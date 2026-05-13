Empresa explica diferenças entre fio rígido e cabo flexível

Os condutores elétricos desempenham um papel essencial em qualquer instalação elétrica, sendo responsáveis por conduzir a energia de forma segura e eficiente entre os diferentes pontos de um sistema elétrico. A qualidade e a especificação correta desses materiais influenciam diretamente o funcionamento de equipamentos, a estabilidade da rede elétrica e a prevenção de falhas, tornando a escolha dos fios e cabos um fator crítico em projetos residenciais, comerciais e industriais.

A escolha entre fios rígidos e cabos flexíveis é uma das principais dúvidas em projetos e instalações elétricas. Entender as diferenças entre esses dois tipos de condutores é fundamental para garantir segurança, eficiência e melhor desempenho da instalação elétrica.

De acordo com o professor e engenheiro eletricista Hilton Moreno, que é também consultor técnico da COBRECOM, tanto os fios rígidos quanto os cabos flexíveis podem ser utilizados em obras residenciais, comerciais e industriais. Eles são indicados para circuitos de iluminação, tomadas, chuveiros elétricos, entre outras aplicações.

Diferença entre fio rígido e cabo flexível

“Ambos os produtos possuem a mesma função. A principal diferença está na flexibilidade dos cabos elétricos, que permite uma instalação mais simples e rápida, reduzindo o tempo da mão de obra”, explica Moreno.

O profissional ainda revela que um condutor elétrico pode ser constituído por uma quantidade variável de fios de cobre, desde um único fio até centenas deles. E essa quantidade determinará a flexibilidade do cabo, sendo que, quanto mais fios elementares, mais flexível será o produto.

Nos demais aspectos, como tensão de operação, queda de tensão, suportabilidade às sobrecargas e curtos-circuitos e maneiras de instalar, não há nenhuma diferença significativa entre os fios rígidos e os cabos flexíveis.

“Além disso, ambos os produtos possuem a mesma capacidade de corrente, desde que sejam utilizadas as mesmas seções nominais, isto é, um fio de 1,5 mm² e um cabo flexível de 1,5 mm² têm a mesma capacidade de condução de corrente”, ressalta Hilton Moreno.

A vida útil também é equivalente: tanto o fio sólido quanto o cabo flexível podem durar muitos anos, desde que projetados, instalados, operados e mantidos corretamente.

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Outro ponto importante é que a ABNT NBR NM 280 define diferentes níveis de flexibilidade, chamados classes de encordoamento, sendo a classe 1 para os fios sólidos (rígidos), a classe 2 para os cabos encordoados normais, as classes 4 e 5 para cabos flexíveis, e a classe 6 para os condutores superflexíveis.