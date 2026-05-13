Rigaku acelera o desenvolvimento de metrologia de semicondutores de última geração, aproveitando infraestrutura de pesquisa de classe mundial

A Rigaku Corporation, parceira global em soluções para sistemas analíticos de raios X e empresa do grupo Rigaku Holdings Corporation (sede: Akishima, Tóquio; CEO: Jun Kawakami; “Rigaku”), anunciou a expansão do desenvolvimento de tecnologias de metrologia para semicondutores de última geração, aproveitando ambientes de pesquisa globais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260512717927/pt/

Signing ceremony with imec held on April 9

Como parte dessa iniciativa, a Rigaku está trabalhando com o imec, um centro de pesquisa e inovação em semicondutores líder mundial, com sede na Bélgica, em um programa de desenvolvimento de três anos. Por meio desse esforço, a Rigaku aprimorará suas principais tecnologias de raios X, incluindo metrologia de dispositivos 3D, detecção de alta sensibilidade de filmes ultrafinos e elementos traço, e inspeção não destrutiva de defeitos microscópicos.

À medida que os dispositivos semicondutores evoluem para arquiteturas avançadas, como Gate-All-Around (GAA) e Complementary FET (CFET)1, juntamente com o aumento da densidade de memória, os processos de fabricação tornam-se mais complexos. Isso impulsiona uma crescente demanda por tecnologias de medição e inspeção não destrutivas e de alta precisão para dar suporte à produção em massa estável. A Rigaku atende a essas necessidades fornecendo soluções de metrologia e inspeção diferenciadas e de alto valor agregado.

Principais áreas de atuação

Lógica avançada: Tecnologias de metrologia e inspeção para dispositivos CFET

Metrologia de retículo: Avaliação da degradação de fotomáscaras utilizadas em litografia EUV 2

Fiação e encapsulamento avançados 3 : Tecnologias de inspeção não destrutiva

: Tecnologias de inspeção não destrutiva Memória avançada: Avaliação de nanoestruturas em DRAM 3D (um dispositivo de memória de próxima geração)

Markus Kuhn, diretor executivo e gerente-geral da Divisão de Metrologia de Semicondutores da Rigaku, comentou: “Espera-se que o mercado endereçável (SAM) para os produtos de metrologia e inspeção da Rigaku em semicondutores avançados de IA atinja aproximadamente US$ 1 bilhão até 2030. Para atender a esse crescimento de mercado, a Rigaku continuará lançando produtos diferenciados de alto valor agregado, com o objetivo de alcançar uma participação de 50% nesse SAM. O fortalecimento de nossa colaboração com o imec aumentará ainda mais nossa competitividade em medição e inspeção de alto valor agregado, apoiando o crescimento a médio e longo prazo.”

1 GAA/CFET: Transistores Gate-All-Around/Complementares de Efeito de Campo. Uma arquitetura de dispositivo de próxima geração na qual os transistores tipo n e tipo p são empilhados verticalmente para aumentar a densidade do dispositivo além da tecnologia nanosheet (GAA).

2 Exposição EUV: Uma tecnologia central para fabricação avançada de semicondutores que permite a formação de padrões de circuito ultrafinos.

3 Embalagem avançada: Tecnologias de embalagem que integram vários chips semicondutores para melhorar o desempenho e reduzir o consumo de energia.

Sobre o Rigaku Group

Desde a sua fundação em 1951, a equipe de profissionais de engenharia do grupo Rigaku tem se dedicado a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, principalmente em seus principais campos de raios X e análise térmica. Com presença no mercado em mais de 136 países e cerca de 2 mil funcionários em nove operações globais, a Rigaku é uma parceira de soluções na indústria e em institutos de análise de pesquisa. Seu índice de vendas no exterior atingiu cerca de 70%, enquanto manteve uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Juntamente com seus clientes, a Rigaku continua se desenvolvendo e crescendo. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia, ciências da vida para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações “Para melhorar nosso mundo alimentando novas perspectivas”.

Para obter detalhes, acesse: rigaku-holdings.com/english

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa:

Sawa Himeno

Diretora do Departamento de Comunicações da Rigaku Holdings Corporation

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