicionamento da marca, que é voltado a oferecer a melhor experiência do mundo fitness para as famílias. “Nós seguimos com alinhamento operacional cada vez mais forte entre franqueadora e franqueados, reforçando um modelo que traz cada vez mais valor ao aluno e sua relação com o ecossistema da Allp Fit”, salienta.

Segundo Franco, uma das iniciativas que contribuem para aumentar o valor gerado por aluno é o entendimento sobre a jornada de cada um dentro da academia. “Do primeiro contato, passando pela conversão/matrícula até a retenção, entendemos as oportunidades para mostrar aos nossos alunos como nossos diferenciais e produtos podem fazer parte da experiência. Ideia de ecossistema aplicada à jornada da família dentro da academia”, explica.

Além de toda a estrutura integrada do ecossistema, a Allp Fit quer fortalecer ainda mais seu relacionamento com personal trainers, não cobrando taxa de salão e integrando o Super App como uma plataforma de conexão entre os profissionais e os alunos, gerando novas oportunidades de receitas e automação na prestação de serviço.

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Sobre a Allp Fit



A Allp Fit é uma rede de academias que opera sob o conceito Top to All, com foco em acesso à saúde, performance e qualidade de vida. A companhia oferece estrutura moderna, tecnologia e uma experiência completa de bem-estar, com benefícios como aulas coletivas, scanner corporal, cashback, telemedicina, suporte nutricional, espaço família e integração entre atividade física, suplementação e serviço. Uma empresa que opera com modelo voltado a franqueados, em que não possui cláusula de recompra, em busca de segurança jurídica e de governança para os investidores.