Green Building Initiative Anuncia Saída da CEO Vicki Worden

PORTLAND, Oregon, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Building Initiative (GBI) anuncia a saída planejada da sua CEO, Vicki Worden. Worden irá assumir um novo cargo de CEO depois de atuar como diretora executiva da GBI desde 2015. A GBI é uma organização internacional sem fins lucrativos desenvolvedora de padrões credenciada pela ANSI que opera virtualmente com uma equipe de 30 membros.

“O mandato de Vicki Worden foi definido por um compromisso inabalável com a expansão do impacto da missão da GBI”, disse Sumayyah Theron, Presidente do Conselho de Administração da GBI e CEO e Fundadora da Avant-garde Sustainable Solutions. “Sob a liderança de Vicki, a GBI deixou de ser uma organização focada nos EUA e passou a ter uma presença verdadeiramente global, atendendo membros em mais de 20 países. Sua visão e dedicação ajudaram os padrões de construção ecológica da GBI a alcançar mais de um bilhão de pés quadrados de espaço comercial e multifamiliar certificados em todo o mundo e posicionou a GBI como uma certificadora líder nos setores de residências multifamiliares, instalações de saúde, data centers e outros. Somos profundamente gratos por tudo o que Vicki proporcionou a esta organização e desejamos muito sucesso na sua contínua liderança orientada por missão.”

A GBI tem por missão melhorar o impacto do ambiente construído no clima e na sociedade. Sua comunidade de 15 000 pessoas está unida por uma visão de edifícios sustentáveis, saudáveis e resilientes para todos.

Antes da sua liderança na GBI, Worden ocupou cargos de CEO interino e executivos seniores na comunidade associativa de Washington, DC, além de mais de dez anos administrando sua própria empresa de consultoria de gestão estratégica com sede em Maryland e Maine. Ela tem sido uma força significativa nas áreas de sustentabilidade e espaços ambientais construídos há mais de 30 anos.

“Sou profundamente grata pela parceria dos membros do Conselho da GBI ao longo dos meus onze anos e pelo nosso compromisso conjunto com um crescimento significativo”, disse Worden. “A GBI é conhecida por sua cultura de serviço, colaboração, transparência e trabalho em equipe. Uma cultura que construímos intencionalmente para apoiar nossa visão e missão. Foi uma honra servir ao lado dos membros, avaliadores, clientes e funcionários altamente dedicados da GBI. Sei que estou deixando a GBI em ótimas mãos para o contínuo avanço e aumento do seu impacto positivo na sua próxima fase.”

A saída de Worden está prevista para o final de junho de 2026, e uma empresa de consultoria será contratada para gerenciar a busca pelo substituto permanente de Worden.

Para o período de transição, o Conselho da GBI nomeou o Honorável Stephen T. Ayers, FAIA, para CEO Interino da GBI. Ayers é um líder reconhecido nacionalmente em arquitetura, serviço público e transformação organizacional, com uma carreira distinta em cargos dos setores governamental, sem fins lucrativos e privado. Mais recentemente, ele atuou em vários cargos executivos interinos, incluindo CEO interino do National Institute of Building Sciences (duas vezes, em 2022 e 2024) e CEO interino do American Institute of Architects em 2025, onde exerceu uma liderança estável durante períodos de transição cruciais e ajudou a posicionar cada organização para o sucesso a longo prazo. O Sr. Ayers atuou anteriormente como o 11º Arquiteto do Capitólio, nomeado por Barack Obama e confirmado por unanimidade pelo Senado dos Estados Unidos.

Sobre a GBI

A GBI é uma organização internacional sem fins lucrativos e Desenvolvedora de Padrões Credenciada pelo American National Standards Institute (ANSI) cuja missão é melhorar o impacto do ambiente construído no clima e na sociedade. Fundada em 2004, a organização é a provedora global dos programas de certificação e avaliação Green Globes®, Journey to Net Zero™, Guiding Principles Compliance e Ascent Building Certification™, e é a empresa controladora da GB Initiative Canada. A GBI também emite credenciais profissionais, incluindo Green Globes Professional (GGP) e Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Para mais informação sobre oportunidades de envolvimento com a GBI, contate info@thegbi.org ou visite o site da GBI em www.thegbi.org.

CONTATO DE MÍDIA

Joe Kurle, Diretor de Marketing e Comunicações, GBI jkurle@thegbi.org

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9719454)