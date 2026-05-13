Festival de Cerâmica lança o concurso “Pratos da Terra”

Taubaté, cidade reconhecida pela força de sua tradição figureira, abre inscrições para o concurso “Pratos da Terra, Concurso de Pratos Cerâmicos, Arte Figureira”, iniciativa que integra a programação do Festival Regional de Cerâmica, que será realizado de 12 a 31 de julho de 2026, no Museu da Imigração Italiana de Quiririm, em Taubaté, São Paulo.

O concurso tem como objetivo valorizar a tradição dos figureiros, incentivar a criação artística em cerâmica, unindo a gastronomia e a arte da região.

Com tema voltado à Arte Figureira, os participantes deverão criar pratos cerâmicos que apresentem personagens, cenas, símbolos ou narrativas vinculadas a essa tradição cultural. A proposta é transformar o prato cerâmico em suporte artístico, reunindo técnica, memória, identidade territorial e expressão autoral.

A Exposição Pratos da Terra propõe um gesto de pertencimento por meio da arte cerâmica. As inscrições são gratuitas, mediante doação da obra por meio de termo de doação, para uma ação realizada em conjunto com o Fundo Social do Município de Taubaté, fortalecendo o diálogo entre arte, solidariedade, memória e participação comunitária.

Podem participar ceramistas, artesãos e artistas maiores de 18 anos, de qualquer localidade. Cada participante poderá inscrever apenas um prato cerâmico, produzido em cerâmica, com técnica livre. O tamanho, formato e acabamento também são livres, desde que a obra mantenha condições adequadas para exposição.

Todos os pratos inscritos participarão de uma exposição coletiva durante o Festival Regional de Cerâmica. A curadoria e a montagem ficarão sob responsabilidade da organização do evento.

O vencedor será escolhido por voto popular, em votação presencial e online, realizada entre os dias 12 e 17 de julho de 2026. Cada visitante poderá votar apenas uma vez, mediante identificação pelo CPF. O resultado será divulgado pela organização no dia 19 de julho de 2026, durante a programação do festival. O autor da obra mais votada receberá o prêmio de R$ 500.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 6 de junho de 2026. A inscrição será efetivada mediante a entrega ou envio do prato cerâmico dentro do prazo estabelecido pela organização.

As obras enviadas pelo correio ou transportadora deverão estar cuidadosamente embaladas, pois a organização não se responsabilizará por danos ou quebras durante o transporte.

Serviço:

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Concurso: Pratos da Terra, Concurso de Pratos Cerâmicos, Arte Figureira

Tema: Arte Figureira - Cerâmica e Identidade

Quem pode participar: ceramistas, artesãos e artistas maiores de 18 anos

Inscrição: gratuita, mediante entrega ou envio do prato cerâmico

Prazo de inscrição: até 6 de junho de 2026

Exposição: de 12 a 31 de julho de 2026

Votação popular: de 12 a 17 de julho de 2026

Divulgação do resultado: 19 de julho de 2026

Premiação: R$ 500 para a obra mais votada

Local da exposição: Restaurante Casa da Elisa e Museu da Imigração Italiana de Quiririm, Taubaté (SP)

Envio das obras: Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, Rua Francisco Nunes, 395, Jardim Califórnia, Taubaté (SP), CEP 12062-140

Formulário e regulamento: https://forms.gle/AYk9dNmPNVPNFVLf6?

