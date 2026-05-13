A Energy Vault e a Eskom anunciam um contrato de desenvolvimento estratégico para implantar sistemas de armazenamento de energia por gravidade em escala de rede na África do Sul

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" ou a "Empresa"), líder mundial em soluções sustentáveis ??de armazenamento de energia em escala de rede e infraestrutura de computação de IA, anunciou hoje um contrato de desenvolvimento estratégico com a Eskom Holdings SOC Limited ("Eskom"), a concessionária estatal de eletricidade da África do Sul, para implantar um sistema de armazenamento de energia por gravidade (GESS) de longa duração.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260512367326/pt/

A primeira central GESS será construída na central elétrica Hendrina da Eskom, em Mpumalanga, África do Sul, uma das centrais mais antigas em operação da concessionária. O sistema deverá fornecer 25 MW de capacidade com quatro horas de armazenamento, o equivalente a 100 MWh, e foi projetado para ser totalmente escalável, até 4 GW. Este contrato histórico estabelece uma parceria entre as duas empresas, alinhando seus interesses a longo prazo para acelerar a descarbonização do setor elétrico da África Austral.

Nos termos do contrato, a Energy Vault irá fornecer à Eskom seu mais recente sistema de tecnologia GESS EVx 2.0™ e equipamentos associados, junto com suporte de engenharia no local, gerenciamento de projetos e treinamento localizado. A parceria visa licenciar, codesenvolver e cooperar na implantação de até 4 GWh de armazenamento GESS, com potencial significativo em toda a região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), composta por 16 membros, até 2035.

A plataforma EVx 2.0™ GESS da Energy Vault incorpora avanços significativos em relação ao projeto EVx anterior, sobretudo na orquestração de software, operação mecânica, eficiência energética, automação da construção e ferramentas de construção. Estas melhorias permitem um sistema capaz de ser dimensionado para múltiplos gigawatts (GW) de armazenamento de energia eficiente para suportar a crescente penetração de energias renováveis. O projeto EVx 2.0 também apresenta tecnologia aprimorada de ciência de materiais para a reutilização econômica de cinzas da combustão de carvão como meio de armazenamento nos blocos, que podem pesar até 25-30 toneladas cada.

"Este contrato histórico com a Eskom representa um marco transformador para a Energy Vault e para o futuro energético da África", disse Robert Piconi, Presidente e Diretor Executivo. "Ao combinar nossa plataforma inovadora EVx 2.0 com a ampla experiência da Eskom em geração de energia, conhecimento de redes e alcance regional, não estamos apenas avançando no armazenamento de longa duração em uma escala sem precedentes, mas também inaugurando um novo modelo para o desenvolvimento industrial sustentável. Esta parceria irá criar empregos locais, definir cadeias de fornecimento resilientes e demonstrar como o armazenamento de energia por gravidade pode acelerar a transição da África da dependência do carvão para a independência e segurança energética; tudo isto enquanto fornece energia confiável e acessível às comunidades que mais precisam."

Esta cooperação apoia diretamente a iniciativa Parceria para uma Transição Energética Justa (JETP) da Eskom, que tem como foco alcançar uma transição sustentável e equitativa distando do carvão, enquanto garante a confiabilidade da rede elétrica, a criação de empregos e o desenvolvimento econômico local.

"A Eskom está comprometida em reduzir o impacto ambiental de suas atividades de geração de eletricidade e continuará impulsionando projetos para apoiar as metas de redução de emissões locais e mundiais da África do Sul e a transição energética responsável. A estratégia da Eskom visa nos posicionar como uma empresa líder resiliente e competitiva no setor energético, em um mercado de energia liberalizado. Impulsionaremos uma transição energética justa e inclusiva, que inclui a intensificação da modernização e da reutilização de usinas termelétricas a carvão, bem como a exploração de tecnologias e soluções de carvão limpo, utilizando a tecnologia como um facilitador estratégico para melhorar a eficiência e reduzir o custo da eletricidade. Esta parceria com a Energy Vault e sua inovadora tecnologia de armazenamento por gravidade irá desempenhar um papel essencial na conquista de nossas metas de Transição Energética Justa", disse Dan Marokane, Diretor Executivo do Grupo Eskom Holdings.

A África Austral está passando por uma transformação dinâmica em seu panorama energético, com governos e empresas de serviços públicos em toda a região da SADC trabalhando para expandir o acesso à eletricidade confiável, acessível e sustentável. Hoje, 56% da população da região da SADC tem acesso à eletricidade, um aumento significativo em relação aos 36% de uma década atrás, refletindo o impacto de esforços regionais coordenados e investimentos em infraestrutura. O carvão continua sendo a principal fonte de geração de energia, contribuindo com mais de 80% do fornecimento de eletricidade da África do Sul em 2024, mas a região está diversificando ativamente sua matriz energética. Tecnologias de armazenamento de energia em escala de serviços públicos irão desempenhar um papel crucial na integração de energias renováveis, no fortalecimento da resiliência da rede nacional e na melhoria da confiabilidade da rede, além de abrir novas oportunidades para o crescimento industrial, a geração de empregos e o desenvolvimento comunitário.

Este contrato posiciona a Eskom e a Energy Vault como líderes regionais em armazenamento de energia em escala de rede e de longa duração, e ressalta o compromisso de ambas as partes em impulsionar uma transição energética limpa, justa e resiliente para a África Austral.

