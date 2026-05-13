A The LYCRA Company lança a fibra LYCRA® ADAPTIV para não tecidos, aprimorando o conforto e o ajuste em produtos descartáveis ??de higiene na INDEX™ 26

The LYCRA Company líder em fibras inovadoras e sustentáveis ??para vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje o lançamento global oficial da LYCRA® Fibra ADAPTIV para não tecidos em INDEX™ 26, em Geneva, Switzerland, de 19 a 22 de maio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260514933354/pt/

At INDEX™ 26 in Geneva, The LYCRA Company debuts LYCRA® ADAPTIV fiber for nonwovens, a next-generation stretch solution that delivers enhanced comfort, a secure fit, and helps enable inclusive sizing for baby diapers, adult incontinence, and feminine care products.

Esta fibra elástica inovadora, já consagrada por marcas líderes globais de vestuário, inaugura uma nova era de conforto, ajuste e desempenho para fraldas descartáveis, produtos de higiene pessoal, incontinência urinária em adultos e cuidados femininos.

A fibra LYCRA® ADAPTIV foi desenvolvida para atender às principais necessidades ainda não satisfeitas em higiene e cuidados pessoais. De acordo com pesquisas exclusivas da empresa, essas necessidades incluem flexibilidade de ajuste, retenção da forma, conforto em movimento, facilidade de uso e desempenho que mantém a fralda no lugar. Sua formulação de polímero exclusiva se adapta ao corpo do usuário, proporcionando uma elasticidade suave e fácil que aumenta o conforto; um ajuste seguro para ajudar a minimizar vazamentos; tamanhos inclusivos para uma maior variedade de tamanhos; facilidade para vestir e despir, tanto para usuários quanto para cuidadores; e compressão concentrada reduzida para ajudar a minimizar marcas vermelhas na pele.

“A fibra LYCRA® ADAPTIV representa um grande avanço para higiene e cuidados pessoais. Essa tecnologia se adapta aos corpos reais e aos seus movimentos — uma exigência essencial dos consumidores de hoje”, afirmou Doug Kelliher, vice-presidente executivo de produtos da The LYCRA Company. “Ao introduzir nossa comprovada inovação em vestuário neste segmento, ajudamos os fabricantes a oferecer uma experiência de uso mais personalizada, confortável e segura, sem aumentar a complexidade do produto.”

Indicação para Prêmios e Seminários

A fibra LYCRA® ADAPTIV foi indicada ao INDEX™ Awards na categoria Matéria-Prima e Componentes . Ela está sendo reconhecida por seu potencial para oferecer uma experiência de usuário consistente e inclusiva em uma gama de tamanhos mais ampla, abordando um desafio de toda a indústria. O prêmio será entregue no estande da EDANA (1530) em 19 de maio, às 10h30 CET.

Jovan Phillips, gerente de produtos de cuidados pessoais da The LYCRA Company, apresentará dois seminários na INDEX™ 26:

Do Vestuário à Higiene: A fibra LYCRA ® ADAPTIV Redefine Conforto e Ajuste, 21 de maio, às 14h00 CET.

O Poder da Parceria: Da Fazenda à Fibra – Apresentando a Fibra Renovável LYCRA®, 20 de maio às 15h30 CET.

Os visitantes são convidados a explorar soluções adicionais de higiene e não tecidos, incluindo a fibra Renovável LYCRA®feita com 70% de conteúdo vegetal, no estande da The LYCRA Company (2151) na INDEX™ 26.

Sobre a The LYCRA Company

A LYCRA Company inova e produz soluções em fibras e tecnologia para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, sendo proprietária das principais marcas de consumo: LYCRA® , LYCRA HyFit® , LYCRA® , T400® , COOLMAX® , THERMOLITE® , ELASPAN® , SUPPLEX® e TACTEL® . Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos sustentáveis, expertise técnica e suporte de marketing. A LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas projetadas para atender à necessidade do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260514933354/pt/

Karie J. Ford

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Karie.j.ford@lycra.com