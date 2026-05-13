Incorporadora projeta crescer 25% nas vendas em 2026

O litoral de Santa Catarina tem quatro das cinco cidades com maior valorização imobiliária do país, e os investidores já sabem disso. A grande novidade são duas cidades do entorno que têm registrado números expressivos em transações imobiliárias: Penha e Balneário Piçarras. Nos últimos 12 meses, essas duas cidades somaram R$ 915 milhões em vendas, com 466 imóveis vendidos, apenas entre lançamentos, segundo dados da DWV, plataforma nacional de inteligência imobiliária.

Em um mercado tão aquecido, a Vetter Empreendimentos, quarta maior incorporadora do estado, segundo o ranking INTEC 2026, conta com um landbank de R$ 2,2 bilhões, distribuído em 30 conjuntos de terrenos estratégicos em Penha e no Balneário Piçarras. A construtora projeta 25% de crescimento nas vendas em 2026. Com 15 anos de história, a Vetter já possui mais de 362,5 mil metros quadrados lançados e mais de 1.770 unidades lançadas, entre entregues e em construção.

“Quando uma incorporadora como a Vetter investe mais de R$ 2 bilhões em terrenos em regiões como Penha e Balneário Piçarras, é porque reconhece o potencial de valorização futura dessas áreas. Não se trata de um crescimento explosivo, como o que algumas cidades já experimentaram, mas sim de um crescimento sólido e constante. Por isso, quem investir agora estará posicionado para desfrutar de uma curva de valorização muito mais acentuada nos próximos anos, à medida que o mercado amadurece e essas regiões se consolidam ainda mais. Ao acreditar na região e investir em terrenos estratégicos, estamos criando não apenas uma oportunidade de negócio para a Vetter, mas também para nossos clientes, que terão acesso a imóveis que resultarão em bons negócios a longo prazo”, explica Maicon Oliveira, sócio e diretor comercial e de operações da Vetter Empreendimentos.

O Coral Gables, entregue em dezembro de 2025, é um exemplo de sucesso no mercado de Penha, com 76 unidades. O empreendimento, com valor geral de vendas (VGV) de R$ 155,9 milhões e localizado a 130 metros da praia de Quilombo, registrou valorização anual de 20% desde o lançamento. O Coral Gables possui 2.000 metros quadrados de área de lazer, com destaques como o Vetter Friends and Pool, um espaço exclusivo com piscina para receber convidados. O Wine Bar, com adega, forno de pizza e lounge, é mais um atrativo que cria uma experiência diferenciada para os moradores.

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Já o Sunrise Tower, em Balneário Piçarras, é um projeto de 64 unidades, com 100% das unidades vendidas. Com VGV de R$ 70,7 milhões, o empreendimento conta com o Vetter Snooker Bar, que oferece uma sala de jogos, poker room, sinuca, cervejeira e churrasqueira a gás. As plantas variam até 141,13 m², atendendo à demanda por espaços amplos e confortáveis. O Sunrise Tower registrou uma valorização de 21,9% ao ano desde o lançamento, o que comprova a força do mercado imobiliário de Balneário Piçarras.