Holafly e TeleSemana.com lançam Holafly Global eSIM Index 2026, o primeiro benchmark abrangente a avaliar a disponibilidade do eSIM em 50 mercados

DUBLIN, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Holafly, líder global em eSIMs de viagens, anunciou hoje o lançamento do Holafly Global eSIM Index 2026 - um estudo inédito que avalia a disponibilidade comercial da tecnologia eSIM em 50 mercados e 168 operadoras de redes móveis em todo o mundo.

Desenvolvido em colaboração com a TeleSemana.com, uma das principais publicações do setor de telecomunicações da América Latina, o Índice oferece uma visão estruturada e orientada por dados de como o eSIM está sendo implantado, experimentado e restrito em todas as regiões. Ele reúne dados de operadoras, variáveis de países, avaliação qualitativa e um mecanismo de penalidade regulatória em uma única estrutura de pontuação de 0 a 100.

Os resultados demonstram claramente uma mudança decisiva no setor: o eSIM deixou de ser uma tecnologia em desenvolvimento e passou a ser uma capacidade implantada em todo o mundo. O que diferencia os mercados hoje não é a disponibilidade técnica, e sim as condições estruturais que viabilizam ou limitam a adoção, incluindo a disponibilidade de dispositivos, estruturas regulatórias e a qualidade da experiência do usuário.

Os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar com uma pontuação de 90,2, seguidos pela Estônia e pelo Reino Unido, enquanto mercados como Sudão, Índia e Libéria refletem as barreiras estruturais que continuam a limitar a adoção. Vale ressaltar que o Índice identifica a intervenção regulatória como um fator decisivo, com mercados específicos aplicando restrições que afetam substancialmente a escalabilidade dos serviços de eSIM.

A principal conclusão é que a adoção do eSIM não está mais restrita pela tecnologia, e sim pelo design do mercado. Nos locais onde a regulamentação viabiliza a ativação digital, os dispositivos estão amplamente disponíveis e as operadoras oferecem experiência contínua, a adoção aumenta rapidamente. Nos locais onde essas condições não estão alinhadas, o crescimento continua estruturalmente limitado.

“O eSIM já está além de ser uma tecnologia emergente. O que irá determinar a próxima fase da sua adoção é a eficácia com que os mercados viabilizam o acesso digital contínuo para os usuários. Os países que lideram essa transição não são necessariamente aqueles com a maior infraestrutura de telecomunicações, e sim os que criam experiências sem atrito que atendem às expectativas dos viajantes globais de hoje”, disse Chris Hills, VP de Transportadoras e Operações da Holafly.

Do ponto de vista da metodologia, o Índice avalia cinco dimensões principais: disponibilidade, ativação e suporte do mercado, adoção e concorrência, ambiente regulatório e avaliação de experts. Um mecanismo de penalidade dedicado captura o impacto dos mercados que restringem o acesso a provedores de eSIM internacionais , garantindo que o Índice reflita a capacidade da operadora, e a acessibilidade real para o usuário.

Com os viajantes exigindo formas mais flexíveis, sem fronteiras e imediatas de permanecer online, os provedores de eSIM de viagens estão se tornando um dos principais impulsionadores de mudanças em todo o setor. Ao remover muitas das barreiras tradicionais associadas aos cartões SIM físicos e processos de ativação complexos, as soluções eSIM estão redefinindo a forma como as pessoas acessam serviços móveis no exterior e acelerando a transição para uma experiência de viagem global mais integral.

O Holafly Global eSIM Index 2026 estabelece uma nova estrutura de referência para operadoras, reguladores e partes interessadas do setor, fornecendo um benchmark consistente que mostra onde a adoção já é tangível, onde continua restrita e onde o crescimento futuro é mais provável.

O relatório completo está disponível em: https://www.telesemana.com/holafly-global-esim-index-2026/

Contato com a Mídia: press@holafly.com

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b9bb5ff-dee3-4e51-8987-0146ee89c8d3

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001181836)