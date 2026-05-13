Bom Dia RH aborda a NR-1, saúde mental e gestão de riscos
Evento promovido pela ABRH-PR reúne especialistas para discutir os impactos das novas exigências da norma regulamentadora no ambiente corporativo. O Bom Dia RH será no dia 20 de maio.
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A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) realiza, no dia 20/05 (quarta-feira), a partir das 8h30, na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) - Campus da Indústria, mais uma edição do Bom Dia RH, com o tema “NR-1 em movimento: da norma à realidade”. As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste link.
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Os especialistas convidados para debater os impactos da atualização da norma regulamentadora no ambiente corporativo são Ana Flávia Tavares, psicóloga com especialização em gestão de recursos humanos e planejamento em gestão de negócios; Luiz Antonio Setti Barbosa, médico especialista em saúde ocupacional e mestre em clínica cirúrgica; e Ana Carolina Peuker, psicóloga, especializada em saúde mental no trabalho e riscos psicossociais.
A atualização da NR-1 entra em vigor oficialmente em 26 de maio de 2026 e traz como principal mudança a obrigatoriedade de inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Questões como estresse, burnout, assédio moral e sobrecarga de trabalho passam a integrar formalmente o mapeamento e a prevenção de riscos nas empresas, ampliando o olhar sobre saúde e segurança no ambiente laboral.
As mudanças exigirão das organizações uma revisão estrutural de práticas relacionadas à jornada, metas, clima organizacional e gestão de pessoas. O descumprimento das exigências poderá gerar multas, autuações e aumento da responsabilização jurídica das empresas em casos de adoecimento mental relacionado ao trabalho.
Riscos psicossociais avançam
A inclusão dos riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) amplia a forma como as empresas analisam a saúde ocupacional, incorporando fatores ligados à organização do trabalho e aos impactos emocionais no cotidiano profissional. Sobrecarga, pressão excessiva, jornadas prolongadas, conflitos e assédio passam a integrar de maneira mais estruturada a gestão de riscos. “Na prática, o PGR deixa de olhar apenas para riscos físicos, químicos e biológicos e passa a incorporar também elementos que afetam o funcionamento cognitivo, emocional e relacional das pessoas no trabalho”, afirma Ana Carolina Peuker.
Segundo a especialista, o desafio está em transformar informações em ações concretas, com monitoramento contínuo, uso de indicadores como absenteísmo e turnover e escuta ativa dos trabalhadores. “Aplicar um questionário isolado não significa, necessariamente, gerir riscos psicossociais. O desafio está na capacidade de transformar dados em decisões práticas”, destaca.
Bem-estar psicológico
A atualização da NR-1 amplia a compreensão sobre saúde no ambiente corporativo e reforça a necessidade de empresas adotarem práticas voltadas ao bem-estar psicológico dos trabalhadores. Para o médico Luiz Antonio Setti Barbosa, a norma traz uma abordagem mais abrangente sobre relações interpessoais, liderança e organização do trabalho. “Trata-se de um tema transversal, que vai além dos conceitos tradicionais de saúde e adoecimento, envolvendo diretamente a cultura organizacional, o ambiente psicossocial e as adaptações necessárias na relação entre empresas e colaboradores”, ressalta.
De acordo com o especialista, além da adequação formal às exigências da norma, as empresas precisarão demonstrar ações efetivas de segurança psicológica e gerenciamento dos riscos psicossociais. “Outro ponto fundamental é entender que é uma pauta relacionada à cultura e à gestão das empresas e não somente voltada às áreas de saúde e segurança”, avalia.
Saúde mental corporativa
A inclusão dos riscos psicossociais na NR-1 altera a forma como as empresas precisam encarar a saúde mental no ambiente de trabalho, incorporando fatores emocionais e relacionais à gestão de saúde e segurança ocupacional. “A empresa deixa de olhar a saúde mental apenas como problema individual do colaborador e passa a considerar esse tema de forma sistêmica e não mais com ações pontuais relacionadas ao bem-estar”, enfatiza Ana Flávia Tavares.
A atualização da norma exige o mapeamento de fatores como pressão excessiva por resultados, jornadas intensas, conflitos interpessoais e ambientes hostis, além da implementação de medidas preventivas e acompanhamento de indicadores relacionados à saúde mental. “A liderança terá papel estratégico nesse processo. Quanto mais cedo o líder percebe sinais como irritabilidade, queda de rendimento, isolamento ou excesso de horas extras, mais fácil prevenir agravamentos”, completa.
Serviço:
Evento: Bom Dia RH – NR-1 em movimento: da norma à realidade
Data: 20/05 (quarta-feira), das 8h às 11h30
Local: Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP)
Endereço: Rua Comendador Franco, 1341
Realização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR)
Correalização: Sistema Fiep
Apoio: Rádio Band News FM
Inscrições: Bom Dia RH - NR-1 em movimento: da Norma a Realidade em Curitiba - Sympla
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Mais informações: https://abrh-pr.org.br/
Website: https://abrh-pr.org.br/