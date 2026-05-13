Escrita à mão volta como prática de saúde mental

Os brasileiros figuram entre os mais conectados do mundo. Dados do relatório Digital 2024: Global Overview Report, divulgado pelo DataReportal, indicam que o país ocupa o segundo lugar em tempo médio diário de uso da internet, com média de 9 horas e 13 minutos por dia. Nesse contexto de hiperconectividade, cresce entre adultos o interesse por práticas analógicas intencionais, e a escrita à mão emerge como uma delas, com respaldo científico crescente para seus efeitos sobre a saúde mental e a cognição.

Pesquisadores da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU) publicaram, na revista Frontiers in Psychology, estudo com 36 universitários que realizaram tarefas de escrita e digitação enquanto tinham a atividade cerebral monitorada. Os resultados indicaram que a escrita manual ativa redes neurais significativamente mais elaboradas do que a digitação, com padrões de conectividade cerebral considerados pelos pesquisadores como cruciais para a formação da memória e a codificação de novas informações. A autora do estudo, a professora Audrey van der Meer, observou que ondas cerebrais associadas ao aprendizado, as oscilações alfa e teta, estavam ativas durante a escrita à mão, mas não durante a digitação.

Os benefícios vão além da cognição. A escrita expressiva, prática de registrar pensamentos, emoções e experiências em papel, é objeto de estudo desde os anos 1980. O psicólogo James Pennebaker, da Universidade do Texas, demonstrou em pesquisas amplamente citadas que escrever sobre experiências emocionais por 15 a 20 minutos diários, durante quatro dias consecutivos, reduz significativamente os níveis de ansiedade e estresse. O mecanismo identificado pelos estudos é a externalização dos pensamentos: ao transferir preocupações para o papel, o cérebro reduz a ruminação mental, o ciclo repetitivo de pensamentos negativos que consome recursos cognitivos e compromete a qualidade do sono e do foco.

A escrita terapêutica, também conhecida como journaling, ganhou visibilidade entre profissionais de saúde mental como ferramenta complementar no manejo do estresse e da ansiedade. Pesquisa publicada pela Cambridge University Press, conduzida pelas pesquisadoras Karen Baikie e Kay Wilhelm, associou a prática regular da escrita expressiva a menos visitas médicas relacionadas ao estresse, humor melhorado, memória aprimorada e maior bem-estar psicológico. O ato de colocar pensamentos no papel ativa o córtex pré-frontal, região do cérebro ligada ao planejamento e à regulação emocional, e reduz a atividade da amígdala, centro do medo e do estresse.

Apesar das evidências, parte do público adulto que considera retomar a escrita à mão hesita por uma razão pouco discutida: a percepção de que o papel ficou menos seguro do que a tela. Aplicativos de notas oferecem senha, biometria e criptografia. Um caderno comum, deixado sobre a mesa ou na gaveta, não oferece nenhuma dessas camadas. Esse descompasso ajuda a explicar por que muitas pessoas migraram registros pessoais para o digital, mesmo reconhecendo que a tela traz distrações e fragmentação da atenção.

Foi a partir dessa observação que a Lumai, marca do segmento de casa e utilidades domésticas, desenvolveu uma linha de cadernos com cadeado, voltada a quem deseja retomar a escrita manual sem abrir mão da privacidade. Para o fundador Lucas Maia, o desafio passava por entender o que afastou o adulto do papel. “Quando começamos a olhar para esse comportamento, ficou claro que a tela ganhou espaço também porque oferece uma sensação de proteção. O caderno tradicional perdeu essa função. A pessoa quer escrever, mas pensa duas vezes antes de registrar algo mais íntimo em um material que qualquer um pode abrir”, afirma.

Para Lucas, recolocar o caderno na rotina passa por devolver a ele esse elemento de segurança. “A ideia do cadeado é simples e antiga, mas resolve uma questão muito atual. Se a pessoa sabe que o que escreveu é só dela, a escrita volta a ser honesta. E é nessa escrita honesta que estão os benefícios que a ciência vem mostrando: organização do pensamento, regulação emocional, memória. Sem privacidade, esse processo trava antes de começar”, observa.

O retorno ao papel, nesse cenário, não representa uma negação da tecnologia, mas uma escolha deliberada de equilíbrio. E passa, cada vez mais, por resolver a contradição que afastou o adulto do caderno: recuperar no analógico o senso de privacidade que se acostumou a encontrar apenas na tela. Em um momento em que o bem-estar digital entra na agenda de consumidores, empresas e profissionais de saúde, práticas que promovem desconexão intencional e organização mental ganham relevância como parte de uma rotina mais consciente.

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