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault® é uma plataforma integrada de infraestrutura de energia que constrói, possui e opera sistemas de energia flexíveis e confiáveis ??para acelerar o tempo de fornecimento de energia para concessionárias, produtores independentes de energia, clientes industriais, o mercado de IA e centros de dados. No núcleo de sua plataforma está uma arquitetura agnóstica quanto à tecnologia e habilitada por software, criada para acelerar a entrega de projetos, otimizar o desempenho e gerar receita com mais rapidez. As soluções integradas da Energy Vault combinam armazenamento de energia, geração e gerenciamento avançado de energia para fornecer infraestrutura escalável, adaptada às necessidades do cliente. Seu portfólio abrange armazenamento de curta, longa e longa duração, permitindo confiabilidade, flexibilidade e custo-benefício em diversas aplicações. Para concessionárias e operadoras de rede, a Energy Vault fornece capacidade firme e flexível, aumenta a estabilidade da rede e ajuda a garantir o fornecimento confiável de energia. Para clientes industriais e de centros de dados, a plataforma permite o fornecimento de energia resiliente e com custo-benefício para suportar operações críticas. Mediante seu modelo Construir, Possuir e Operar, a Energy Vault gera receitas recorrentes de longo prazo, enquanto oferece excelência na execução de projetos em todas as etapas: desenvolvimento, entrega e operação. Ao combinar inovação com execução disciplinada, a Energy Vault vem redefinindo a forma como a infraestrutura de energia é desenvolvida e implantada, oferecendo confiabilidade, flexibilidade e escalabilidade em um mercado internacional de energia em rápida evolução. Acesse www.energyvault.com para mais informações.

Sobre a Eskom Holdings SOC Ltd

A Eskom Holdings SOC Ltd é uma empresa estatal e a principal concessionária de eletricidade da África do Sul, integralmente controlada pelo governo sul-africano. A Eskom opera em toda a cadeia de valor da eletricidade (geração, transmissão e distribuição), fornecendo mais de 86% das necessidades energéticas da África do Sul e cerca de 20% da eletricidade produzida no continente africano. Orientada por um duplo mandato para garantir a sustentabilidade financeira e impulsionar o crescimento socioeconômico, a Eskom está comprometida com uma transição responsável para um futuro com menos emissões de carbono. A empresa mantém uma vasta rede nacional de cerca de 33.000 km, equilibrando a oferta e a demanda em tempo real para alimentar a economia do país e participar do mercado de eletricidade da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). Acesse Eskom Holdings SOC Ltd para mais informações.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas que refletem as opiniões atuais da Empresa quanto, entre outros fatores, às suas operações e desempenho financeiro. As declarações prospectivas incluem informações sobre possíveis ou presumidos resultados futuros das operações, incluindo descrições de nosso plano de negócios e estratégias. Essas declarações frequentemente incluem palavras como "antecipar", "esperar", "contemplar", "continuar", "sugerir", "planejar", "potencial", "prever", "acreditar", "pretender", "projetar", "prever", "estimar", "almejar", "projetar", "projeções", "deveria", "almejar", "poderia", "poderia", "pode", "talvez", "irá" e outras expressões semelhantes. 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Estas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades de clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, monetização esperada de créditos fiscais, financiamentos esperados, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza de nossas premiações, reservas, carteira de pedidos e desenvolvimento de produtos, que se traduzem em receita futura; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculativas e outras manifestações de interesse possam resultar em financiamentos, pedidos ou vendas vinculativas; a possibilidade de nossos produtos ou serviços serem ou alegadamente defeituosos ou apresentarem outras falhas; a implementação, a aceitação pelo mercado e o sucesso de nosso modelo de negócios e estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções referentes a nossos negócios, nossos concorrentes e o setor; o impacto da incerteza macroeconômica, inclusive em relação à incerteza sobre o futuro relacionamento entre os EUA e outros países no que se refere a políticas comerciais e tarifas; mudanças nas leis tributárias e regulamentações governamentais, bem como o impacto destas mudanças sobre nós, inclusive como resultado da Lei 'One Big Beautiful Bill' e suas alterações no Código da Receita Federal de 1986, conforme alterado, e os créditos fiscais para energia limpa estabelecidos pela Lei de Redução da Inflação de 2022; investimento em projetos de desenvolvimento que podem não atingir operações comerciais em nosso prazo previsto ou mesmo não obtê-las; nossos esforços para diversificar nossa cadeia de fornecimento para diminuir o impacto das tarifas; a capacidade de nossos fornecedores de entregar os componentes ou matérias-primas necessários para construir nossos sistemas de armazenamento de energia em tempo hábil; nossas expectativas quanto à nossa capacidade de obter e manter a proteção da propriedade intelectual e não infringir os direitos de terceiros; expectativas quanto ao período durante o qual seremos uma empresa em crescimento emergente, conforme definido pela Lei de Apoio à Criação de Empresas (Jumpstart Our Business Startups Act) de 2012; nossas futuras necessidades de capital e fontes e usos de caixa; desenvolvimentos na política comercial dos EUA e mundial; a natureza internacional de nossas operações e o impacto de guerras ou outras hostilidades em nossos negócios e mercados internacionais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; e nossos negócios, planos de expansão e oportunidades, incluindo nossa expansão para projetos próprios e operados; nossa capacidade de concluir com sucesso nossa proposta de aquisição no Japão; e outros fatores importantes discutidos na seção “Fatores de Risco” do nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2025, apresentado à Comissão de Valores dos EUA (SEC) em 18 de março de 2026, conforme estes fatores possam ser atualizados periodicamente em outros documentos apresentados à SEC, acessíveis em seu site em www.sec.gov. Novos riscos surgem periodicamente e não é possível para nossa administração prever todos os riscos, nem avaliar o impacto de todos os fatores em nossos negócios ou a extensão em que qualquer fator, ou combinação de fatores, possa fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado à imprensa se refere apenas à data deste comunicado e está expressamente qualificada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste comunicado. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros, exceto conforme exigido por quaisquer leis aplicáveis. Você não deve depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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