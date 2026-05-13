Green Building Initiative Anuncia Saída da CEO Vicki Worden
Vicki Worden, CAE, levou a GBI a alcançar um tremendo crescimento durante seu mandato de 11 anos. O Honorável Stephen T. Ayers, FAIA, é nomeado CEO interino da GBI
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PORTLAND, Oregon, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Building Initiative (GBI) anuncia a saída planejada da sua CEO, Vicki Worden. Worden irá assumir um novo cargo de CEO depois de atuar como diretora executiva da GBI desde 2015. A GBI é uma organização internacional sem fins lucrativos desenvolvedora de padrões credenciada pela ANSI que opera virtualmente com uma equipe de 30 membros.
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“O mandato de Vicki Worden foi definido por um compromisso inabalável com a expansão do impacto da missão da GBI”, disse Sumayyah Theron, Presidente do Conselho de Administração da GBI e CEO e Fundadora da Avant-garde Sustainable Solutions. “Sob a liderança de Vicki, a GBI deixou de ser uma organização focada nos EUA e passou a ter uma presença verdadeiramente global, atendendo membros em mais de 20 países. Sua visão e dedicação ajudaram os padrões de construção ecológica da GBI a alcançar mais de um bilhão de pés quadrados de espaço comercial e multifamiliar certificados em todo o mundo e posicionou a GBI como uma certificadora líder nos setores de residências multifamiliares, instalações de saúde, data centers e outros. Somos profundamente gratos por tudo o que Vicki proporcionou a esta organização e desejamos muito sucesso na sua contínua liderança orientada por missão.”
A GBI tem por missão melhorar o impacto do ambiente construído no clima e na sociedade. Sua comunidade de 15 000 pessoas está unida por uma visão de edifícios sustentáveis, saudáveis e resilientes para todos.
Antes da sua liderança na GBI, Worden ocupou cargos de CEO interino e executivos seniores na comunidade associativa de Washington, DC, além de mais de dez anos administrando sua própria empresa de consultoria de gestão estratégica com sede em Maryland e Maine. Ela tem sido uma força significativa nas áreas de sustentabilidade e espaços ambientais construídos há mais de 30 anos.
“Sou profundamente grata pela parceria dos membros do Conselho da GBI ao longo dos meus onze anos e pelo nosso compromisso conjunto com um crescimento significativo”, disse Worden. “A GBI é conhecida por sua cultura de serviço, colaboração, transparência e trabalho em equipe. Uma cultura que construímos intencionalmente para apoiar nossa visão e missão. Foi uma honra servir ao lado dos membros, avaliadores, clientes e funcionários altamente dedicados da GBI. Sei que estou deixando a GBI em ótimas mãos para o contínuo avanço e aumento do seu impacto positivo na sua próxima fase.”
A saída de Worden está prevista para o final de junho de 2026, e uma empresa de consultoria será contratada para gerenciar a busca pelo substituto permanente de Worden.
Para o período de transição, o Conselho da GBI nomeou o Honorável Stephen T. Ayers, FAIA, para CEO Interino da GBI. Ayers é um líder reconhecido nacionalmente em arquitetura, serviço público e transformação organizacional, com uma carreira distinta em cargos dos setores governamental, sem fins lucrativos e privado. Mais recentemente, ele atuou em vários cargos executivos interinos, incluindo CEO interino do National Institute of Building Sciences (duas vezes, em 2022 e 2024) e CEO interino do American Institute of Architects em 2025, onde exerceu uma liderança estável durante períodos de transição cruciais e ajudou a posicionar cada organização para o sucesso a longo prazo. O Sr. Ayers atuou anteriormente como o 11º Arquiteto do Capitólio, nomeado por Barack Obama e confirmado por unanimidade pelo Senado dos Estados Unidos.
Sobre a GBI
A GBI é uma organização internacional sem fins lucrativos e Desenvolvedora de Padrões Credenciada pelo American National Standards Institute (ANSI) cuja missão é melhorar o impacto do ambiente construído no clima e na sociedade. Fundada em 2004, a organização é a provedora global dos programas de certificação e avaliação Green Globes®, Journey to Net Zero™, Guiding Principles Compliance e Ascent Building Certification™, e é a empresa controladora da GB Initiative Canada. A GBI também emite credenciais profissionais, incluindo Green Globes Professional (GGP) e Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Para mais informação sobre oportunidades de envolvimento com a GBI, contate info@thegbi.org ou visite o site da GBI em www.thegbi.org.
CONTATO DE MÍDIA
Joe Kurle, Diretor de Marketing e Comunicações, GBI jkurle@thegbi.org
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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9719454)