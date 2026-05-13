Hospitais São Luiz têm o melhor pronto-socorro de SP

Os serviços de pronto-socorro dos hospitais São Luiz, da Rede D’Or, foram eleitos os melhores da cidade de São Paulo, segundo pesquisa Datafolha realizada entre os dias 5 e 13 de fevereiro com 1.008 pessoas. O levantamento posiciona a marca no topo da preferência dos paulistanos na categoria, reforçando sua relevância, agilidade e segurança no atendimento de urgência e emergência.

Essa é a segunda vez consecutiva em que os paulistanos revelam sua escolha preferencial pelo padrão de atendimento e pela estrutura moderna e completa do pronto-socorro dos hospitais São Luiz. “É no pronto-socorro que o paciente tem grande expectativa de resolução das suas necessidades e, em grande parte, forma a sua opinião sobre a instituição. É também o único setor que interage com todas as áreas do hospital, da primeira consulta médica à UTI”, afirma Fernando Sanz Sogayar, diretor-geral do Hospital São Luiz Itaim.

Na pesquisa “O Melhor de SP”, que entrevistou pessoas com 16 anos ou mais, das classes A e B da capital paulista, o pronto-socorro do Hospital São Luiz alcançou 7% das menções espontâneas, figurando na primeira colocação. O estudo avaliou 39 segmentos e possui margem de erro de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Onde ir para um atendimento de emergência em São Paulo?



O atendimento de emergência para quem mora em São Paulo pode ser realizado em diversas opções nos prontos-socorros São Luiz, que estão estrategicamente distribuídos, com unidades na capital paulista, região metropolitana e interior, incluindo bairros e cidades como Itaim, Jabaquara, Morumbi, Anália Franco, Osasco, São Caetano, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Alphaville e Campinas.

Os prontos-socorros são preparados para atender desde casos de baixa complexidade até situações críticas, com integração direta com UTI, centro cirúrgico, exames de imagem e diversas especialidades médicas.

Além de corpo clínico selecionado, as unidades contam com protocolos assistenciais definidos, estrutura para alta complexidade e tecnologia de ponta, além de monitoramento em tempo real do fluxo de pacientes com o objetivo de agilizar o atendimento e reduzir o tempo de espera.

“O que o paciente quer é agilidade, e isso está diretamente ligado à percepção de qualidade. No São Luiz, casos graves são identificados já na entrada e encaminhados imediatamente para atendimento. Estamos preparados para atuar com rapidez e precisão em diferentes níveis de complexidade, de forma completa”, explica Sogayar.



Segundo ele, os prontos-socorros São Luiz são estruturados em três pilares: qualidade técnica, eficiência operacional e experiência do paciente.

Reconhecimentos de confiança



Além do destaque na pesquisa do Datafolha, o Hospital São Luiz também conquistou o primeiro lugar no prêmio “Mais Amados de São Paulo”, promovido pela revista Veja São Paulo em 2025.

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“Esse reconhecimento é resultado de muito trabalho, treinamento contínuo e melhoria permanente dos processos. A Rede D’Or segue investindo em tecnologia, qualificação das equipes e evolução do atendimento para entregar o melhor aos pacientes”, conclui Sogayar.