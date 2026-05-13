Tratamento da rosácea ocular avança com uso de tecnologia

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), noticiados pela IstoÉ, a rosácea acomete cerca de 1,5% a 10% da população. Embora seja frequentemente associada à vermelhidão persistente na face, a rosácea é uma condição inflamatória crônica que pode se manifestar de formas mais amplas do que muitos imaginam. Além das alterações cutâneas, a doença também pode afetar outras regiões do corpo, como os olhos, quadro conhecido como rosácea ocular.



O médico oftalmologista Dr. Guy Romaguera Canto explica que a condição afeta as pálpebras, a superfície ocular e, principalmente, as Glândulas de Meibômio, responsáveis pela qualidade da lágrima.

Segundo ele, enquanto a rosácea cutânea se manifesta com vermelhidão, vasos aparentes e, em alguns casos, lesões acneiformes na pele da face, a rosácea ocular impacta diretamente a saúde dos olhos, muitas vezes de forma silenciosa ou subdiagnosticada. “É comum que ambas coexistam, mas nem sempre aparecem juntas, o que dificulta o diagnóstico precoce”, acrescenta.

Entre os principais sintomas da doença estão a sensação de areia ou corpo estranho nos olhos, ardência e queimação, vermelhidão ocular persistente, olhos secos ou lacrimejamento excessivo, sensibilidade à luz, visão oscilante ao longo do dia e episódios recorrentes de terçol ou blefarite. “Muitos pacientes convivem com esses sintomas por anos sem saber que a causa é inflamatória e tratável”, alerta.

Sintomas e diagnóstico ainda são um desafiador

O tratamento, segundo o oftalmologista, é multifatorial e deve ser individualizado. De acordo com ele, as abordagens mais utilizadas incluem:

Higiene palpebral adequada;

Lágrimas artificiais específicas para olho seco evaporativo;

Antibióticos orais ou tópicos (como as tetraciclinas, em casos selecionados);

Anti-inflamatórios oculares;

Tratamentos para disfunção das Glândulas de Meibômio.



Além das intervenções mais tradicionais, o Dr. Guy Romaguera Canto afirma que, nos últimos anos, terapias baseadas em tecnologia, como a luz pulsada intensa (IPL), têm ganhado destaque por atuarem diretamente na causa do problema.

Segundo ele, o IPL emite feixes de luz que são absorvidos pelos vasos sanguíneos dilatados da região periocular, reduzindo a inflamação crônica característica da rosácea. Além disso, o tratamento melhora a função das Glândulas de Meibômio, tornando a lágrima mais estável e diminuindo a evaporação, um dos principais mecanismos do olho seco associado à rosácea. “É um procedimento não invasivo, realizado em consultório, com rápida recuperação e excelente perfil de segurança quando bem indicado”, ressalta.

Avanços tecnológicos no tratamento da rosácea ocular

Entre os principais benefícios da luz pulsada em comparação com outros métodos, o profissional destaca a melhora da qualidade da lágrima, a diminuição da dependência de colírios, um efeito mais duradouro, uma abordagem menos dependente de medicações contínuas e a redução significativa da inflamação crônica.

“A grande diferença da luz pulsada está no fato de tratar não apenas os sintomas, mas a base inflamatória da doença. Enquanto muitos tratamentos tradicionais controlam temporariamente os sintomas, a luz pulsada atua de forma mais estrutural na doença”, observa.

O Dr. Guy Romaguera Canto reforça que o impacto do tratamento com luz pulsada costuma ser muito expressivo. De acordo com ele, pacientes com rosácea ocular frequentemente enfrentam desconforto constante, dificuldade para trabalhar em frente a telas, intolerância ao ar-condicionado e até prejuízos em atividades como leitura e direção.

Ainda segundo o oftalmologista, ao controlar a inflamação e estabilizar a superfície ocular, o tratamento possibilita maior conforto no dia a dia, redução da irritação ocular, melhora da performance visual, retorno às atividades com mais qualidade e a sensação de ter “olhos saudáveis” novamente.

“Não é apenas uma melhora clínica — é uma mudança real na qualidade de vida”, conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar o site do Dr. Guy Romaguera Canto: https://guycanto.com.br/