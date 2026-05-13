Mães deixam carreira pela formação profissional dos filhos

A busca por oportunidades educacionais e profissionais muitas vezes exige redesenhar trajetórias familiares — e, muitas vezes, são as mães que lideram deslocamentos ousados. É o que acontece em Joinville, Santa Catarina. Longe dos holofotes, elas deixam casas, carreiras, rotinas e vínculos para acompanhar os filhos em jornadas que exigem mudanças radicais de vida.

Embora não existam estatísticas oficiais específicas sobre esse tipo de decisão, estudos sobre mobilidade social ajudam a compreender o fenômeno. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), analisados pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS), indicam que o suporte familiar é um dos principais fatores que influenciam o futuro educacional e profissional dos jovens.

Na prática, isso pode se traduzir em escolhas de impacto: quando a oportunidade não está onde a família vive, alguém precisa se mover — e, na maioria das vezes, esse alguém é a mãe.

A vida que ficou para trás — e o futuro que chama

A história de Elaine Neves materializa esse movimento. Há quatro anos, ela deixou o Rio de Janeiro ao lado da filha Elisa Neves, hoje com 13 anos, após a adolescente, que na época tinha nove anos, ser aprovada na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (SC) — uma das mais respeitadas instituições de formação em dança do país.

A decisão exigiu mais do que uma mudança de endereço. Elaine renunciou a carreira como arquiteta, fechou sua casa na região serrana do Rio, abriu mão da convivência diária com o marido, que permaneceu no RJ por questões profissionais e embarcou rumo aos sonhos da filha. Desde então, a família vive uma realidade marcada pela distância, sustentada por viagens constantes e pela tentativa de manter os laços apesar da separação geográfica.



Enquanto Elisa se dedica à formação como bailarina, ainda com mais quatro anos de estudo pela frente, Elaine assume o papel de base emocional, logística e afetiva — essencial para que o sonho da filha siga possível entre jornadas intensas de treinos, estudos e outros cuidados parentais. “Os sonhos dela são os meus e eu mudaria tudo outra vez para ver se concretizar a realidade que Elisa tanto almeja. Sei que ela está se transformando em uma exímia bailarina e no futuro celebraremos essa vitória conquistada em família. O amor de uma mãe é capaz de tudo”, diz Elaine.

Foi o que também fez Jaqueline Cristina Almeida dos Santos ao deixar a comunidade Cidade de Deus, considerada uma das regiões mais violentas no Rio de Janeiro. A mãe solo que vivia em condições de extrema vulnerabilidade social com os sete filhos deixou os medos para trás e encarou com coragem a esperança de um futuro melhor assim que o filho Wellington dos Santos, de 12 anos, foi aprovado como estudante de balé no Bolshoi. Hoje, contratada como cozinheira de um restaurante, ela consegue prover os filhos que esperam pelo retorno do futuro bailarino enquanto recebem os cuidados de outros familiares.

Além do sangue: o projeto de vida de mães voluntárias

Histórias como essa revelam uma verdade pouco discutida: o sucesso de jovens talentos raramente é individual. Ele é construído a partir de renúncias, reorganizações e principalmente rede de apoio.

No caso da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, essa realidade é reconhecida na prática. A instituição conta com o apoio da Casa Social, onde vive uma mãe voluntária com seus filhos temporários. Na cidade de Joinville, em uma casa social sustentada com recursos públicos da Paraíba, mora Edileusa Lisboa e 19 filhos temporários com idades entre 11 e 16 anos. A mulher largou tudo em João Pessoa para se dedicar aos alunos aprovados pelo Bolshoi que não podem contar com a presença de suas mães biológicas nem de outros integrantes da família durante o período de formação, que dura oito anos. Edileusa assume a função de cuidados, acompanhamento acadêmico, alimentação saudável, rotina regrada, idas e voltas aos treinos e ensaios, mas, acima de tudo, acolhimento — garantindo que os adolescentes tenham uma referência afetiva mesmo longe de casa.

Edileusa não é mãe de sangue, mas se considera mãe de coração: “São oito anos para levá-los comigo por uma vida inteira. O sinônimo de mãe é entrega”, acentua a paraibana.

Maternidade em trânsito: entre renúncia e potência

Pesquisas sobre mobilidade urbana e dinâmica familiar em São Paulo mostram que mulheres, especialmente mães, concentram grande parte das responsabilidades relacionadas aos filhos — o que impacta diretamente nas decisões de deslocamento e reorganização de rotinas no cotidiano, mas em alguns casos os impactos vão além: envolvem escolhas estruturais como mudar de cidade, interromper carreiras, reconstruir redes de apoio e recomeçar do zero.

Mais do que acompanhar, essas mães protagonizam uma travessia. São elas que, muitas vezes, tornam possível o acesso dos filhos às oportunidades que exigem deslocamento — físico e emocional.

Amor que não mede distância, mensura propósito

No mês das Mães, histórias como a de Elaine, Jaqueline e Edileusa revelam renúncias que marcam muitas experiências na maternidade. “As mães são capazes de trocar estabilidade por possibilidade, proximidade por propósito e rotina por sonho. Mães entendem que, às vezes, amar também é partir ou renunciar”, exclama Elaine.

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“O amor da minha mãe se moveu, se reinventou, percorreu quilômetros pra me levar mais longe e eu nunca esquecerei que foi o sacrifício dela que me fez brilhar no palco mais importante de todos, o palco da vida”, finaliza grata e emocionada a futura bailarina profissional, Elisa Neves.