Salões brasileiros adotam ciência no cuidado capilar

O setor de beleza capilar brasileiro passa por uma mudança na forma como os procedimentos químicos são conduzidos nos salões. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil ocupa a terceira posição entre os maiores mercados consumidores de produtos para cabelo do mundo — e é justamente nesse segmento que cresce a adoção de protocolos técnicos com foco no controle das etapas dos procedimentos e na recuperação da fibra capilar.

A mudança é impulsionada pela chegada de profissionais com formação em química e áreas correlatas ao setor de beleza. Em vez de seguir apenas a intuição ou as instruções do fabricante do produto, esses profissionais aplicam critérios técnicos em cada etapa do atendimento: avaliam o estado do cabelo antes de qualquer aplicação, controlam o processo durante o procedimento e orientam sobre como manter o resultado em casa.

Tratar e recuperar ao mesmo tempo



Uma das mudanças mais práticas que essa abordagem trouxe diz respeito ao que acontece com o cabelo durante e depois de um procedimento químico. Historicamente, a transformação e a recuperação do fio eram tratadas como etapas separadas: primeiro o salão realizava o procedimento, depois a cliente buscava recuperar o cabelo com produtos de uso diário. A tecnologia atual permite que esses dois processos aconteçam de forma integrada.

“A química em si não é o problema. O que define o resultado é o critério com que o processo é conduzido”, afirma Marjorie Coutinho, engenheira química e fundadora do Petit Salon, salão especializado em química capilar em Recife (PE). “Hoje é possível realizar a transformação e, ao mesmo tempo, trabalhar a recuperação do fio. São etapas que antes eram feitas separadas e que a tecnologia atual permite unir em um só protocolo”, acrescenta.



Pensando nessa continuidade entre salão e casa, a linha Lissen Petit foi desenvolvida com o objetivo de prolongar e preservar o resultado do procedimento no dia a dia. A proposta parte de uma premissa simples: o cuidado com o cabelo não termina quando a cliente sai da cadeira.



Resultado previsível, não por acaso



Outro ponto central dessa nova abordagem é a busca por consistência. Em um mercado em que o resultado pode variar dependendo do profissional, do dia ou até da quantidade de produto usada, a padronização dos procedimentos representa uma mudança importante. Segundo o próprio setor, documentar e controlar as etapas do atendimento é o que permite entregar o mesmo resultado de forma repetida — independentemente de quem está executando.

“Resultado consistente não vem de fórmula mágica. Vem de processo bem executado”, observa Marjorie Coutinho. “Quando cada etapa é controlada, o resultado deixa de depender da sorte e passa a ser algo previsível. Essa é a diferença entre fazer química com critério e fazer química no improviso”, completa.



Essa forma de trabalhar, comum em indústrias onde precisão é obrigatória, começa a ser adotada por salões que querem garantir que o cliente saiba exatamente o que esperar.

A cliente que pesquisa antes de agendar

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Esse movimento dentro dos salões acompanha uma mudança no comportamento de quem os frequenta. Segundo dados da PNAD Contínua, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2024, 90,2% da população urbana brasileira acessou a internet nos três meses anteriores à pesquisa — o que amplia o alcance de informações técnicas sobre ingredientes e cuidados capilares antes restritas a profissionais da área.



Esse novo perfil de consumidora valoriza profissionais que explicam o que estão fazendo e por quê. Para os salões que já trabalham com base técnica, isso representa uma vantagem: a confiança construída por meio da informação tende a ser mais duradoura do que a conquistada apenas pelo preço ou pela aparência do espaço. A combinação entre formação técnica, padronização de processos e orientação ao cliente começa a definir um novo padrão de atuação no setor de beleza capilar brasileiro.