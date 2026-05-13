A Lenovo é nomeada Líder e Star Performer na avaliação Mid-Market Digital Workplace Solutions 2026 do Everest Group

A capacidade da Lenovo de ajudar organizações de médio porte a reduzir custos de suporte de TI, acelerar o tempo de obtenção de valor e melhorar a produtividade da força de trabalho em escala lhe rendeu reconhecimento como Líder e Star Performer na avaliação PEAK Matrix® 2026 de Serviços de Ambiente de Trabalho Digital para empresas de médio porte, do Everest Group.

A Digital Workplace Solutions (DWS) da Lenovo permite que os clientes aumentem a velocidade, reduzam custos e aprimorem as experiências dos funcionários, ajudando novos colaboradores a atingirem a produtividade até 50% mais rápido, aumentando a satisfação dos funcionários em 30%, reduzindo os custos de suporte ao usuário final em até 30% e resolvendo proativamente até 40% dos problemas para minimizar o tempo de inatividade e a interrupção dos negócios1.

A Lenovo alcança esses resultados integrando exclusivamente dispositivos, serviços e inteligência em um único modelo de entrega escalável, desenvolvido para o mercado intermediário. Por meio de serviços de ciclo de vida entregues em escala global, automação e insights baseados em IA do Lenovo xIQ e flexibilidade baseada no consumo por meio do TruScale DaaS, os clientes obtêm visibilidade e controle contínuos em todo o seu espaço de trabalho digital. Essa abordagem integrada permite que os líderes de TI atuem com mais rapidez, reduzam custos, fortaleçam a segurança e melhorem proativamente a experiência do funcionário com menos complexidade operacional.

Estrutura de Avaliação

A Avaliação PEAK Matrix® incorpora uma metodologia abrangente que avalia os provedores de serviços. A análise do Everest Group reconheceu os pontos fortes da Lenovo em duas dimensões críticas:

Impacto no mercado: Adoção no mercado, mix de portfólio e valor entregue

Adoção no mercado, mix de portfólio e valor entregue Visão e capacidade: Visão e estratégia; escopo dos serviços oferecidos; inovação e investimentos; e presença na área de atuação

A Lenovo foi reconhecida como Líder em sua posição geral de liderança de mercado. Os Líderes demonstram grande proficiência no atendimento aos clientes, oferecendo soluções personalizadas para as necessidades específicas do segmento, mantendo altos níveis de satisfação por meio de portfólios equilibrados, uma visão clara para o mercado intermediário e soluções robustas e contextualizadas, apoiadas por talentos e modelos de entrega otimizados para o mercado. Eles aplicam recursos de última geração (incluindo IA generativa e agente) respaldados por parcerias com fornecedores de tecnologia focados no mercado intermediário, possibilitando soluções cocriadas e esforços conjuntos de entrada no mercado que aceleram o retorno sobre o investimento e entregam resultados operacionais tangíveis. Os Líderes devem continuar aprimorando suas capacidades para oferecer benefícios exclusivos.

A designação da Lenovo como Star Performer, uma das duas únicas fornecedoras reconhecidas, reflete uma significativa melhoria ano a ano tanto no impacto no mercado quanto na capacidade.

Os principais fatores que contribuíram para o reconhecimento da Lenovo como Star Performer incluem:

Impacto comprovado nos negócios: Forte crescimento na adoção de Digital Workplace Solutions entre organizações de médio porte, impulsionado pela capacidade de reduzir a complexidade e melhorar a eficiência de TI

Resolução de problemas e integração mais rápidas: Os clientes citam a capacidade de resposta e o modelo de suporte integrado da Lenovo como essenciais para minimizar o tempo de inatividade e acelerar as transições

Inovação em serviços orientada por IA: Investimento contínuo em serviços de espaço de trabalho hiperpersonalizados e orientados por IA que aprimoram a experiência e a produtividade dos funcionários

Escalabilidade impulsionada pelo ecossistema: Um ecossistema de parceiros focado que permite a cocriação e a implementação mais rápida, ajudando os clientes a escalar soluções com confiança

Como resultado, ano após ano, a Lenovo fortaleceu seu posicionamento de Líder.

“O Everest Group é rigoroso em suas pesquisas; ser nomeado Líder e Star Performer em sua Avaliação DWS PEAK Matrix é uma grande validação das soluções e serviços que oferecemos aos nossos clientes de médio porte”, disse Rakshit Ghura, vice-presidente e gerente-geral de Digital Workplace Solutions da Lenovo. “O reconhecimento é uma afirmação de nossa inovação e suporte centrado no cliente – desde a identificação de personas orientada por IA para experiências altamente personalizadas e entrega de serviços, até implantações de alta velocidade reconhecidas com rápida capacidade de resposta, suporte integrado e metodologia de transição. Estamos dedicados a atender e suprir as necessidades deste segmento.”

Para mais informações sobre a Avaliação Everest Group Digital Workplace Services PEAK Matrix® 2026 – Empresas de Médio Porte, veja aqui.

Para mais informações sobre Digital Workplace Solutions da Lenovo, acesse nosso site aqui.

1 De acordo com estatísticas internas da Lenovo.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

Lenovo é uma marca registrada da Lenovo. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. ©2026 Lenovo Group Limited. Todos os direitos reservados.

Aviso Legal

Trechos licenciados extraídos dos Relatórios PEAK Matrix® do Everest Group podem ser usados ??por terceiros licenciados para uso em suas próprias atividades e materiais de marketing e promoção. Trechos selecionados dos relatórios PEAK Matrix® do Everest Group não fornecem necessariamente o contexto completo de nossa pesquisa e análise. Toda a pesquisa e análise conduzida pelos analistas do Everest Group e incluída nos relatórios PEAK Matrix® do Everest Group é independente e nenhuma organização pagou uma taxa para ser incluída ou para influenciar sua classificação. Para acessar a pesquisa completa e saber mais sobre nossa metodologia, acesse os Relatórios PEAK Matrix® do Everest Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260513366229/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Zeno Group para Lenovo: lenovossg@zenogroup.com